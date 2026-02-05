Gå-bak-gulvvaskemaskinen BD 80/100 W Bp Pack Classic leveres med kraftig batteri og kompatibel batterilader. For å overvinne selv de tøffeste jobbene, er svært belastede komponenter som padholder og nal laget av solid støpt aluminium. Den kraftige drivmotoren som bidrar til uanstrengt forsering av hellinger, den utmerkede oversikten, samt den enkle betjeningen, gjør maskinen svært brukervennlig. Arbeidsbredden på 80 centimeter, 100 liters tankvolum og den trinnløse transport- og rengjøringshastigheten opp til 5 km/t, muliggjør en arealytelse på opptil 4800 m² i timen. Kontakttrykket til skivebørstene kan tilpasses manuelt fra 40 til 68 kg for fjerning av gjenstridig smuss. Den integrerte Home Base-adapteren forenkler transport av ekstra rengjøringsutstyr.