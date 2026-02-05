Gulvvaskemaskin B 300 RI Bp Pack + SB
Miljøvennlig og effektivt: B 300 RI BP med rent- og skittenvannstank på 300 liter, har null utslipp, og både feier og skrubber i én enkelt operasjon. Batteri og batterilader er inkludert.
Sitte-på klombinasjonsmaskinen B 300 RI Bp, har null utslipp. Den har sidebørste på høyre siden som utvider arbeidsbredden til totalt 1350 mm. Dette gjør maskinen spesielt effektiv for dyptgående rengjøring og vedlikeholdsrengjøring av store områder, og rengjøring helt inn til kanten på vegger og hjørner. En ekstra sidebørste kan også ettermonteres som ekstrautstyr. To store valsebørster, vanntank på 300 liter og en bred og buet nal sørger for arealkapasitet på opptil 14 000 m²/t. Maskinen leverer tidsbesparende og effektiv feiing og skrubbing i én enkelt operasjon. Det oppsamlede avfallet kan deretter avhendes på en enkel og praktisk måte ved å bruke funksjonen for beholdertømming. Takket være den solide stålrammen er også B 300 RI Bp egnet for krevende oppgaver. Kombinasjonen av KTL og pulverlakkering sikrer den beste motstandsdyktigheten mot rust. Stort batteri på 36 V / 805 Ah er inkludert. Passer perfekt for industri, logistikk og parkeringshus.
Egenskaper og fordeler
Støvsuging og feiing i én arbeidsprosess
- Dobbel produktivitet for både menneske og maskin.
- Halvering av arbeidstimene.
- Forhåndsfeiing er ikke nødvendig.
Enkel tømming av beholderen
- Behagelig for brukeren.
- Ingen direkte kontakt med smuss.
- Tømming av avfallsbeholderen skjer mens du sitter.
Roterbar sidebørste / tønne- og tankrengjøring på begge sider av maskinen
- Utvidelse av arbeidsbredden med opptil 1,755 mm.
- Beskytter maskin og gjenstander.
- Spesielt robust og ekstremt holdbar.
Batteridrift med null utslipp
- Stille rengjøring.
- Beskytter helsen og miljøet.
- Opptil 40 000 m² på en batterilading.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|1045 - 1350
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1755
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1440
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|300 / 300
|Avfallsbeholder (l)
|180
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 14000
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|10500
|Batteri (V/Ah)
|36 / 805
|Batteritid (t)
|ca 4
|Ladetid for batteri (t)
|ca 11
|Stigningskapasitet (%)
|12
|Børstehastighet (rpm)
|460
|Børstetrykk (kg)
|25 - 150
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 12
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Batteri og lader inkludert
- Buet nal
- Sidebørste
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- Parkeringsbrems
- Integrert feiefunksjon
- Feiefunksjon
- Magnetventil
- Totankssystem
- standard kjørelys på dagtid
- Type sugelepper: Linatex®
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
Bruksområder
- For innvending rengjøring av beholdere i transport- og logistikksektoren, innen landbruket, næringsmiddelindustrien og kjemisk industri.
- For industri (støperier, sementfabrikker), logistikk og varelagre, parkeringsplasser, bygg- og anleggsbransjen, flyplasser og havner.