Moppeholderen (40 cm) fra Kärcher, med klips er utstyrt med et ergonomisk klipsfeste, et ledd som roterer 360° og et brukervennlig lommefeste. Holderen er ideell for bruk med alle skaft med hulldiameter mellom 18 og 23 mm, slik som aluminiums- og teleskopskaftene våre.