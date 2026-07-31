Gulvvaskemaskin B 150 R + D 75
Den kompakte batteridrevne gulvvaskemaskinen B 150 R + D75 er perfekt for mellomstore flater på 2500-5000 m². Den har 150 L tank og to diskbørster med dm på 75 cm.
Den kompakte batteridrevne gulvvaskemaskinen B 150 R + D75 har to diskbørster med arbeidsbredde på 75 cm i diameter. Fargekodede kontrollelementer og EASY-Operation bryter gir enkel betjening og praktisk drift. Alle innstillinger justeres på en stor fargeskjerm. For å beskytte mot feilaktig bruk kan tilgangsrettigheter gis via KIK-nøkkelsystemet. I eco!efficiency-innstilling jobber maskinen med redusert støynivå, og bruker mindre vann og energi. Tankrensesystem fås som tilleggsutstyr, og sikrer hygienisk og enkel rengjøring av skittenvannstanken. Maskinen kan konfigureres med autofyll-funksjon som sørger for at du sparer tid ved fylling av maskinen. Den kan også utstyres med innebygget lader (valgfritt). B 150 R + D75 er en konfigurasjonsmulighet av B 150 R. Det finnes flere muligheter for konfigurasjon.
Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Diskbørstehode
- Diskbørster og padholder er enkle å bytte.
- Diskbørster tilgjengelig i forskjellige hardhetsnivåer: myk, middels og hard.
- Diskrengjøringsmodeller, spesielt for bruk på glatte overflater.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- 40 % lengre driftstid per batterilading.
- Svært stillegående og ideell for rengjøring i støysensitive områder.
Stor fargeskjerm
- Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
- Raskt og enkel endring av innstillinger.
Automatisk fylling (Tilleggsfunksjonalitet)
- Automatisk fylling av rentvannstank.
- Ved vannfylling med tilkoblet vannslange stopper fyllingen automatisk når tanken er full.
4 batterier å velge mellom
- Batterityper: vedlikeholdsfritt med 36 V/180 Ah, tilnærmet vedlikeholdsfritt 36 V/180 Ah, vedlikeholdsfritt med 36 V/240 Ah, tilnærmet vedlikeholdsfritt 36 V/240 Ah.
Tankrensesystem (tilleggsutstyr)
- Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
- Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
- Forbedret hygiene.
Innebygget lader
- Ikke behov for ekstra lader.
- Praktisk og enkel håndtering.
- Justerbar for ulike batterityper.
Enkel håndtering
- Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|750
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|950
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|150 / 150
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|4500
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|3200
|Batteri (V)
|36
|Batteritid (t)
|maks. 5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²)
|46
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 7
|Lydnivå (dB)
|61
|Nominell inngangseffekt (W)
|opptil 2200
|Tillatt totalvekt (kg)
|957
|Vekt uten tilbehør (kg)
|702
|Mål (L x B x H) (mm)
|1790 x 1080 x 1800
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Buet nal
- Sidebørste
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Magnetventil
- Totankssystem
- Type sugelepper: Linatex®
- robust støtfanger foran
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Kjøpesentre/ Byggevarehandel
- Parkeringshus med flere etasjer
- For innvending rengjøring av beholdere i transport- og logistikksektoren, innen landbruket, næringsmiddelindustrien og kjemisk industri.
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien