Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
B 50 W Bp er en kompakt gulvvaskemaskin. Den har solide aluminiumskomponenter, litium-ion batteri på 80 Ah, hurtigladefunksjon, doseringssystem, D 51-diskbørstehode og auto-fill-/auto-rinse-funksjon.
Den kompakte gulvvaskemaskinen, B 50 W Bp, har et robust design. Børstehodet og nalen er laget av solid, støpt aluminium for utmerket sugeevne på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner. Singeldiskbørstehodet, D 51, leverer pålitelige rengjøringsresultater og sørger for vedlikeholdsrengjøring med lavt støynivå. Gå-bak gulvvaskemaskinen har lang driftstid takket være litiumionbatteriet på 80 Ah. Hurtigladefunksjonen reduserer unødvendig ladetid og lange nedetider. Den kompakte designen sørger for god oversikt og manøvrerbarhet. Maskinen har fremdrift noe som reduserer den fysiske belastningen på brukeren. Det nye DOSE-doseringssystemet bidrar til presis dosering av rengjøringsmidler. Dette sparer både penger og ressurser. Auto-rinse-funksjonen gjør at skittenvannstanken kan rengjøres uten å komme i berøring med den. Med den universelle slangen og auto-fill-systemet kan rentvannstanken enkelt fylles fra enhver kran. Systemet har innebygget stoppfunksjon. Med appen «Machine connect» kan du i tillegg gjøre avanserte innstillinger og enkelt få tilgang til informasjon, fra smarttelefonen din.
Egenskaper og fordeler
Hurtiglader på 50 A for litiumionbatterier
- Fulladet på bare to timer.
- Maskinen er alltid klar til bruk for maksimal produktivitet og fleksibilitet.
«Machine connect»-app for smarttelefon
- Ekstra funksjoner og informasjon.
- Overvåkning av ressurser, økt produktivitet, informative animasjoner til vedlikehold og problemløsning.
- Justering av parametre, redigering av KIK-godkjenninger.
Børsteholde og nal laget av støpt aluminium
- Robuste og slitesterke komponenter.
- Mindre nedetid og høyere produksjon ved lavere kostnader.
Avrundet nal med Linatex-sugelepper
- Perfekt oppsuging, selv på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner.
- Reduserer risikoen for å skli, og mindre manuelt etterarbeid.
D 51-singeldiskbørstehode
- Stillegående og energieffektiv.
- Rengjøring i åpningstidene med lang batterilevetid.
Eco!Flow-system
- Vanndosering etter hastighet.
- Gjennomgående gode rengjøringsresultater, selv ved hjørner.
Ny, integrert «Dose»-doseringsenhet for rengjøringsmidler
- Nøyaktig dosering av rengjøringsmiddel.
- Gjennomgående gode rengjøringsresultater og effektive kostnadsbesparelser.
- Bytte av rengjøringsmidler uten kontakt takket være lukket system.
Automatisk tankrensesystem
- Kontaktløs rengjøring av skittenvannstanken.
- Ingen spruting.
Automatisk påfylling av rent vann
- Rask og enkel påfylling av rentvannstanken.
- Tidsbesparelser under rengjøringsprosessen, ingen overfylling takket være automatisk stopp.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|510
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|850
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|50 / 50
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 3060
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|1840
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 90
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 6
|Børstehastighet (rpm)
|140
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Snubredde (mm)
|1400
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,5
|Lydnivå (dB)
|65
|Tillatt totalvekt (kg)
|245
|Vekt uten tilbehør (kg)
|173
|Mål (L x B x H) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Hurtiglader
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- DOSE
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
- Tankrensesystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- styres ved hjelp av app
- Auto Fill
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- Type sugelepper: Linatex®
- med hastighetsavhengig vanndosering
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av bygninger, i butikker og offentlige bygninger
- Egnet til rengjøring av gulv i kantiner, på skoler og sykehus
- Til vedlikeholdsrengjøring i f.eks. offentlige bygninger