ECO!Moppeholder med teleskopskaft

Premium moppesett Pocket SafeClip 40 cm består av moppeholder og justerbart teleskophåndtak. Moppesettet har lommefeste for raskt bytte av moppehode.

Premium Mop Kit Pocket SafeClip 40 cm fra Kärcher har låsefunksjon på universalleddet og et 184 centimeter uttrekkbart teleskophåndtak, noe som gjør det til det perfekte valget også for vertikale rengjøringsoppgaver. Takket være lommefestet kan moppesettet byttes raskt og enkelt. Med en klips for å feste det er dette systemet også ryggvennlig uten behov for å bøye seg hele tiden.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program STANDARD
Tekstilvedlegg Lommer
Arbeidsbredde (cm) 40
Håndtakstype Teleskopisk
Håndtakslengde (mm) 1840
Diameter håndtak (mm) 23
Materiale Aluminium / PP
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,9
Mål (l x b) (mm) 400 x 140
ECO!Moppeholder med teleskopskaft

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Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Vaskeromsgulv – våtrengjøring
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