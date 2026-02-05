Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Bp Pack Classic
BD 70/75 W Bp Pack Classic er en imponerende allsidig gulvvaskemaskin i kompaktklassen. Den er enkel å bruke, har et robust design og et 170 Ah AGM- batteri sørger for lang driftstid.
BD 70/75 Bp Pack Classic er en batteridrevet gulvvaskemaskin i kompaktklassen med tankvolum på hele 75 liter. Dens kompakte og robuste utforming gjør den svært manøvrerbar og allsidig, og dermed egnet for mange rengjøringsoppgaver. Det integrerte, vedlikeholdsfrie 170 Ah AGM-batteriet gjør også at du kan rengjøre i lengre perioder. Den er ekstremt enkel å bruke og vedlikeholde, og har høykvalitetsutstyr som børstehode med to diskbørster, aluminiumsnal og mange andre nyttige funksjoner.
Egenskaper og fordeler
Børstehodet og nalen er laget av holdbar aluminium
- Robust maskinkonsept for tøffe arbeidsforhold med lave feilrater.
- Også utviklet for bruk under krevende forhold.
Svært enkelt betjeningskonsept
- Alle maskinfunksjoner kan betjenes med brytere, knapper og knotter.
- Fargekodede betjeningsanordninger for enkel bruk og kort innlæringstid.
Kompakt og robust konstruksjon
- Svært allsidig og lettmanøvrert maskin som gir god oversikt.
- Reduserer faren for å skade maskin eller utstyr.
Børstekontakttrykket kan justeres etter behov
- Børstekontakttrykket kan økes fra 30 til 50 kilo etter behov.
- Lavere kontakttrykk når det er lite smuss eller hvis gulvet er ømfintlig.
- Høyt kontakttrykk ved gjenstridig smuss eller fjerning av belegg.
Vedlikeholdsfritt 170 Ah AGM batteri og ekstern batterilader inkludert som standard
- Enkel batteriteknologi for bruk i et bredt spekter av situasjoner.
- Muliggjør lange arbeidsøkter.
- Øker effektiviteten og produktiviteten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|705
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1030
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|75 / 75
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 3525
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2115
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Batteritid (t)
|maks. 3
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 5
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Snubredde (mm)
|1550
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,75
|Lydnivå (dB)
|63 - 65
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1850
|Tillatt totalvekt (kg)
|325
|Vekt uten tilbehør (kg)
|100
|Mål (L x B x H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Batteri
- Batteri og lader inkludert
- Vinklet nal
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
Videoer
Bruksområder
- Ideell til rengjøring av butikker, kjøpesentre og jernvareforretninger
- Ideell til rengjøring av flyplassterminaler, i industrien og i transportbransjen
- Godt egnet for vaktmesterfirmaer, f.eks. i idrettshaller