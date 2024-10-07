Gulv – våtrengjøring
Det riktige utstyret for økonomisk og effektiv våtrengjøring av gulv, spesielt på områder som er vanskelig å nå med maskiner.
Mopper
Tekstiler med forskjellige materialer og strukturer – tilpasset spesifikke rengjøringsbehov. For optimal manuell rengjøring, i tråd med bransjestandarder.
Mop holder
For skinnende rene gulv og pålitelig gulvhygiene. Med riktige rengjøringsverktøy for våtrengjøring, sikrer ergonomisk design maksimal produktivitet og effektivitet.
Moppesystemer
Den rette moppen gir en effektiv løsning. Våre moppsystemer sikrer høy rengjøringsytelse på kort tid. Enkle å bruke og raskt klare til bruk.
Skaft
Det riktige skaftet gir ønsket resultat. Vi tilbyr ulike skaft for enhver rengjøringsoppgave, tilpasset standard støv-, fukt- og våtrengjøringsmaskiner.
Spraymoppsystemer
Kompakte og plassbesparende spraysystemer for fukt- og våtrengjøring av gulvbelegg. Effektive løsninger for enkel og plassbesparende rengjøring.
Naler
Effektiv fjerning av smuss. Vårt utvalg av vannskrapere gjør det enkelt å fjerne væsker samt tørr og løs smuss.