Moppeholder

Moppeholder (40 cm) med ergonomisk klipsfeste. Rotasjon på 360° og lommefeste for raskt bytte.

Moppeholderen (40 cm) fra Kärcher, med klips er utstyrt med et ergonomisk klipsfeste, et ledd som roterer 360° og et brukervennlig lommefeste. Holderen er ideell for bruk med alle skaft med hulldiameter mellom 18 og 23 mm, slik som aluminiums- og teleskopskaftene våre.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program STANDARD
Tekstilvedlegg Lommer
Materiale PA / Fiberglass / PP
Arbeidsbredde (cm) 40
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,5
Mål (l x b) (mm) 400 x 110
Moppeholder
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
Tilbehør