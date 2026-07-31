Den svært brukervennlige, batteridrevne sitte-på gulvvaskemaskinen B 110 R Classic har en sugenal med markedsledende sugeevne samt et 75 cm bredt valsebørstehode med tidsbesparende forfeiemodus – begge laget av høykvalitets støpt aluminium. De 110-liters tankene for rent og skittent vann muliggjør ikke bare lengre arbeidsperioder, men også en arealprestasjon på opptil 4 500 kvadratmeter per time. Takket være sin kompakte design er B 110 R Classic svært smidig og egnet for rengjøring av vinklede områder. De integrerte kjørelysene sikrer best oversikt og synlighet. Det høye kontaktrykket til rullene sikrer utmerkede rengjøringsresultater, og ved behov kan de byttes raskt og enkelt. En stor skjerm for innstilling av alle viktige funksjoner på over 30 språk og enkelte, fargekodede betjeningselementer gjør maskinen enkel å bruke. Det intelligente KIK-nøkkelsystemet for individuell tildeling av tilgangsrettigheter til maskinens funksjoner forhindrer også uønskede driftsfeil.