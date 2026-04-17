Gulvvaskemaskin B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90

Gulvvaskemaskinen B 220 R er en sitte-på modell som rengjør opptil 9000 m² per time. Maskinen har et diskbørstehode med en arbeidsbredde på 90 cm og leveres med et 240 Ah batteri og en innebygd lader

Utstyrt med en kraftig nalbom i støpt aluminium, et diskbørstehode med en arbeidsbredde på 90 cm, og en styrevinkelsensor som øker sikkerheten ved arbeidshastigheter på 10 km/t, leverer vår kompakte B 220 R sitte-på gulvvaskemaskin imponerende rengjøringsresultater. Den har et ressursbesparende DOSE-system for rengjøringsmiddel og et hastighetsavhengig vanndoseringssystem. Maskinen er ekstremt enkel og trygg å bruke, med stort fargedisplay med utvlag på 30 språk og det patenterte KIK-nøkkelsystemet. Dette systemet gir mulighet for å tildele ulike brukere forskjellige tilgangsrettigheter, noe som effektivt eliminerer operatørfeil. I tillegg er maskinen utstyrt med Auto-Fill-funksjon for rask fylling av den 220 liters ferskvannstanken, samt et automatisk tankskyllesystem som forenkler rengjøringen av spillvannstanken. Den innebygde laderen gjør det enkelt å lade det kraftige 240 Ah-batteriet. Kjørelys er også integrert som standard for forbedret sikt.

Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
  • Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
  • Rask og enkel utskifting av sugenalen.
  • Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Diskbørstehode
  • Diskbørster og padholder er enkle å bytte.
  • Diskbørster tilgjengelig i forskjellige hardhetsnivåer: myk, middels og hard.
  • Diskrengjøringsmodeller, spesielt for bruk på glatte overflater.
Innovativt KIK-system
  • Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
  • Lavere servicekostnader.
  • Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
  • Redusert strømforbruk.
  • 40 % lengre driftstid per batterilading.
  • Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
  • Sparer rengjøringsmiddel.
  • Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
  • Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Tankrensesystem
  • Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
  • Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med en konvensjonell vannslange.
  • Forbedret hygiene.
Stor fargeskjerm
  • Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
  • Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Elektrisk
Arbeidsbredde for børste (mm) 900 - 900
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180 - 1180
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 220 / 220
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 9000
Batteritype Minimalt vedlikeholdsbehov
Batteri (V/Ah) 36 / 240
Batteritid (t) maks. 5
Ladetid for batteri (t) ca 7
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kjørehastighet (km/t) 10
Stigningskapasitet (%) 10
Børstehastighet (rpm) 180 - 180
Børstetrykk (kg) 94
Vannforbruk (l/min) maks. 7
Lydnivå (dB) 67
Nominell inngangseffekt (W) 2400
Tillatt totalvekt (kg) 994
Vekt uten tilbehør (kg) 230
Mål (L x B x H) (mm) 1925 x 1070 x 1420

Scope of supply

  • Diskbørste: 2 Stk
  • Batteri
  • Innebygget lader
  • Buet nal
  • robust sugebom i støpt aluminium
  • doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system

Utstyr

  • Auto Fill
  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • DOSE
  • Parkeringsbrems
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
  • standard kjørelys på dagtid
  • liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
  • Type sugelepper: Linatex®
  • robust støtfanger foran
  • med hastighetsavhengig vanndosering
  • programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
Bruksområder
  • For bruk i produksjonslokaler, logistikk-sentre, tungindustri og lagerbygninger
  • Parkeringshus med flere etasjer
  • For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
Tilbehør
Rengjøringsmidler