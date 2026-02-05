Med en arbeidsbredden på 51 cm og store 55 liters tanker for rent og skittent vann, rengjør den allsidige gå-bak-gulvvaskemaskinen, BD 50/55 W Bp Pack, opptil 2000 m² pr time. Takket være en kompakt design imponerer den med tydelig betjening. Med integrert fremdrift og komfortabelt firehjuls-system, er gulvvaskemaskinen også enkel å manøvrere. Både nalen på 850 mm og diskbørsten med 27 kg børstetrykk, er fremstilt av robust og holdbar aluminium i høy kvalitet, og sikrer svært gode rengjøringsresultater. En standard ekstern batterilader gjør det mulig å lade det kraftige og vedlikeholdsfrie Gel-batteriet i løpet av arbeidsdagen for lang brukstid. Batteriets kapasitet er 105 Ah.