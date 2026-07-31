Gulvvaskemaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon

Med sine 285 Ah AGM-batterier gir ride-on gulvvaskemaskinen B 220 R en uavbrutt rengjøringstid på opptil fem timer. Maskinen har en arbeidsbredde på 110 cm og en arbeidshastighet på opptil 10 km/t, i tillegg til store 220 liters tanker

Vår gulvvaskemaskin B 220 R er en sitte-på modell med ultrahøy ytelse som rengjør svært store områder raskt og grundig, uten at du trenger å bekymre deg for batteritid. Den leveres som standard med to store 285 Ah AGM-batterier og en innebygd lader for opptil fem timers uavbrutt gulvrengjøring. I kombinasjon med det store diskbørstehodet som har en arbeidsbredde på 110 cm, en robust nal og to 220-liters tanker for rent og skittent vann, kan den rengjøre opptil 11 000 m²/t. Kontrollelementene er fargekodede for enklere betjening, mens det patenterte KIK-systemet effektivt forhindrer feilbruk. Maskinen er utstyrt med et Auto-Fill-system som sparer tid ved påfylling av ferskvannstanken, et automatisk skyllesystem for skittenvannstanken, DOSE-dosering for vaskemiddel, kjørelys, en varsellampe, robust frontkollisjonsbeskyttelse, et hastighetsstyrt vanndoseringssystem og en styrevinkelsensor. Alt dette gjør maskinen til en av de mest effektive i sin klasse.

Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
  • Diskbørster og padholder er enkle å bytte.
  • Diskbørster tilgjengelig i forskjellige hardhetsnivåer: myk, middels og hard.
  • Diskrengjøringsmodeller, spesielt for bruk på glatte overflater.
  • Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
  • Rask og enkel utskifting av sugenalen.
  • Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Robust nal laget av støpt aluminium
Diskbørstehode
  • Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
  • Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
  • Sparer rengjøringsmiddel.
  • Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
  • Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Energibesparende eco!efficiency-modus
Innovativt KIK-system
  • Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
  • Lavere servicekostnader.
  • Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Tankrensesystem
  • Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
  • Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med en konvensjonell vannslange.
  • Forbedret hygiene.
Stor fargeskjerm
  • Redusert strømforbruk.
  • 40 % lengre driftstid per batterilading.
  • Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Elektrisk
Arbeidsbredde for børste (mm) 1100 - 1100
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180 - 1180
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 220 / 220
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 11000
Batteritype Vedlikeholdsfritt
Batteri (V/Ah) 36 / 285
Batteritid (t) maks. 6
Ladetid for batteri (t) ca 7
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Kjørehastighet (km/t) 10
Stigningskapasitet (%) 10
Børstehastighet (rpm) 180 - 180
Børstetrykk (kg) 94
Vannforbruk (l/min) maks. 7
Lydnivå (dB) 67
Nominell inngangseffekt (W) 2500
Tillatt totalvekt (kg) 994
Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til 2032-01-01
Vekt uten tilbehør (kg) 230
Mål (L x B x H) (mm) 1925 x 1106 x 1420

Scope of supply

  • Diskbørste: 2 Stk
  • Batteri
  • Innebygget lader
  • Buet nal
  • robust sugebom i støpt aluminium
  • doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system

Utstyr

  • Auto Fill
  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • DOSE
  • Parkeringsbrems
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
  • standard kjørelys på dagtid
  • liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
  • Type sugelepper: Linatex®
  • robust støtfanger foran
  • med hastighetsavhengig vanndosering
  • programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Gulvvaskemaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Gulvvaskemaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Gulvvaskemaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Gulvvaskemaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Gulvvaskemaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Gulvvaskemaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Gulvvaskemaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Bruksområder
  • For bruk i produksjonslokaler, logistikk-sentre, tungindustri og lagerbygninger
  • Parkeringshus med flere etasjer
  • For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
Tilbehør
Rengjøringsmidler