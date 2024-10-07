Skaft og stativ, Kit Blink Infinity, 40 cm
Sett: teleskopisk håndtak med dobbelt ergonomisk vrigrep og Pocket SafeClip ErgoFrame med ledd.
Flatmoppesystem med lommer, kan brukes enten forhåndsfuktet eller fuktet ved behov med fuktestasjon. Ideell for profesjonell rengjøring med maksimal ergonomi.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tekstilvedlegg
|Lommer
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Håndtakstype
|Teleskopisk
|Materiale
|Aluminium / PP / gummi
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|1,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,7
|Mål (l x b) (mm)
|400 x 110
|Mål, pakket (mm)
|400 x 110 x 50
Utstyr
- Ergo-tilkobling
Videoer
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring