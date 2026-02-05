Gulvvaskemaskin B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85
Med en tank på 220 liter og DOSE-doseringsenhet for maksimal økonomi: vår batteridrevne sitte-på gulvvaskemaskin B 220 R med en arbeidshastighet på 10 km/t.
Den batteridrevne sitte-på gulvvaskemaskinen B 220 R imponerer med svært enkel betjening, optimale rengjøringsresultater og komfortabel håndtering. Maskinen har et kompakt og smidig design, samtidig som det 85 cm brede valsebørstehodet med for-feieenhet og den fremragende sugeevnen til den nye nalen i støpt aluminium sikrer et perfekt resultat. Kapasiteten er på hele 8,500 m²/t. For å sikre en økonomisk drift, sørger DOSE-doseringssystemet for presis bruk av rengjøringsmiddel, mens den hastighetsavhengige vanndoseringen sparer både vann og såpe. Før bruk gjør Auto-Fill-funksjonen det raskt og enkelt å fylle rentvannstanken på 220 liter. Etter bruk blir rengjøringen av skittenvannstanken en enkel jobb takket være det automatiske tankskyllesystemet. Betjeningen er gjort svært enkel med den smarte EASY Operation-bryteren, fargekodede elementer og en stor fargeskjerm med 30 valgbare språk. I tillegg sørger et godt synlig kjørelys og en robust støtbeskyttelse i stål for at både operatør og maskin er trygge under bruk.
Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
- Laget av støpt aluminium med store støtfangerhjul.
- Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
- Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- 40 % lengre driftstid per batterilading.
- Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
- Sparer rengjøringsmiddel.
- Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
- Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Tankrensesystem
- Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
- Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
- Forbedret hygiene.
Stor fargeskjerm
- Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Elektrisk
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|850 - 850
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1180 - 1180
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|220 / 220
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|8500
|Batteritype
|Minimalt vedlikeholdsbehov
|Batteri (V/Ah)
|36 / 240
|Batteritid (t)
|maks. 5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 7
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|10
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|1300
|Børstetrykk (kg)
|97
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 7
|Lydnivå (dB)
|67 - 67
|Nominell inngangseffekt (W)
|opptil 2600
|Tillatt totalvekt (kg)
|994
|Vekt uten tilbehør (kg)
|230
|Mål (L x B x H) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Buet nal
- Sidebørste
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Tankrensesystem
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Integrert feiefunksjon
- Magnetventil
- Totankssystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- standard kjørelys på dagtid
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- Type sugelepper: Linatex®
- robust støtfanger foran
- med hastighetsavhengig vanndosering
- programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- For bruk i produksjonslokaler, logistikk-sentre, tungindustri og lagerbygninger
- Parkeringshus med flere etasjer
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien