Gulvvaskemaskin B 110 R Classic Bp Pack +R75
Smidig, batteridrevet sitte-på gulvvaskemaskinmed 170 Ah batteri, batterilader, høytytende sugenal og børstehode med 75 cm arbeidsbredde samt tanker på 110 l.
Den svært brukervennlige, batteridrevne sitte-på gulvvaskemaskinen B 110 R Classic har en sugenal med markedsledende sugeevne samt et 75 cm bredt valsebørstehode med tidsbesparende forfeiemodus – begge laget av høykvalitets støpt aluminium. De 110-liters tankene for rent og skittent vann muliggjør ikke bare lengre arbeidsperioder, men også en arealprestasjon på opptil 4 500 kvadratmeter per time. Takket være sin kompakte design er B 110 R Classic svært smidig og egnet for rengjøring av vinklede områder. De integrerte kjørelysene sikrer best oversikt og synlighet. Det høye kontaktrykket til rullene sikrer utmerkede rengjøringsresultater, og ved behov kan de byttes raskt og enkelt. En stor skjerm for innstilling av alle viktige funksjoner på over 30 språk og enkelte, fargekodede betjeningselementer gjør maskinen enkel å bruke. Det intelligente KIK-nøkkelsystemet for individuell tildeling av tilgangsrettigheter til maskinens funksjoner forhindrer også uønskede driftsfeil.
Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
- Laget av støpt aluminium med store støtfangerhjul.
- Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
- Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- 40 % lengre driftstid per batterilading.
- Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Stor fargeskjerm
- Ikke behov for ekstra lader.
- Praktisk og enkel håndtering.
- Justerbar for ulike batterityper.
Brukervennlig
- Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Børstemotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|750
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|950
|Tankkapasitet rent-/skittenvann ( )
|110 / 110
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 4500
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|3150
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|230
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 6
|Stigningskapasitet (%)
|maks. 10
|Børstehastighet (rpm)
|1200
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Snubredde (cm)
|175
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 5
|Lydnivå (dB)
|59
|Vekt uten tilbehør (kg)
|379
|Mål (L x B x H) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Batteri og lader inkludert
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- Integrert feiefunksjon
- Feiefunksjon
- Magnetventil
- Totankssystem
- standard kjørelys på dagtid
- Type sugelepper: Linatex®
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Perfekt til bruk i supermarkeder, kjøpesentre eller sykehus.
- Passer også for rengjøring av produksjonsområder og lager.