Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp
Den batteridrevne sitte-på gulvvaskemaskinen BD 50/70 R Classic med diskbørste, rengjør arealer på opptil 2000 m² per time. Batterier og lader må bestilles separat.
Svært god brukervennlighet gjennom fargekodede kontrollelementer er en av de enestående egenskapene til vår batteridrevne BD 50/70 R Classic gulvvaskemaskin. Den kompakte og smale konstruksjonen gir god manøvrering og smidighet, og letter både håndtering og transport. Maskinen i 70-liters klassen er dermed et reelt alternativ til en gå-bak maskin. Praktiske detaljer som kroker og boks for manuelt rengjøringsutstyr or rengjøringsmidler (Home Base), søppelposeholder og forfeiingsmopp er tilgjengelig tilleggsutstyr som gjør konseptet komplett. Vær oppmerksom på at batterier og lader må bestilles separat.
Egenskaper og fordeler
Enkel å brukeSelvforklarende symboler og lettfattelig kontrollpanel. Tar kort tid å venne seg til Få og godt synlige gule kontrollelementer gjør maskinen svært brukervennlig.
DiskbørsteRobust konstruksjon med integrert diskbørstehode. Stor arbeidsbredde gir høy arealkapasitet Bytte av børster med pedalutløsing.
Kompakt, slankt designEn maskin som er svært enkel å manøvrere. God oversikt over områdene som skal rengjøres. Enkel frakt og transport
Forfeiingsmopp fås som tilleggsutstyr
- Fanger opp tørt smuss, og bidrar til rengjøringsprosessen.
- Bidrar til å forhindre blokkering av sugekanalen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|510
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|850
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|70 / 75
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|2805
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2000
|Batteri (V)
|24
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Snubredde (mm)
|1650
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,3
|Nominell inngangseffekt (W)
|1400
|Tillatt totalvekt (kg)
|345
|Vekt uten tilbehør (kg)
|112
|Mål (L x B x H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- V-formet nal
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- Magnetventil
- Totankssystem
Videoer