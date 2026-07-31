Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
B 50 W Bp er en kompakt gulvvaskemaskin med solid aluminiumsnal, 80 Ah Li-Ion batteri med hurtigladefunksjon, doseringssystem, R 55 børstehode og auto-fill/auto-rinse funksjon.
Den kompakte gulvvaskemaskinen B 50 W Bp har et robust design. Børstehodet og nalen er laget av slitesterk støpt aluminium - for utmerket sugeevne selv på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner. R 55-børstehodet med integrerte feiefunksjoner sikrer pålitelige rengjøringsresultater og rene gulv. Gå-bak gulvvaskemaskinen drives av et litiumionbatteriet på 80 Ah som sikrer lang driftstid. Hurtigladefunksjonen reduserer unødvendig ladetid og lange nedetider. Den kompakte designen gir bedre oversikt og manøvrerbarhet. Hjuldriften forenkler betjeningen og reduserer fysisk belastning. Det nye DOSE doseringssystemet bidrar også til presis dosering av rengjøringsmidler - noe som sparer penger og bevarer ressurser. Auto-rinse-funksjonen muliggjør berøringsfri rengjøring av skittentvannstanken. Den universelle slangen og auto-fill-systemet forenkler fylling av ferskvannstanken fra enhver kran. Systemet har innebygget stoppfunksjon. Med appen «Machine connect» kan du i tillegg gjøre avanserte innstillinger og enkelt få tilgang til informasjon, fra smarttelefonen din.
Egenskaper og fordeler
Hurtiglader på 50 A for litiumionbatterier
- Fulladet på bare to timer.
- Maskinen er alltid klar til bruk for maksimal produktivitet og fleksibilitet.
«Machine connect»-app for smarttelefon
- Ekstra funksjoner og informasjon.
- Overvåkning av ressurser, økt produktivitet, informative animasjoner til vedlikehold og problemløsning.
- Justering av parametre, redigering av KIK-godkjenninger.
Børsteholde og nal laget av støpt aluminium
- Robuste og slitesterke komponenter.
- Mindre nedetid og høyere produksjon ved lavere kostnader.
Avrundet nal med Linatex-sugelepper
- Perfekt oppsuging, selv på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner.
- Reduserer risikoen for å skli, og mindre manuelt etterarbeid.
Dobbelt valsebørstehode R 55
- Høyt kontakttrykk og høy børstehastighet.
- Utmerket rengjøringsresultat, inkludert for dyptgående rengjøring og på strukturerte gulv.
- Integrert forhåndsfeiefunksjon.
Eco!Flow-system
- Vanndosering etter hastighet.
- Gjennomgående gode rengjøringsresultater, selv ved hjørner.
Ny, integrert «Dose»-doseringsenhet for rengjøringsmidler
- Nøyaktig dosering av rengjøringsmiddel.
- Gjennomgående gode rengjøringsresultater og effektive kostnadsbesparelser.
- Bytte av rengjøringsmidler uten kontakt takket være lukket system.
Automatisk tankrensesystem
- Kontaktløs rengjøring av skittenvannstanken.
- Ingen spruting.
Automatisk påfylling av rent vann
- Rask og enkel påfylling av rentvannstanken.
- Tidsbesparelser under rengjøringsprosessen, ingen overfylling takket være automatisk stopp.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|550
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|850
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|50 / 50
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 3300
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|1980
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 90
|Batteritid (t)
|maks. 2
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 6
|Børstehastighet (rpm)
|965
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Snubredde (mm)
|1400
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,6
|Lydnivå (dB)
|65
|Tillatt totalvekt (kg)
|235
|Vekt uten tilbehør (kg)
|163,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Batteri
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Hurtiglader
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- FACT
- DOSE
- Feiefunksjon
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
- Tankrensesystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- styres ved hjelp av app
- Auto Fill
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- Type sugelepper: Linatex®
- med hastighetsavhengig vanndosering
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av bygninger, i butikker og offentlige bygninger
- Egnet til rengjøring av gulv i kantiner, på skoler og sykehus
- Til vedlikeholdsrengjøring i f.eks. offentlige bygninger