Vår gulvvaskemaskin B 220 R er en sitte-på modell med ultrahøy ytelse som rengjør svært store områder raskt og grundig, uten at du trenger å bekymre deg for batteritid. Den leveres som standard med to store 285 Ah AGM-batterier og en innebygd lader for opptil fem timers uavbrutt gulvrengjøring. I kombinasjon med det store diskbørstehodet som har en arbeidsbredde på 110 cm, en robust nal og to 220-liters tanker for rent og skittent vann, kan den rengjøre opptil 11 000 m²/t. Kontrollelementene er fargekodede for enklere betjening, mens det patenterte KIK-systemet effektivt forhindrer feilbruk. Maskinen er utstyrt med et Auto-Fill-system som sparer tid ved påfylling av ferskvannstanken, et automatisk skyllesystem for skittenvannstanken, DOSE-dosering for vaskemiddel, kjørelys, en varsellampe, robust frontkollisjonsbeskyttelse, et hastighetsstyrt vanndoseringssystem og en styrevinkelsensor. Alt dette gjør maskinen til en av de mest effektive i sin klasse.