BD 70/75 Bp Pack Classic er en batteridrevet gulvvaskemaskin i kompaktklassen med tankvolum på hele 75 liter. Dens kompakte og robuste utforming gjør den svært manøvrerbar og allsidig, og dermed egnet for mange rengjøringsoppgaver. Det integrerte, vedlikeholdsfrie 170 Ah AGM-batteriet gjør også at du kan rengjøre i lengre perioder. Den er ekstremt enkel å bruke og vedlikeholde, og har høykvalitetsutstyr som børstehode med to diskbørster, aluminiumsnal og mange andre nyttige funksjoner.