Svært god brukervennlighet gjennom fargekodede kontrollelementer er en av de enestående egenskapene til vår batteridrevne BD 50/70 R Classic gulvvaskemaskin. Den kompakte og smale konstruksjonen gir god manøvrering og smidighet, og letter både håndtering og transport. Maskinen i 70-liters klassen er dermed et reelt alternativ til en gå-bak maskin. Praktiske detaljer som kroker og boks for manuelt rengjøringsutstyr or rengjøringsmidler (Home Base), søppelposeholder og forfeiingsmopp er tilgjengelig tilleggsutstyr som gjør konseptet komplett. Vær oppmerksom på at batterier og lader må bestilles separat.