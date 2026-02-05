Gulvvaskemaskin BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Vår gå-bak-gulvmaskin BD 80/100 W Bp Pack Classic er fullt utstyrt med batteri og batterilader. Den har 80 cm arbeidsbredde og 100 liters tank for lang driftstid.
Gå-bak-gulvvaskemaskinen BD 80/100 W Bp Pack Classic leveres med kraftig batteri og kompatibel batterilader. For å overvinne selv de tøffeste jobbene, er svært belastede komponenter som padholder og nal laget av solid støpt aluminium. Den kraftige drivmotoren som bidrar til uanstrengt forsering av hellinger, den utmerkede oversikten, samt den enkle betjeningen, gjør maskinen svært brukervennlig. Arbeidsbredden på 80 centimeter, 100 liters tankvolum og den trinnløse transport- og rengjøringshastigheten opp til 5 km/t, muliggjør en arealytelse på opptil 4800 m² i timen. Kontakttrykket til skivebørstene kan tilpasses manuelt fra 40 til 68 kg for fjerning av gjenstridig smuss. Den integrerte Home Base-adapteren forenkler transport av ekstra rengjøringsutstyr.
Egenskaper og fordeler
Svært utsatte komponenter som nal og børstehode laget i aluminium av høy kvalitet
- Robust maskinkonsept for tøffe arbeidsforhold med lave feilrater.
- Også utviklet for bruk under krevende forhold.
Børstekontakttrykket kan justeres i 2 trinn
- Kan økes manuelt fra 40 til 68 kilo ved behov.
- Lavere kontakttrykk ved lettere tilsmussing eller på ømfintlige gulv.
- Høyere kontakttrykk ved gjenstridig smuss eller fjerning av belegg.
Effektiv og kraftig drivmotor på 300 watt
- Bidrar også til enkel forsering av hellinger og mindre kraftanstrengelse fra brukeren.
- Kjørehastigheten kan justeres med tilgjengelig potensiometer.
Fargede og lett synlige betjeningsanordninger
- Fargekodede betjeningsanordninger gir enklere bruk og kortere opplæring.
Smart Home Base-system
- Tilleggsutstyr for feste av manuelt rengjøringsutstyr som f.eks. kroker, beholdere, mopp, osv.
Rimelig maskin fra det klassiske utvalget
- Svært mye for pengene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|810
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1090
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|100 / 100
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 4000
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2400
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Batteritid (t)
|maks. 3
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Snubredde (mm)
|1650
|Lydnivå (dB)
|65
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1900
|Tillatt totalvekt (kg)
|435
|Vekt uten tilbehør (kg)
|110,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Batteri og lader inkludert
- Vinklet nal
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
Videoer
Bruksområder
- Ideell til vedlikeholdsrengjøring i varehandel, hobbyforretninger, kjøpesentre, industri, på flyplasser.