Moppeholder

Ergonomisk moppesystem fra Kärcer, inkludert moppeholder og et 140 cm langt aluminiumsskaft.

Moppesettet består av en moppeholder og et robust og lett aluminiumsskaft på 140 cm med et klips for å feste moppen, og sørger for at brukeren ikke må bøye seg ned. Moppene kan også byttes raskt og enkelt takket være det smarte lommefestet.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program STANDARD
Tekstilvedlegg Lommer
Arbeidsbredde (cm) 40
Håndtakstype Feste
Håndtakslengde (mm) 1400
Diameter håndtak (mm) 23
Materiale Aluminium / PP
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,5
Mål (l x b) (mm) 400 x 150
Mål, pakket (mm) 400 x 150 x 1400
Moppeholder

Videoer

Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Vaskeromsgulv – våtrengjøring
Tilbehør