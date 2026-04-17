Gulvvaskemaskin B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
Gulvvaskemaskinen B 220 R er en sitte-på modell som rengjør opptil 9000 m² per time. Maskinen har et diskbørstehode med en arbeidsbredde på 90 cm og leveres med et 240 Ah batteri og en innebygd lader
Utstyrt med en kraftig nalbom i støpt aluminium, et diskbørstehode med en arbeidsbredde på 90 cm, og en styrevinkelsensor som øker sikkerheten ved arbeidshastigheter på 10 km/t, leverer vår kompakte B 220 R sitte-på gulvvaskemaskin imponerende rengjøringsresultater. Den har et ressursbesparende DOSE-system for rengjøringsmiddel og et hastighetsavhengig vanndoseringssystem. Maskinen er ekstremt enkel og trygg å bruke, med stort fargedisplay med utvlag på 30 språk og det patenterte KIK-nøkkelsystemet. Dette systemet gir mulighet for å tildele ulike brukere forskjellige tilgangsrettigheter, noe som effektivt eliminerer operatørfeil. I tillegg er maskinen utstyrt med Auto-Fill-funksjon for rask fylling av den 220 liters ferskvannstanken, samt et automatisk tankskyllesystem som forenkler rengjøringen av spillvannstanken. Den innebygde laderen gjør det enkelt å lade det kraftige 240 Ah-batteriet. Kjørelys er også integrert som standard for forbedret sikt.
Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Diskbørstehode
- Diskbørster og padholder er enkle å bytte.
- Diskbørster tilgjengelig i forskjellige hardhetsnivåer: myk, middels og hard.
- Diskrengjøringsmodeller, spesielt for bruk på glatte overflater.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- 40 % lengre driftstid per batterilading.
- Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
- Sparer rengjøringsmiddel.
- Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
- Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Tankrensesystem
- Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
- Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med en konvensjonell vannslange.
- Forbedret hygiene.
Stor fargeskjerm
- Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Elektrisk
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|900 - 900
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1180 - 1180
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|220 / 220
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|9000
|Batteritype
|Minimalt vedlikeholdsbehov
|Batteri (V/Ah)
|36 / 240
|Batteritid (t)
|maks. 5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 7
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|10
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|180 - 180
|Børstetrykk (kg)
|94
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 7
|Lydnivå (dB)
|67
|Nominell inngangseffekt (W)
|2400
|Tillatt totalvekt (kg)
|994
|Vekt uten tilbehør (kg)
|230
|Mål (L x B x H) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Batteri
- Innebygget lader
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Magnetventil
- Totankssystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- standard kjørelys på dagtid
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- Type sugelepper: Linatex®
- robust støtfanger foran
- med hastighetsavhengig vanndosering
- programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Bruksområder
- For bruk i produksjonslokaler, logistikk-sentre, tungindustri og lagerbygninger
- Parkeringshus med flere etasjer
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien