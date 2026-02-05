Gulvvaskemaskin BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah

Takket være et vedlikeholdsfritt Gel-batteri (105 Ah), tanker på 55 liter og fremdrift, er det mulig å rengjøre lenge uten å bli sliten med gulvvaskemaskinen vår, BD 50/55 W Bp Pack.

Med en arbeidsbredden på 51 cm og store 55 liters tanker for rent og skittent vann, rengjør den allsidige gå-bak-gulvvaskemaskinen, BD 50/55 W Bp Pack, opptil 2000 m² pr time. Takket være en kompakt design imponerer den med tydelig betjening. Med integrert fremdrift og komfortabelt firehjuls-system, er gulvvaskemaskinen også enkel å manøvrere. Både nalen på 850 mm og diskbørsten med 27 kg børstetrykk, er fremstilt av robust og holdbar aluminium i høy kvalitet, og sikrer svært gode rengjøringsresultater. En standard ekstern batterilader gjør det mulig å lade det kraftige og vedlikeholdsfrie Gel-batteriet i løpet av arbeidsdagen for lang brukstid. Batteriets kapasitet er 105 Ah.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah: Justerbart børstehode i aluminium
For svært gode rengjøringsytelse Svært robust design Materialer i høy kvalitet for lang holdbarhet
Gulvvaskemaskin BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah: 2-hjulsdrekk med 4 hjul
Enkel å transportere Øker brukervennlighet og minsker fysisk innsats. Ideel for lengre arbeidsøkter, uten å gjøre brukerne mer slitne.
Gulvvaskemaskin BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah: Lettfattelig betjening
Enkelt å starte maskinen. Reduserer krav til opplæring og tiden det tar å gjøre seg kjent med maskinen. Betjeningsfeil er tilnærmet utelukket med et svært lettfattelig og selvforklarende konsept.
Standard buet nal
  • Mindre vann på gulvet etter rengjøring gir hurtigere tørking.
  • Minimerer risikoen for å skil på områder som nettopp er rengjort.
  • Øker sugekraft og sikkerhet.
Ergonomisk utforming
  • For brukere med forskjellig høyde.
  • Øker brukskomfort.
  • Gjør rengjøringen mer effektiv.
Robust standard chassis
  • Høy kvalitet forebygger deformasjoner
  • Øker driftssikkerheten.
  • Reduserer kostnader og tid brukt til vedlikehold.
Sugesystem med unikt design
  • Enkel å vedlikeholde.
  • Reduserer driftsstøy.
  • Øker brukervennligheten.
Separat system med skittenvannstank
  • Svært enkel å rengjøre.
  • Øker hygienen.
Lokket til rentvannstanken er laget for dosering av rengjøringsmiddel
  • For praktisk øy nøyaktig dosering av rengjøringsmidler.
  • Reduserer forbruk av og kostnader til rengjøringsmidler.
Praktisk base
  • For oppbevaring av forskjelling tilbehør.
  • Utstyr til manuell rengjøring er alltid innen rekkevidde.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 510
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 55 / 55
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2550
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1530
Batteritype Vedlikeholdsfritt
Batteri (V/Ah) 24 / 105
Batteritid (t) maks. 3
Ladetid for batteri (t) ca 12
Kjørehastighet (km/t) maks. 6
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (kg) 27
Snubredde (mm) 1400
Vannforbruk (l/min) maks. 2,6
Lydnivå (dB) 65,2
Tillatt totalvekt (kg) 240
Vekt uten tilbehør (kg) 153
Mål (L x B x H) (mm) 1328 x 610 x 1073

Scope of supply

  • Diskbørste: 1 Stk
  • Batteri og lader inkludert
  • robust sugebom i støpt aluminium

Utstyr

  • Kraftig fremdrift
  • Totankssystem
  • Type sugelepper: Linatex®
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
Bruksområder
  • Ideell for renholdsbyråer til renhold av bygg og kontorlokaler
  • For bruk på hoteller og i catering-bransjen, detaljhandel og hos bilforhandlere
  • For rengjøring i helsesektoren, transportindustri og industri
