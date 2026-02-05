Gulvvaskemaskin BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
Takket være et vedlikeholdsfritt Gel-batteri (105 Ah), tanker på 55 liter og fremdrift, er det mulig å rengjøre lenge uten å bli sliten med gulvvaskemaskinen vår, BD 50/55 W Bp Pack.
Med en arbeidsbredden på 51 cm og store 55 liters tanker for rent og skittent vann, rengjør den allsidige gå-bak-gulvvaskemaskinen, BD 50/55 W Bp Pack, opptil 2000 m² pr time. Takket være en kompakt design imponerer den med tydelig betjening. Med integrert fremdrift og komfortabelt firehjuls-system, er gulvvaskemaskinen også enkel å manøvrere. Både nalen på 850 mm og diskbørsten med 27 kg børstetrykk, er fremstilt av robust og holdbar aluminium i høy kvalitet, og sikrer svært gode rengjøringsresultater. En standard ekstern batterilader gjør det mulig å lade det kraftige og vedlikeholdsfrie Gel-batteriet i løpet av arbeidsdagen for lang brukstid. Batteriets kapasitet er 105 Ah.
Egenskaper og fordeler
Justerbart børstehode i aluminiumFor svært gode rengjøringsytelse Svært robust design Materialer i høy kvalitet for lang holdbarhet
2-hjulsdrekk med 4 hjulEnkel å transportere Øker brukervennlighet og minsker fysisk innsats. Ideel for lengre arbeidsøkter, uten å gjøre brukerne mer slitne.
Lettfattelig betjeningEnkelt å starte maskinen. Reduserer krav til opplæring og tiden det tar å gjøre seg kjent med maskinen. Betjeningsfeil er tilnærmet utelukket med et svært lettfattelig og selvforklarende konsept.
Standard buet nal
- Mindre vann på gulvet etter rengjøring gir hurtigere tørking.
- Minimerer risikoen for å skil på områder som nettopp er rengjort.
- Øker sugekraft og sikkerhet.
Ergonomisk utforming
- For brukere med forskjellig høyde.
- Øker brukskomfort.
- Gjør rengjøringen mer effektiv.
Robust standard chassis
- Høy kvalitet forebygger deformasjoner
- Øker driftssikkerheten.
- Reduserer kostnader og tid brukt til vedlikehold.
Sugesystem med unikt design
- Enkel å vedlikeholde.
- Reduserer driftsstøy.
- Øker brukervennligheten.
Separat system med skittenvannstank
- Svært enkel å rengjøre.
- Øker hygienen.
Lokket til rentvannstanken er laget for dosering av rengjøringsmiddel
- For praktisk øy nøyaktig dosering av rengjøringsmidler.
- Reduserer forbruk av og kostnader til rengjøringsmidler.
Praktisk base
- For oppbevaring av forskjelling tilbehør.
- Utstyr til manuell rengjøring er alltid innen rekkevidde.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|510
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|850
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|55 / 55
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 2550
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|1530
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 105
|Batteritid (t)
|maks. 3
|Ladetid for batteri (t)
|ca 12
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 6
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (kg)
|27
|Snubredde (mm)
|1400
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,6
|Lydnivå (dB)
|65,2
|Tillatt totalvekt (kg)
|240
|Vekt uten tilbehør (kg)
|153
|Mål (L x B x H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri og lader inkludert
- robust sugebom i støpt aluminium
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
- Type sugelepper: Linatex®
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
Videoer
Bruksområder
- Ideell for renholdsbyråer til renhold av bygg og kontorlokaler
- For bruk på hoteller og i catering-bransjen, detaljhandel og hos bilforhandlere
- For rengjøring i helsesektoren, transportindustri og industri