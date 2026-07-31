Gulvvaskemaskin B 150 R + D 75

Den kompakte batteridrevne gulvvaskemaskinen B 150 R + D75 er perfekt for mellomstore flater på 2500-5000 m². Den har 150 L tank og to diskbørster med dm på 75 cm.

Den kompakte batteridrevne gulvvaskemaskinen B 150 R + D75 har to diskbørster med arbeidsbredde på 75 cm i diameter. Fargekodede kontrollelementer og EASY-Operation bryter gir enkel betjening og praktisk drift. Alle innstillinger justeres på en stor fargeskjerm. For å beskytte mot feilaktig bruk kan tilgangsrettigheter gis via KIK-nøkkelsystemet. I eco!efficiency-innstilling jobber maskinen med redusert støynivå, og bruker mindre vann og energi. Tankrensesystem fås som tilleggsutstyr, og sikrer hygienisk og enkel rengjøring av skittenvannstanken. Maskinen kan konfigureres med autofyll-funksjon som sørger for at du sparer tid ved fylling av maskinen. Den kan også utstyres med innebygget lader (valgfritt). B 150 R + D75 er en konfigurasjonsmulighet av B 150 R. Det finnes flere muligheter for konfigurasjon.

Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
  • Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
  • Rask og enkel utskifting av sugenalen.
  • Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Diskbørstehode
  • Diskbørster og padholder er enkle å bytte.
  • Diskbørster tilgjengelig i forskjellige hardhetsnivåer: myk, middels og hard.
  • Diskrengjøringsmodeller, spesielt for bruk på glatte overflater.
Innovativt KIK-system
  • Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
  • Lavere servicekostnader.
  • Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
  • Redusert strømforbruk.
  • 40 % lengre driftstid per batterilading.
  • Svært stillegående og ideell for rengjøring i støysensitive områder.
Stor fargeskjerm
  • Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
  • Raskt og enkel endring av innstillinger.
Automatisk fylling (Tilleggsfunksjonalitet)
  • Automatisk fylling av rentvannstank.
  • Ved vannfylling med tilkoblet vannslange stopper fyllingen automatisk når tanken er full.
4 batterier å velge mellom
  • Batterityper: vedlikeholdsfritt med 36 V/180 Ah, tilnærmet vedlikeholdsfritt 36 V/180 Ah, vedlikeholdsfritt med 36 V/240 Ah, tilnærmet vedlikeholdsfritt 36 V/240 Ah.
Tankrensesystem (tilleggsutstyr)
  • Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
  • Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
  • Forbedret hygiene.
Innebygget lader
  • Ikke behov for ekstra lader.
  • Praktisk og enkel håndtering.
  • Justerbar for ulike batterityper.
Enkel håndtering
  • Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
  • Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Arbeidsbredde for børste (mm) 750
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 950
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 150 / 150
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 4500
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3200
Batteri (V) 36
Batteritid (t) maks. 5
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Stigningskapasitet (%) 10
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²) 46
Vannforbruk (l/min) maks. 7
Lydnivå (dB) 61
Nominell inngangseffekt (W) opptil 2200
Tillatt totalvekt (kg) 957
Vekt uten tilbehør (kg) 702
Mål (L x B x H) (mm) 1790 x 1080 x 1800

Scope of supply

  • Diskbørste: 2 Stk
  • Buet nal
  • Sidebørste

Utstyr

  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • DOSE
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Type sugelepper: Linatex®
  • robust støtfanger foran
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 150 R + D 75
Gulvvaskemaskin B 150 R + D 75
Gulvvaskemaskin B 150 R + D 75
Gulvvaskemaskin B 150 R + D 75

Videoer

Bruksområder
  • Kjøpesentre/ Byggevarehandel
  • Parkeringshus med flere etasjer
  • For innvending rengjøring av beholdere i transport- og logistikksektoren, innen landbruket, næringsmiddelindustrien og kjemisk industri.
  • For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
Tilbehør
Rengjøringsmidler