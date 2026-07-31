Premium Mop Kit Pocket SafeClip OneJet 40 cm har et spraysystem for å påføre rengjøringsvann rett foran moppen. Spraymoppen er spesielt godt egnet til å rengjøre små gulvområder raskt og ergonomisk. Dette brukervennlige systemet er svært enkelt å betjene, uten behov for opplæring.