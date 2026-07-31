Moppeholder
Ergonomisk moppesystem fra Kärcer, inkludert moppeholder og et 140 cm langt aluminiumsskaft.
Moppesettet består av en moppeholder og et robust og lett aluminiumsskaft på 140 cm med et klips for å feste moppen, og sørger for at brukeren ikke må bøye seg ned. Moppene kan også byttes raskt og enkelt takket være det smarte lommefestet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|STANDARD
|Tekstilvedlegg
|Lommer
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Håndtakstype
|Feste
|Håndtakslengde (mm)
|1400
|Diameter håndtak (mm)
|23
|Materiale
|Aluminium / PP
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,5
|Mål (l x b) (mm)
|400 x 150
|Mål, pakket (mm)
|400 x 150 x 1400
Videoer
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring