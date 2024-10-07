Skaft og stativ, Kit Blink Infinity, 40 cm

Sett: teleskopisk håndtak med dobbelt ergonomisk vrigrep og Pocket SafeClip ErgoFrame med ledd.

Flatmoppesystem med lommer, kan brukes enten forhåndsfuktet eller fuktet ved behov med fuktestasjon. Ideell for profesjonell rengjøring med maksimal ergonomi.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tekstilvedlegg Lommer
Arbeidsbredde (cm) 40
Håndtakstype Teleskopisk
Materiale Aluminium / PP / gummi
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 1,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,7
Mål (l x b) (mm) 400 x 110
Mål, pakket (mm) 400 x 110 x 50

Utstyr

  • Ergo-tilkobling
Skaft og stativ, Kit Blink Infinity, 40 cm

Videoer

Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Vaskeromsgulv – våtrengjøring
Tilbehør