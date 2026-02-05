Sitte-på klombinasjonsmaskinen B 300 RI Bp, har null utslipp. Den har sidebørste på høyre siden som utvider arbeidsbredden til totalt 1350 mm. Dette gjør maskinen spesielt effektiv for dyptgående rengjøring og vedlikeholdsrengjøring av store områder, og rengjøring helt inn til kanten på vegger og hjørner. En ekstra sidebørste kan også ettermonteres som ekstrautstyr. To store valsebørster, vanntank på 300 liter og en bred og buet nal sørger for arealkapasitet på opptil 14 000 m²/t. Maskinen leverer tidsbesparende og effektiv feiing og skrubbing i én enkelt operasjon. Det oppsamlede avfallet kan deretter avhendes på en enkel og praktisk måte ved å bruke funksjonen for beholdertømming. Takket være den solide stålrammen er også B 300 RI Bp egnet for krevende oppgaver. Kombinasjonen av KTL og pulverlakkering sikrer den beste motstandsdyktigheten mot rust. Stort batteri på 36 V / 805 Ah er inkludert. Passer perfekt for industri, logistikk og parkeringshus.