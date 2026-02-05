Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Bp Pack Classic

BD 70/75 W Bp Pack Classic er en imponerende allsidig gulvvaskemaskin i kompaktklassen. Den er enkel å bruke, har et robust design og et 170 Ah AGM- batteri sørger for lang driftstid.

BD 70/75 Bp Pack Classic er en batteridrevet gulvvaskemaskin i kompaktklassen med tankvolum på hele 75 liter. Dens kompakte og robuste utforming gjør den svært manøvrerbar og allsidig, og dermed egnet for mange rengjøringsoppgaver. Det integrerte, vedlikeholdsfrie 170 Ah AGM-batteriet gjør også at du kan rengjøre i lengre perioder. Den er ekstremt enkel å bruke og vedlikeholde, og har høykvalitetsutstyr som børstehode med to diskbørster, aluminiumsnal og mange andre nyttige funksjoner.

Egenskaper og fordeler
Børstehodet og nalen er laget av holdbar aluminium
  • Robust maskinkonsept for tøffe arbeidsforhold med lave feilrater.
  • Også utviklet for bruk under krevende forhold.
Svært enkelt betjeningskonsept
  • Alle maskinfunksjoner kan betjenes med brytere, knapper og knotter.
  • Fargekodede betjeningsanordninger for enkel bruk og kort innlæringstid.
Kompakt og robust konstruksjon
  • Svært allsidig og lettmanøvrert maskin som gir god oversikt.
  • Reduserer faren for å skade maskin eller utstyr.
Børstekontakttrykket kan justeres etter behov
  • Børstekontakttrykket kan økes fra 30 til 50 kilo etter behov.
  • Lavere kontakttrykk når det er lite smuss eller hvis gulvet er ømfintlig.
  • Høyt kontakttrykk ved gjenstridig smuss eller fjerning av belegg.
Vedlikeholdsfritt 170 Ah AGM batteri og ekstern batterilader inkludert som standard
  • Enkel batteriteknologi for bruk i et bredt spekter av situasjoner.
  • Muliggjør lange arbeidsøkter.
  • Øker effektiviteten og produktiviteten.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 705
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1030
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 75 / 75
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 3525
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2115
Batteritype Vedlikeholdsfritt
Batteri (V/Ah) 24 / 170
Batteritid (t) maks. 3
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Kjørehastighet (km/t) maks. 5
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Snubredde (mm) 1550
Vannforbruk (l/min) maks. 2,75
Lydnivå (dB) 63 - 65
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1850
Tillatt totalvekt (kg) 325
Vekt uten tilbehør (kg) 100
Mål (L x B x H) (mm) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Diskbørste: 2 Stk
  • Batteri
  • Batteri og lader inkludert
  • Vinklet nal

Utstyr

  • Kraftig fremdrift
  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Bp Pack Classic
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Bp Pack Classic

Videoer

Bruksområder
  • Ideell til rengjøring av butikker, kjøpesentre og jernvareforretninger
  • Ideell til rengjøring av flyplassterminaler, i industrien og i transportbransjen
  • Godt egnet for vaktmesterfirmaer, f.eks. i idrettshaller
Tilbehør
Rengjøringsmidler