Gulvvaskemaskin B 110 R Classic Bp Pack Classic +D75
Sitte-på gulvvaskemaskin utstyrt med 110 liters tanker for rent og skittent vann, diskbørste med 75 cm arbeidsbredde, AGM-batteri og batterilader.
Med flerspråklig display, det smarte EASY Operation Switch-systemet og fargekodede betjeningselementer imponerer vår sitte-på gulvvaskemaskin B 110 R Classic med sitt brukervennlige driftskonsept og samtidig utmerkede rengjøringsresultater på mellomstore områder. Dette oppnås gjennom pålitelig konstruksjon av diskbørste og sugenal laget av høykvalitets støpt aluminium med markedsledende sugeevne. Maskinen er utstyrt som standard med et kraftig 170 Ah AGM-batteri, tilhørende batterilader og Kärchers økonomiske eco!efficiency-modus. Denne gulvvaskemaskinen tilbyr en arealprestasjon på opptil 4 500 kvadratmeter per time og svært stille drift. De generøse 110-liters tankene for rent og skittent vann tillater enkelt lengre arbeidsøkter, samtidig som en kjørelysfunksjon sikrer høy aktiv og passiv sikkerhet. I tillegg hjelper det intelligente KIK-nøkkelsystemet for individuell tildeling av tilgangsrettigheter til maskinens funksjoner effektivt med å unngå driftsfeil.
Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- 40 % lengre driftstid per batterilading.
- Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Stor fargeskjerm
- Ikke behov for ekstra lader.
- Praktisk og enkel håndtering.
- Justerbar for ulike batterityper.
Brukervennlig
- Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Børstemotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|750
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|950
|Tankkapasitet rent-/skittenvann ( )
|110 / 110
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 4500
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|3150
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|230
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 6
|Stigningskapasitet (%)
|maks. 10
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Snubredde (cm)
|175
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 5
|Lydnivå (dB)
|59
|Vekt uten tilbehør (kg)
|379
|Mål (L x B x H) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Batteri og lader inkludert
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- Magnetventil
- Totankssystem
- standard kjørelys på dagtid
- Type sugelepper: Linatex®
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Perfekt til bruk i supermarkeder, kjøpesentre eller sykehus.
- Passer også for rengjøring av produksjonsområder og lager.