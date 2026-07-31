Gulvvaskemaskin B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Med sine 285 Ah AGM-batterier gir ride-on gulvvaskemaskinen B 220 R en uavbrutt rengjøringstid på opptil fem timer. Maskinen har en arbeidsbredde på 110 cm og en arbeidshastighet på opptil 10 km/t, i tillegg til store 220 liters tanker
Vår gulvvaskemaskin B 220 R er en sitte-på modell med ultrahøy ytelse som rengjør svært store områder raskt og grundig, uten at du trenger å bekymre deg for batteritid. Den leveres som standard med to store 285 Ah AGM-batterier og en innebygd lader for opptil fem timers uavbrutt gulvrengjøring. I kombinasjon med det store diskbørstehodet som har en arbeidsbredde på 110 cm, en robust nal og to 220-liters tanker for rent og skittent vann, kan den rengjøre opptil 11 000 m²/t. Kontrollelementene er fargekodede for enklere betjening, mens det patenterte KIK-systemet effektivt forhindrer feilbruk. Maskinen er utstyrt med et Auto-Fill-system som sparer tid ved påfylling av ferskvannstanken, et automatisk skyllesystem for skittenvannstanken, DOSE-dosering for vaskemiddel, kjørelys, en varsellampe, robust frontkollisjonsbeskyttelse, et hastighetsstyrt vanndoseringssystem og en styrevinkelsensor. Alt dette gjør maskinen til en av de mest effektive i sin klasse.
Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
- Diskbørster og padholder er enkle å bytte.
- Diskbørster tilgjengelig i forskjellige hardhetsnivåer: myk, middels og hard.
- Diskrengjøringsmodeller, spesielt for bruk på glatte overflater.
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Robust nal laget av støpt aluminium
Diskbørstehode
- Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
- Sparer rengjøringsmiddel.
- Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
- Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Energibesparende eco!efficiency-modus
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Tankrensesystem
- Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
- Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med en konvensjonell vannslange.
- Forbedret hygiene.
Stor fargeskjerm
- Redusert strømforbruk.
- 40 % lengre driftstid per batterilading.
- Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Elektrisk
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|1100 - 1100
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1180 - 1180
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|220 / 220
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|11000
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|36 / 285
|Batteritid (t)
|maks. 6
|Ladetid for batteri (t)
|ca 7
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|10
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|180 - 180
|Børstetrykk (kg)
|94
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 7
|Lydnivå (dB)
|67
|Nominell inngangseffekt (W)
|2500
|Tillatt totalvekt (kg)
|994
|Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til
|2032-01-01
|Vekt uten tilbehør (kg)
|230
|Mål (L x B x H) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Batteri
- Innebygget lader
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Magnetventil
- Totankssystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- standard kjørelys på dagtid
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- Type sugelepper: Linatex®
- robust støtfanger foran
- med hastighetsavhengig vanndosering
- programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Bruksområder
- For bruk i produksjonslokaler, logistikk-sentre, tungindustri og lagerbygninger
- Parkeringshus med flere etasjer
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien