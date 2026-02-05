Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp
Gulvvaskemaskinen du kan gå bak, BD 70/75 W Classic Bp, har 75-liters tank og børstehode med to diskbørster. Maskinen er svært enkel å bruke og ekstremt allsidig.
Enkelt i konseptet, brukervennlig i bruk og enkel å vedlikeholde: Vår batteridrevne BD 70/75 W Classic Bp gå-bak gulvvaskemaskin gir imponerende rengjøringsresultater takket være sitt doble diskbørstehode med justerbar børstetrykk og aluminiumsnal. Den robuste og kompakte maskinen er svært manøvrerbar og allsidig. Med en tankkapasitet på 75 liter sørger den også problemfritt for langvarig drift.
Egenskaper og fordeler
Børstehodet og nalen er laget av holdbar aluminiumRobust maskinkonsept for tøffe arbeidsforhold med lave feilrater. Også utviklet for bruk under krevende forhold.
Svært enkelt betjeningskonseptAlle maskinfunksjoner kan betjenes med brytere, knapper og knotter. Fargekodede betjeningsanordninger for enkel bruk og kort innlæringstid.
Kompakt og robust konstruksjonSvært allsidig og lettmanøvrert maskin som gir god oversikt. Reduserer faren for å skade maskin eller utstyr.
Børstekontakttrykket kan justeres etter behov
- Børstekontakttrykket kan økes fra 30 til 50 kilo etter behov.
- Lavere kontakttrykk når det er lite smuss eller hvis gulvet er ømfintlig.
- Høyt kontakttrykk ved gjenstridig smuss eller fjerning av belegg.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|705
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1030
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|75 / 75
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 3525
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2115
|Batteri (V)
|24
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 5
|Børstehastighet (rpm)
|180 - 180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,75
|Lydnivå (dB)
|63 - 65
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1850
|Tillatt totalvekt (kg)
|325
|Vekt uten tilbehør (kg)
|100
|Mål (L x B x H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Vinklet nal
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
Videoer
Bruksområder
- Ideell til rengjøring av butikker, kjøpesentre og jernvareforretninger
- Ideell til rengjøring av flyplassterminaler, i industrien og i transportbransjen
- Godt egnet for vaktmesterfirmaer, f.eks. i idrettshaller