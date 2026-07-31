Med flerspråklig display, det smarte EASY Operation Switch-systemet og fargekodede betjeningselementer imponerer vår sitte-på gulvvaskemaskin B 110 R Classic med sitt brukervennlige driftskonsept og samtidig utmerkede rengjøringsresultater på mellomstore områder. Dette oppnås gjennom pålitelig konstruksjon av diskbørste og sugenal laget av høykvalitets støpt aluminium med markedsledende sugeevne. Maskinen er utstyrt som standard med et kraftig 170 Ah AGM-batteri, tilhørende batterilader og Kärchers økonomiske eco!efficiency-modus. Denne gulvvaskemaskinen tilbyr en arealprestasjon på opptil 4 500 kvadratmeter per time og svært stille drift. De generøse 110-liters tankene for rent og skittent vann tillater enkelt lengre arbeidsøkter, samtidig som en kjørelysfunksjon sikrer høy aktiv og passiv sikkerhet. I tillegg hjelper det intelligente KIK-nøkkelsystemet for individuell tildeling av tilgangsrettigheter til maskinens funksjoner effektivt med å unngå driftsfeil.