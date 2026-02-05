Den batteridrevne sitte-på gulvvaskemaskinen B 220 R imponerer med svært enkel betjening, optimale rengjøringsresultater og komfortabel håndtering. Maskinen har et kompakt og smidig design, samtidig som det 85 cm brede valsebørstehodet med for-feieenhet og den fremragende sugeevnen til den nye nalen i støpt aluminium sikrer et perfekt resultat. Kapasiteten er på hele 8,500 m²/t. For å sikre en økonomisk drift, sørger DOSE-doseringssystemet for presis bruk av rengjøringsmiddel, mens den hastighetsavhengige vanndoseringen sparer både vann og såpe. Før bruk gjør Auto-Fill-funksjonen det raskt og enkelt å fylle rentvannstanken på 220 liter. Etter bruk blir rengjøringen av skittenvannstanken en enkel jobb takket være det automatiske tankskyllesystemet. Betjeningen er gjort svært enkel med den smarte EASY Operation-bryteren, fargekodede elementer og en stor fargeskjerm med 30 valgbare språk. I tillegg sørger et godt synlig kjørelys og en robust støtbeskyttelse i stål for at både operatør og maskin er trygge under bruk.