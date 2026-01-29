Takket være dens smale, kompakte design er vår batteridrevne BD 50/70 R Bp Pack Classic sitte-på-gulvvaskemaskin med skivebørsteteknologi ekstremt enkel å manøvrere og transportere, selv i heiser. Som et resultat er denne rimelige innstegsmodellen, som drives med kraftige 105 Ah-batterier, et reelt alternativ til gå-bak-modeller. Batterier og en kompatibel batterilader er inkludert. Maskinen er enkel å betjene takket være fargekodede kontroller: Dette, sammen med mange andre smarte og nyttige detaljer, gjør den til et vinnende produkt. Standard Home Base for transport av manuelle rengjøringsverktøy kan utstyres med kroke. I tillegg er en søppelposeholder og en forhåndsfeiende mopp tilgjengelig som valgfritt tilbehør.