Premium MF Mop Loop rød Pocket 40 cm med løkker i blått er utviklet som en universalmopp, og imponerer med en jevn og tett fordeling av løkkene for suveren smussopptakskapasitet. Kluten er perfekt for rengjøring i industrien og i andre områder med mye smuss, samt på ujevne gulv. Polyesterløkkene med et høyt mikrofiberinnhold hjelper også med rengjøring nær kantene og plukker opp løst smuss fra hjørner og kanter. Takket være det fargekodede systemet kan moppekluten tydelig tilordnes en bestemt del som skal rengjøres, og krysskontaminering forhindres effektivt. Premium MF Mop Loop rød Pocket 40 cm er også egnet for bruk både i flatmoppsystemet med dobbel bøttevogn eller enkeltbøttevogn og presse, samt for forkondisjonerte bruksområder. Hell 250 prosent av rengjøringsmengden av egenvekten over moppekluten. Et andre trinn for tørrtørking av området er vanligvis ikke nødvendig for noen av metodene.