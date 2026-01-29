Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack
Vår batteridrevne BD 50/70 R Bp Pack Classisk sitte-på-gulvvaskemaskin med diskbørste er enkel å betjene og svært manøvrerbar. Batterier og kompatibel batterilader er inkludert.
Takket være dens smale, kompakte design er vår batteridrevne BD 50/70 R Bp Pack Classic sitte-på-gulvvaskemaskin med skivebørsteteknologi ekstremt enkel å manøvrere og transportere, selv i heiser. Som et resultat er denne rimelige innstegsmodellen, som drives med kraftige 105 Ah-batterier, et reelt alternativ til gå-bak-modeller. Batterier og en kompatibel batterilader er inkludert. Maskinen er enkel å betjene takket være fargekodede kontroller: Dette, sammen med mange andre smarte og nyttige detaljer, gjør den til et vinnende produkt. Standard Home Base for transport av manuelle rengjøringsverktøy kan utstyres med kroke. I tillegg er en søppelposeholder og en forhåndsfeiende mopp tilgjengelig som valgfritt tilbehør.
Egenskaper og fordeler
Enkel å brukeSelvforklarende symboler og lettfattelig kontrollpanel. Tar kort tid å venne seg til Få og godt synlige gule kontrollelementer gjør maskinen svært brukervennlig.
DiskbørsteRobust konstruksjon med integrert diskbørstehode. Stor arbeidsbredde gir høy arealkapasitet Bytte av børster med pedalutløsing.
Kompakt, slankt designEn maskin som er svært enkel å manøvrere. God oversikt over områdene som skal rengjøres. Enkel frakt og transport
Forfeiingsmopp fås som tilleggsutstyr
- Fanger opp tørt smuss, og bidrar til rengjøringsprosessen.
- Bidrar til å forhindre blokkeringer i sugekanalen.
Litium-ion-batterier er tilvalg
- Tidsbesparende: Kan lades helt opp på to timer, avhengig av batteriladeren. Kan også etterfylles mellom full-ladinger.
- Levetiden er flere ganger lengre enn bly- eller gelbatterier.
- Kan utnytte hele batteriets kapasitet, i stedet for de vanlige 80 % som leveres av konvensjonelle batterier.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|510
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|900
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|70 / 75
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|2805
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2000
|Batteri (V/Ah)
|24 / 105
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Snubredde (mm)
|1650
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,3
|Lydnivå (dB)
|66
|Nominell inngangseffekt (W)
|1400
|Tillatt totalvekt (kg)
|345
|Vekt uten tilbehør (kg)
|100
|Mål (L x B x H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri
- Batteri og lader inkludert
- V-formet nal
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- Magnetventil
- Totankssystem
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
Videoer
Bruksområder
- Perfekt til bruk i supermarkeder, kjøpesentre eller sykehus.
- Passer også for rengjøring av produksjonsområder og lager.