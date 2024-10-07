Sammenleggbar moppeholder med låsbart ledd, 40 cm.

Polyamid lommeramme med Block System-skjøt.

Flatmoppsystem med lommer. Systemet kan brukes på flere måter: forhåndsfuktet, fuktet etter behov med en fuktstasjon, eller med håndtak med integrert tank. Dette gjør det ideelt for rengjøring av både horisontale og vertikale flater.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tekstilvedlegg Lommer
Materiale PA / Fiberglass / PP
Arbeidsbredde (cm) 40
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Mål (l x b) (mm) 400 x 110
Mål, pakket (mm) 400 x 110 x 160
Sammenleggbar moppeholder med låsbart ledd, 40 cm.
Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
Tilbehør