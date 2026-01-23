Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp

Den batteridrevne sitte-på gulvvaskemaskinen BD 50/70 R Classic med diskbørste, rengjør arealer på opptil 2000 m² per time. Batterier og lader må bestilles separat.

Svært god brukervennlighet gjennom fargekodede kontrollelementer er en av de enestående egenskapene til vår batteridrevne BD 50/70 R Classic gulvvaskemaskin. Den kompakte og smale konstruksjonen gir god manøvrering og smidighet, og letter både håndtering og transport. Maskinen i 70-liters klassen er dermed et reelt alternativ til en gå-bak maskin. Praktiske detaljer som kroker og boks for manuelt rengjøringsutstyr or rengjøringsmidler (Home Base), søppelposeholder og forfeiingsmopp er tilgjengelig tilleggsutstyr som gjør konseptet komplett. Vær oppmerksom på at batterier og lader må bestilles separat.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp: Enkel å bruke
Enkel å bruke
Selvforklarende symboler og lettfattelig kontrollpanel. Tar kort tid å venne seg til Få og godt synlige gule kontrollelementer gjør maskinen svært brukervennlig.
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp: Diskbørste
Diskbørste
Robust konstruksjon med integrert diskbørstehode. Stor arbeidsbredde gir høy arealkapasitet Bytte av børster med pedalutløsing.
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp: Kompakt, slankt design
Kompakt, slankt design
En maskin som er svært enkel å manøvrere. God oversikt over områdene som skal rengjøres. Enkel frakt og transport
Forfeiingsmopp fås som tilleggsutstyr
  • Fanger opp tørt smuss, og bidrar til rengjøringsprosessen.
  • Bidrar til å forhindre blokkering av sugekanalen.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 510
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 70 / 75
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 2805
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2000
Batteri (V) 24
Batteritid (t) maks. 2,5
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²/kg) 13 / 20
Snubredde (mm) 1650
Vannforbruk (l/min) maks. 2,3
Nominell inngangseffekt (W) 1400
Tillatt totalvekt (kg) 345
Vekt uten tilbehør (kg) 112
Mål (L x B x H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Diskbørste: 1 Stk
  • V-formet nal

Utstyr

  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • Magnetventil
  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp
Gulvvaskemaskin BD 50/70 R Classic Bp

Videoer

Tilbehør
Rengjøringsmidler