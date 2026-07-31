Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li

Attraktivt priset, batteridrevet sitte-på gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic. Med 70 l tankvolum, diskbørstehode og langvarig litiumionbatteri med 90 Ah kapasitet.

BD 50/70 R Classic Bp er en kompakt batteridrevet sitte-på-gulvmaskin som imponerer med et utmerket pris-ytelsesforhold, god rengjøringsytelse, mange nyttige utstyrsdetaljer og svært enkel håndtering. Takket være det kompakte designet er den et seriøst alternativ til en gå-bak-maskin uten at brukeren trenger å ofre komfort. Fargekodede betjeningselementer sikrer spesielt enkel betjening, og det kraftige litium-ion-batteriet med lang levetid med 90 Ah kapasitet med hurtig- og mellomlademulighet sikrer maksimal maskintilgjengelighet. Standard Home Base, som kan utstyres med kroker for å bære rengjøringsredskaper, samt valgfritt tilleggsutstyr som søppelposeholder eller en for-feiemopp, avrunder det enkle, men mer effektive konseptet til BD 50/70 R Classic Bp.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Enkel å bruke
Enkel å bruke
Selvforklarende symboler og lettfattelig kontrollpanel. Tar kort tid å venne seg til Få og godt synlige gule kontrollelementer gjør maskinen svært brukervennlig.
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Langtidsholdbart litium-ion-batteri
Langtidsholdbart litium-ion-batteri
Lang driftstid og høy produktivitet takket være rask og midlertidig lading. Vedlikeholdsfritt batterisystem uten påfylling med vann.
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Diskbørste
Diskbørste
Robust konstruksjon med integrert diskbørstehode. Stor arbeidsbredde gir høy arealkapasitet Bytte av børster med pedalutløsing.
Kompakt, slankt design
  • En maskin som er svært enkel å manøvrere.
  • God oversikt over områdene som skal rengjøres.
  • Enkel frakt og transport
Forfeiingsmopp fås som tilleggsutstyr
  • Fanger opp tørt smuss, og bidrar til rengjøringsprosessen.
  • Bidrar til å forhindre blokkeringer i sugekanalen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 510
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 70 / 75
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 2805
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2000
Batteritype Li-Ion
Batteri (V/Ah) 25,6 / 90
Batteritid (t) maks. 2
Ladetid for batteri (t) 8
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²/kg) 13 / 20
Snubredde (mm) 1650
Vannforbruk (l/min) maks. 2,3
Lydnivå (dB) 67
Nominell inngangseffekt (W) 1400
Tillatt totalvekt (kg) 345
Vekt uten tilbehør (kg) 112
Mål (L x B x H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Batteri
  • Batteri og lader inkludert
  • V-formet nal

Utstyr

  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li

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