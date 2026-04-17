Utstyrt med en kraftig nalbom i støpt aluminium, et diskbørstehode med en arbeidsbredde på 90 cm, og en styrevinkelsensor som øker sikkerheten ved arbeidshastigheter på 10 km/t, leverer vår kompakte B 220 R sitte-på gulvvaskemaskin imponerende rengjøringsresultater. Den har et ressursbesparende DOSE-system for rengjøringsmiddel og et hastighetsavhengig vanndoseringssystem. Maskinen er ekstremt enkel og trygg å bruke, med stort fargedisplay med utvlag på 30 språk og det patenterte KIK-nøkkelsystemet. Dette systemet gir mulighet for å tildele ulike brukere forskjellige tilgangsrettigheter, noe som effektivt eliminerer operatørfeil. I tillegg er maskinen utstyrt med Auto-Fill-funksjon for rask fylling av den 220 liters ferskvannstanken, samt et automatisk tankskyllesystem som forenkler rengjøringen av spillvannstanken. Den innebygde laderen gjør det enkelt å lade det kraftige 240 Ah-batteriet. Kjørelys er også integrert som standard for forbedret sikt.