BD 50/70 R Classic Bp er en kompakt batteridrevet sitte-på-gulvmaskin som imponerer med et utmerket pris-ytelsesforhold, god rengjøringsytelse, mange nyttige utstyrsdetaljer og svært enkel håndtering. Takket være det kompakte designet er den et seriøst alternativ til en gå-bak-maskin uten at brukeren trenger å ofre komfort. Fargekodede betjeningselementer sikrer spesielt enkel betjening, og det kraftige litium-ion-batteriet med lang levetid med 90 Ah kapasitet med hurtig- og mellomlademulighet sikrer maksimal maskintilgjengelighet. Standard Home Base, som kan utstyres med kroker for å bære rengjøringsredskaper, samt valgfritt tilleggsutstyr som søppelposeholder eller en for-feiemopp, avrunder det enkle, men mer effektive konseptet til BD 50/70 R Classic Bp.