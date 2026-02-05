Enkelt i konseptet, brukervennlig i bruk og enkel å vedlikeholde: Vår batteridrevne BD 70/75 W Classic Bp gå-bak gulvvaskemaskin gir imponerende rengjøringsresultater takket være sitt doble diskbørstehode med justerbar børstetrykk og aluminiumsnal. Den robuste og kompakte maskinen er svært manøvrerbar og allsidig. Med en tankkapasitet på 75 liter sørger den også problemfritt for langvarig drift.