Den avanserte sitte-på-gulvvaskemaskinen B 150 R leverer imponerende resultater med en arealytelse på over 6800 m² i timen, takket være sine langvarige 240 Ah litium-ion-batterier, integrerte batterilader og kjørelys. For optimale rengjøringsresultater er maskinen utstyrt med et 85 cm bredt rullebørstehode i støpt aluminium med forfeiefunksjon, samt doble sidebørster som effektivt samler opp avfall også utenfor maskinens arbeidsbredde. Det ressurseffektive DOSE-doseringssystemet for rengjøringsmiddel, eco!efficiency-modus, det hastighetsresponsive vanndoseringssystemet og den kraftige, robuste nalen i aluminium, sikrer enestående rengjøring hver gang. De vedlikeholdsfrie litium-ion-batteriene, med lang produsentgaranti, gjør rengjøringen problemfri. Du slipper å bytte batterier i løpet av maskinens levetid, og funksjoner som hurtiglading og mellomlading gir fleksibilitet i bruken. Dette bidrar til sikker håndtering og de beste totale eierkostnadene. Autofyll-funksjonen og automatisk tankskylling sørger for rask fylling og rengjøring av de 150 liter store tankene for ferskvann og skittent vann. Det patenterte KIK-nøkkelsystemet forhindrer operatørfeil gjennom individuelle tilgangsrettigheter. Maskinen har en kjørehastighet på 8 km/t og er utstyrt med en rattvinkelsensor for presis manøvrering.