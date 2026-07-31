Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Attraktivt priset, batteridrevet sitte-på gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic. Med 70 l tankvolum, diskbørstehode og langvarig litiumionbatteri med 90 Ah kapasitet.
BD 50/70 R Classic Bp er en kompakt batteridrevet sitte-på-gulvmaskin som imponerer med et utmerket pris-ytelsesforhold, god rengjøringsytelse, mange nyttige utstyrsdetaljer og svært enkel håndtering. Takket være det kompakte designet er den et seriøst alternativ til en gå-bak-maskin uten at brukeren trenger å ofre komfort. Fargekodede betjeningselementer sikrer spesielt enkel betjening, og det kraftige litium-ion-batteriet med lang levetid med 90 Ah kapasitet med hurtig- og mellomlademulighet sikrer maksimal maskintilgjengelighet. Standard Home Base, som kan utstyres med kroker for å bære rengjøringsredskaper, samt valgfritt tilleggsutstyr som søppelposeholder eller en for-feiemopp, avrunder det enkle, men mer effektive konseptet til BD 50/70 R Classic Bp.
Egenskaper og fordeler
Enkel å brukeSelvforklarende symboler og lettfattelig kontrollpanel. Tar kort tid å venne seg til Få og godt synlige gule kontrollelementer gjør maskinen svært brukervennlig.
Langtidsholdbart litium-ion-batteriLang driftstid og høy produktivitet takket være rask og midlertidig lading. Vedlikeholdsfritt batterisystem uten påfylling med vann.
DiskbørsteRobust konstruksjon med integrert diskbørstehode. Stor arbeidsbredde gir høy arealkapasitet Bytte av børster med pedalutløsing.
Kompakt, slankt design
- En maskin som er svært enkel å manøvrere.
- God oversikt over områdene som skal rengjøres.
- Enkel frakt og transport
Forfeiingsmopp fås som tilleggsutstyr
- Fanger opp tørt smuss, og bidrar til rengjøringsprosessen.
- Bidrar til å forhindre blokkeringer i sugekanalen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|510
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|850
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|70 / 75
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|2805
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2000
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 90
|Batteritid (t)
|maks. 2
|Ladetid for batteri (t)
|8
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Snubredde (mm)
|1650
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,3
|Lydnivå (dB)
|67
|Nominell inngangseffekt (W)
|1400
|Tillatt totalvekt (kg)
|345
|Vekt uten tilbehør (kg)
|112
|Mål (L x B x H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Batteri
- Batteri og lader inkludert
- V-formet nal
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- Magnetventil
- Totankssystem
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
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