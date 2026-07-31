Den kraftige trekkraften, som gjør det enkelt å klatre i bakker, er en av de mest slående egenskapene til vår gå-bak-gulvvaskemaskin BD 80/100 W Classic Bp Pack. Den skyve- og batteridrevne maskinen har en svært robust design. For eksempel er høyt belastede komponenter som nal og diskbørstehode laget av solid og slitesterk aluminium. Den brukervennlige designen har et velprøvd betjeningskonsept med en fjærbelastet spak plassert bak på håndtaket, muligheten til enkelt å øke børstetrykket fra 40 til 68 kilogram for spesielt gjenstridig smuss eller for fjerning av belegg, og en trinnløst justerbar transport- og rengjøringshastighet på opptil 5 km/t. Den store arbeidsbredden på 80 centimeter og 100-liters tanken muliggjør lange og effektive rengjøringsoppgaver og arealytelser på opptil 4800 m² i timen. Det nye kraftige 180 Ah litium-ion-batteriet med ekstremt høy syklusstabilitet og mulighet for mellomlading sikrer maksimal maskintilgjengelighet, og med 50 ampere ladestrøm kan batteriet også lades betydelig raskere.