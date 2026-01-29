Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack

Vår batteridrevne BD 50/70 R Bp Pack Classisk sitte-på-gulvvaskemaskin med diskbørste er enkel å betjene og svært manøvrerbar. Batterier og kompatibel batterilader er inkludert.

Takket være dens smale, kompakte design er vår batteridrevne BD 50/70 R Bp Pack Classic sitte-på-gulvvaskemaskin med skivebørsteteknologi ekstremt enkel å manøvrere og transportere, selv i heiser. Som et resultat er denne rimelige innstegsmodellen, som drives med kraftige 105 Ah-batterier, et reelt alternativ til gå-bak-modeller. Batterier og en kompatibel batterilader er inkludert. Maskinen er enkel å betjene takket være fargekodede kontroller: Dette, sammen med mange andre smarte og nyttige detaljer, gjør den til et vinnende produkt. Standard Home Base for transport av manuelle rengjøringsverktøy kan utstyres med kroke. I tillegg er en søppelposeholder og en forhåndsfeiende mopp tilgjengelig som valgfritt tilbehør.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack: Enkel å bruke
Enkel å bruke
Selvforklarende symboler og lettfattelig kontrollpanel. Tar kort tid å venne seg til Få og godt synlige gule kontrollelementer gjør maskinen svært brukervennlig.
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack: Diskbørste
Diskbørste
Robust konstruksjon med integrert diskbørstehode. Stor arbeidsbredde gir høy arealkapasitet Bytte av børster med pedalutløsing.
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack: Kompakt, slankt design
Kompakt, slankt design
En maskin som er svært enkel å manøvrere. God oversikt over områdene som skal rengjøres. Enkel frakt og transport
Forfeiingsmopp fås som tilleggsutstyr
  • Fanger opp tørt smuss, og bidrar til rengjøringsprosessen.
  • Bidrar til å forhindre blokkeringer i sugekanalen.
Litium-ion-batterier er tilvalg
  • Tidsbesparende: Kan lades helt opp på to timer, avhengig av batteriladeren. Kan også etterfylles mellom full-ladinger.
  • Levetiden er flere ganger lengre enn bly- eller gelbatterier.
  • Kan utnytte hele batteriets kapasitet, i stedet for de vanlige 80 % som leveres av konvensjonelle batterier.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 510
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 900
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 70 / 75
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 2805
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2000
Batteri (V/Ah) 24 / 105
Batteritid (t) maks. 2,5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²/kg) 13 / 20
Snubredde (mm) 1650
Vannforbruk (l/min) maks. 2,3
Lydnivå (dB) 66
Nominell inngangseffekt (W) 1400
Tillatt totalvekt (kg) 345
Vekt uten tilbehør (kg) 100
Mål (L x B x H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Diskbørste: 1 Stk
  • Batteri
  • Batteri og lader inkludert
  • V-formet nal

Utstyr

  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack

Bruksområder
  • Perfekt til bruk i supermarkeder, kjøpesentre eller sykehus.
  • Passer også for rengjøring av produksjonsområder og lager.
Tilbehør
