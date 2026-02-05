Gulvvaskemaskin B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85

Med en tank på 220 liter og DOSE-doseringsenhet for maksimal økonomi: vår batteridrevne sitte-på gulvvaskemaskin B 220 R med en arbeidshastighet på 10 km/t.

Den batteridrevne sitte-på gulvvaskemaskinen B 220 R imponerer med svært enkel betjening, optimale rengjøringsresultater og komfortabel håndtering. Maskinen har et kompakt og smidig design, samtidig som det 85 cm brede valsebørstehodet med for-feieenhet og den fremragende sugeevnen til den nye nalen i støpt aluminium sikrer et perfekt resultat. Kapasiteten er på hele 8,500 m²/t. For å sikre en økonomisk drift, sørger DOSE-doseringssystemet for presis bruk av rengjøringsmiddel, mens den hastighetsavhengige vanndoseringen sparer både vann og såpe. Før bruk gjør Auto-Fill-funksjonen det raskt og enkelt å fylle rentvannstanken på 220 liter. Etter bruk blir rengjøringen av skittenvannstanken en enkel jobb takket være det automatiske tankskyllesystemet. Betjeningen er gjort svært enkel med den smarte EASY Operation-bryteren, fargekodede elementer og en stor fargeskjerm med 30 valgbare språk. I tillegg sørger et godt synlig kjørelys og en robust støtbeskyttelse i stål for at både operatør og maskin er trygge under bruk.

Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
  • Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
  • Rask og enkel utskifting av sugenalen.
  • Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
  • Laget av støpt aluminium med store støtfangerhjul.
  • Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
  • Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Innovativt KIK-system
  • Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
  • Lavere servicekostnader.
  • Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
  • Redusert strømforbruk.
  • 40 % lengre driftstid per batterilading.
  • Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
  • Sparer rengjøringsmiddel.
  • Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
  • Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Tankrensesystem
  • Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
  • Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
  • Forbedret hygiene.
Stor fargeskjerm
  • Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
  • Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Elektrisk
Arbeidsbredde for børste (mm) 850 - 850
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180 - 1180
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 220 / 220
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 8500
Batteritype Minimalt vedlikeholdsbehov
Batteri (V/Ah) 36 / 240
Batteritid (t) maks. 5
Ladetid for batteri (t) ca 7
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kjørehastighet (km/t) 10
Stigningskapasitet (%) 10
Børstehastighet (rpm) 1300
Børstetrykk (kg) 97
Vannforbruk (l/min) maks. 7
Lydnivå (dB) 67 - 67
Nominell inngangseffekt (W) opptil 2600
Tillatt totalvekt (kg) 994
Vekt uten tilbehør (kg) 230
Mål (L x B x H) (mm) 1925 x 909 x 1420

Scope of supply

  • Valsebørste: 2 Stk
  • Batteri og innebygget lader inkludert
  • Buet nal
  • Sidebørste
  • robust sugebom i støpt aluminium
  • doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system

Utstyr

  • Auto Fill
  • Tankrensesystem
  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • DOSE
  • Parkeringsbrems
  • Integrert feiefunksjon
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
  • standard kjørelys på dagtid
  • liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
  • Type sugelepper: Linatex®
  • robust støtfanger foran
  • med hastighetsavhengig vanndosering
  • programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85
Bruksområder
  • For bruk i produksjonslokaler, logistikk-sentre, tungindustri og lagerbygninger
  • Parkeringshus med flere etasjer
  • For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
Tilbehør
