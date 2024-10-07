Gulv – våtrengjøring

Det riktige utstyret for økonomisk og effektiv våtrengjøring av gulv, spesielt på områder som er vanskelig å nå med maskiner.

Kärcher Mopper

Mopper

Tekstiler med forskjellige materialer og strukturer – tilpasset spesifikke rengjøringsbehov. For optimal manuell rengjøring, i tråd med bransjestandarder.

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Kärcher Mop holder

Mop holder

For skinnende rene gulv og pålitelig gulvhygiene. Med riktige rengjøringsverktøy for våtrengjøring, sikrer ergonomisk design maksimal produktivitet og effektivitet.

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Kärcher Moppesystemer

Moppesystemer

Den rette moppen gir en effektiv løsning. Våre moppsystemer sikrer høy rengjøringsytelse på kort tid. Enkle å bruke og raskt klare til bruk.

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Kärcher Skaft

Skaft

Det riktige skaftet gir ønsket resultat. Vi tilbyr ulike skaft for enhver rengjøringsoppgave, tilpasset standard støv-, fukt- og våtrengjøringsmaskiner.

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Kärcher Spraymoppsystemer

Spraymoppsystemer

Kompakte og plassbesparende spraysystemer for fukt- og våtrengjøring av gulvbelegg. Effektive løsninger for enkel og plassbesparende rengjøring.

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Kärcher Naler

Naler

Effektiv fjerning av smuss. Vårt utvalg av vannskrapere gjør det enkelt å fjerne væsker samt tørr og løs smuss.

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Kärcher