Den kompakte gulvvaskemaskinen, B 50 W Bp, har et robust design. Børstehodet og nalen er laget av solid, støpt aluminium for utmerket sugeevne på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner. Singeldiskbørstehodet, D 51, leverer pålitelige rengjøringsresultater og sørger for vedlikeholdsrengjøring med lavt støynivå. Gå-bak gulvvaskemaskinen har lang driftstid takket være litiumionbatteriet på 80 Ah. Hurtigladefunksjonen reduserer unødvendig ladetid og lange nedetider. Den kompakte designen sørger for god oversikt og manøvrerbarhet. Maskinen har fremdrift noe som reduserer den fysiske belastningen på brukeren. Det nye DOSE-doseringssystemet bidrar til presis dosering av rengjøringsmidler. Dette sparer både penger og ressurser. Auto-rinse-funksjonen gjør at skittenvannstanken kan rengjøres uten å komme i berøring med den. Med den universelle slangen og auto-fill-systemet kan rentvannstanken enkelt fylles fra enhver kran. Systemet har innebygget stoppfunksjon. Med appen «Machine connect» kan du i tillegg gjøre avanserte innstillinger og enkelt få tilgang til informasjon, fra smarttelefonen din.