Enkelt konsept, enkel betjening og vedlikehold: Vår batteridrevne BD 70/75 W Classic Bp gå-bak gulvvaskemaskin er ekstremt brukervennlig og leverer utmerket rengjøringsytelse takket være dobbeltdiskbørstehodet med justerbart børstetrykk og aluminiumsnal. Den robuste, ekstremt kompakte maskinen er også svært manøvrerbar og allsidig. Tankvolumet på 75 liter sikrer også uanstrengt lang driftstid. Det nye kraftige 90 Ah litium-ion-batteriet med ekstremt høy syklusstabilitet og mulighet for påfylling sikrer maksimal maskintilgjengelighet, og med 50 ampere ladestrøm kan batteriet også lades fullt i løpet av 2 timer.