Sammenleggbar moppeholder med låsbart ledd, 40 cm.
Polyamid lommeramme med Block System-skjøt.
Flatmoppsystem med lommer. Systemet kan brukes på flere måter: forhåndsfuktet, fuktet etter behov med en fuktstasjon, eller med håndtak med integrert tank. Dette gjør det ideelt for rengjøring av både horisontale og vertikale flater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tekstilvedlegg
|Lommer
|Materiale
|PA / Fiberglass / PP
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
|Mål (l x b) (mm)
|400 x 110
|Mål, pakket (mm)
|400 x 110 x 160
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring