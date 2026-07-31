Gulvvaskemaskin BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
En generøs arbeidsbredde på 80 cm og et tankvolum på 100 liter garanterer effektiv og langvarig rengjøring med vår batteridrevne gulvvaskemaskin BD 80/100 W Classic Bp Pack.
Den kraftige trekkraften, som gjør det enkelt å klatre i bakker, er en av de mest slående egenskapene til vår gå-bak-gulvvaskemaskin BD 80/100 W Classic Bp Pack. Den skyve- og batteridrevne maskinen har en svært robust design. For eksempel er høyt belastede komponenter som nal og diskbørstehode laget av solid og slitesterk aluminium. Den brukervennlige designen har et velprøvd betjeningskonsept med en fjærbelastet spak plassert bak på håndtaket, muligheten til enkelt å øke børstetrykket fra 40 til 68 kilogram for spesielt gjenstridig smuss eller for fjerning av belegg, og en trinnløst justerbar transport- og rengjøringshastighet på opptil 5 km/t. Den store arbeidsbredden på 80 centimeter og 100-liters tanken muliggjør lange og effektive rengjøringsoppgaver og arealytelser på opptil 4800 m² i timen. Det nye kraftige 180 Ah litium-ion-batteriet med ekstremt høy syklusstabilitet og mulighet for mellomlading sikrer maksimal maskintilgjengelighet, og med 50 ampere ladestrøm kan batteriet også lades betydelig raskere.
Egenskaper og fordeler
Langtidsholdbart litium-ion-batteri
- Batteriet har 4- til 6- ganger så stabil gjenoppladningskapasitet som bly-syre-batterier
- Rask og middels lading for lengre driftstider og høyere produktivitet.
- Lav selvutladning ved lange pauser.
Børstekontakttrykket kan justeres i 2 trinn
- Kan økes manuelt fra 40 til 68 kilo ved behov.
- Lavere kontakttrykk ved lettere tilsmussing eller på ømfintlige gulv.
- Høyere kontakttrykk ved gjenstridig smuss eller fjerning av belegg.
Effektiv og kraftig drivmotor på 300 watt
- Bidrar også til enkel forsering av hellinger og mindre kraftanstrengelse fra brukeren.
- Kjørehastigheten kan justeres med tilgjengelig potensiometer.
Fargede og lett synlige betjeningsanordninger
- Fargekodede betjeningsanordninger gir enklere bruk og kortere opplæring.
Smart Home Base-system
- Tilleggsutstyr for feste av manuelt rengjøringsutstyr som f.eks. kroker, beholdere, mopp, osv.
Rimelig maskin fra det klassiske utvalget
- Svært mye for pengene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|810
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1090
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|100 / 100
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 4000
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2400
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 180
|Batteritid (t)
|maks. 3
|Ladetid for batteri (t)
|ca 4
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 5
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Snubredde (mm)
|1650
|Lydnivå (dB)
|65
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1900
|Tillatt totalvekt (kg)
|435
|Vekt uten tilbehør (kg)
|110,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
Bruksområder
- Ideell til rengjøring av butikker, kjøpesentre og jernvareforretninger
- Ideell for industrien, transportbransjen og flyplasser
- Perfekt for rengjøring av svømmehaller, idrettshaller og kjøpesentre