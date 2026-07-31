Den kompakte gulvvaskemaskinen B 50 W Bp har et robust design. Børstehodet og nalen er laget av slitesterk støpt aluminium - for utmerket sugeevne selv på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner. R 55-børstehodet med integrerte feiefunksjoner sikrer pålitelige rengjøringsresultater og rene gulv. Gå-bak gulvvaskemaskinen drives av et litiumionbatteriet på 80 Ah som sikrer lang driftstid. Hurtigladefunksjonen reduserer unødvendig ladetid og lange nedetider. Den kompakte designen gir bedre oversikt og manøvrerbarhet. Hjuldriften forenkler betjeningen og reduserer fysisk belastning. Det nye DOSE doseringssystemet bidrar også til presis dosering av rengjøringsmidler - noe som sparer penger og bevarer ressurser. Auto-rinse-funksjonen muliggjør berøringsfri rengjøring av skittentvannstanken. Den universelle slangen og auto-fill-systemet forenkler fylling av ferskvannstanken fra enhver kran. Systemet har innebygget stoppfunksjon. Med appen «Machine connect» kan du i tillegg gjøre avanserte innstillinger og enkelt få tilgang til informasjon, fra smarttelefonen din.