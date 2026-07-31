Moppeholder
Moppeholder (40 cm) med ergonomisk klipsfeste. Rotasjon på 360° og lommefeste for raskt bytte.
Moppeholderen (40 cm) fra Kärcher, med klips er utstyrt med et ergonomisk klipsfeste, et ledd som roterer 360° og et brukervennlig lommefeste. Holderen er ideell for bruk med alle skaft med hulldiameter mellom 18 og 23 mm, slik som aluminiums- og teleskopskaftene våre.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|STANDARD
|Tekstilvedlegg
|Lommer
|Materiale
|PA / Fiberglass / PP
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,5
|Mål (l x b) (mm)
|400 x 110
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring