Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

BD 70/75 W Classic Bp gulvvaskemaskin med 75-liters tank, dobbeltdiskt børstehode og litiumionbatterier. Svært enkel å bruke og ekstremt allsidig.

Enkelt konsept, enkel betjening og vedlikehold: Vår batteridrevne BD 70/75 W Classic Bp gå-bak gulvvaskemaskin er ekstremt brukervennlig og leverer utmerket rengjøringsytelse takket være dobbeltdiskbørstehodet med justerbart børstetrykk og aluminiumsnal. Den robuste, ekstremt kompakte maskinen er også svært manøvrerbar og allsidig. Tankvolumet på 75 liter sikrer også uanstrengt lang driftstid. Det nye kraftige 90 Ah litium-ion-batteriet med ekstremt høy syklusstabilitet og mulighet for påfylling sikrer maksimal maskintilgjengelighet, og med 50 ampere ladestrøm kan batteriet også lades fullt i løpet av 2 timer.

Egenskaper og fordeler
Langtidsholdbart litium-ion-batteri
  • Batteriet har 4- til 6- ganger så stabil gjenoppladningskapasitet som bly-syre-batterier
  • Rask og middels lading for lengre driftstider og høyere produktivitet.
  • Lav selvutladning ved lange pauser.
Børstehodet og nalen er laget av holdbar aluminium
  • Robust maskinkonsept for tøffe arbeidsforhold med lave feilrater.
  • Også utviklet for bruk under krevende forhold.
Svært enkelt betjeningskonsept
  • Alle maskinfunksjoner kan betjenes med brytere, knapper og knotter.
  • Fargekodede betjeningsanordninger for enkel bruk og kort innlæringstid.
Kompakt og robust konstruksjon
  • Svært allsidig og lettmanøvrert maskin som gir god oversikt.
  • Reduserer faren for å skade maskin eller utstyr.
Børstekontakttrykket kan justeres etter behov
  • Børstekontakttrykket kan økes fra 30 til 50 kilo etter behov.
  • Lavere kontakttrykk når det er lite smuss eller hvis gulvet er ømfintlig.
  • Høyt kontakttrykk ved gjenstridig smuss eller fjerning av belegg.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 705
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1030
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 75 / 75
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 3525
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2115
Batteritype Li-Ion
Batteri (V/Ah) 25,6 / 90
Batteritid (t) maks. 1,8
Ladetid for batteri (t) 2
Kjørehastighet (km/t) maks. 5
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Snubredde (mm) 1550
Vannforbruk (l/min) maks. 2,75
Lydnivå (dB) 63 - 65
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1850
Tillatt totalvekt (kg) 325
Vekt uten tilbehør (kg) 100
Mål (L x B x H) (mm) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Diskbørste: 2 Stk
  • Hurtiglader
  • Vinklet nal

Utstyr

  • Kraftig fremdrift
  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Bruksområder
  • Ideell til rengjøring av butikker, kjøpesentre og jernvareforretninger
  • Godt egnet for vaktmesterfirmaer, f.eks. i idrettshaller
Tilbehør
Rengjøringsmidler