Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp

Gulvvaskemaskinen du kan gå bak, BD 70/75 W Classic Bp, har 75-liters tank og børstehode med to diskbørster. Maskinen er svært enkel å bruke og ekstremt allsidig.

Enkelt i konseptet, brukervennlig i bruk og enkel å vedlikeholde: Vår batteridrevne BD 70/75 W Classic Bp gå-bak gulvvaskemaskin gir imponerende rengjøringsresultater takket være sitt doble diskbørstehode med justerbar børstetrykk og aluminiumsnal. Den robuste og kompakte maskinen er svært manøvrerbar og allsidig. Med en tankkapasitet på 75 liter sørger den også problemfritt for langvarig drift.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp: Børstehodet og nalen er laget av holdbar aluminium
Børstehodet og nalen er laget av holdbar aluminium
Robust maskinkonsept for tøffe arbeidsforhold med lave feilrater. Også utviklet for bruk under krevende forhold.
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp: Svært enkelt betjeningskonsept
Svært enkelt betjeningskonsept
Alle maskinfunksjoner kan betjenes med brytere, knapper og knotter. Fargekodede betjeningsanordninger for enkel bruk og kort innlæringstid.
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp: Kompakt og robust konstruksjon
Kompakt og robust konstruksjon
Svært allsidig og lettmanøvrert maskin som gir god oversikt. Reduserer faren for å skade maskin eller utstyr.
Børstekontakttrykket kan justeres etter behov
  • Børstekontakttrykket kan økes fra 30 til 50 kilo etter behov.
  • Lavere kontakttrykk når det er lite smuss eller hvis gulvet er ømfintlig.
  • Høyt kontakttrykk ved gjenstridig smuss eller fjerning av belegg.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 705
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1030
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 75 / 75
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 3525
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2115
Batteri (V) 24
Kjørehastighet (km/t) maks. 5
Børstehastighet (rpm) 180 - 180
Børstetrykk (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Vannforbruk (l/min) maks. 2,75
Lydnivå (dB) 63 - 65
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1850
Tillatt totalvekt (kg) 325
Vekt uten tilbehør (kg) 100
Mål (L x B x H) (mm) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Diskbørste: 2 Stk
  • Vinklet nal

Utstyr

  • Kraftig fremdrift
  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp

Videoer

Bruksområder
  • Ideell til rengjøring av butikker, kjøpesentre og jernvareforretninger
  • Ideell til rengjøring av flyplassterminaler, i industrien og i transportbransjen
  • Godt egnet for vaktmesterfirmaer, f.eks. i idrettshaller
Tilbehør
Rengjøringsmidler