Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
Skrubbemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack med 75 l tank, dobbelt børstehode og litiumionbatteri. Svært enkel å betjene og allsidig.
Enkelt konsept, enkel betjening og vedlikehold: Vår batteridrevne BD 70/75 W Classic Bp push-gulvvaskemaskin er ekstremt brukervennlig og leverer utmerket rengjøringsytelse takket være det doble børstehodet med justerbart børstetrykk og aluminiumsnal. Den robuste, ekstremt kompakte maskinen er også svært manøvrerbar og allsidig. 75 liters tankvolum og det nye 180 Ah litium-ion-batteriet sikrer også uanstrengt lang driftstid. I tillegg imponerer batteriet, som raskt kan lades opp med 50 ampere ladestrøm, med ekstremt høy syklusstabilitet, noe som tillater mellomlading og dermed sikrer høy tilgjengelighet for maskinen.
Egenskaper og fordeler
Langtidsholdbart litium-ion-batteri
- Batteriet har 4- til 6- ganger så stabil gjenoppladningskapasitet som bly-syre-batterier
- Rask og middels lading for lengre driftstider og høyere produktivitet.
- Lav selvutladning ved lange pauser.
Børstehodet og nalen er laget av holdbar aluminium
- Robust maskinkonsept for tøffe arbeidsforhold med lave feilrater.
- Også utviklet for bruk under krevende forhold.
Svært enkelt betjeningskonsept
- Alle maskinfunksjoner kan betjenes med brytere, knapper og knotter.
- Fargekodede betjeningsanordninger for enkel bruk og kort innlæringstid.
Kompakt og robust konstruksjon
- Svært allsidig og lettmanøvrert maskin som gir god oversikt.
- Reduserer faren for å skade maskin eller utstyr.
Børstekontakttrykket kan justeres etter behov
- Børstekontakttrykket kan økes fra 30 til 50 kilo etter behov.
- Lavere kontakttrykk når det er lite smuss eller hvis gulvet er ømfintlig.
- Høyt kontakttrykk ved gjenstridig smuss eller fjerning av belegg.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|705
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1030
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|75 / 75
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 3525
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2115
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 180
|Batteritid (t)
|maks. 3,6
|Ladetid for batteri (t)
|4
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 5
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Snubredde (mm)
|1550
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,75
|Lydnivå (dB)
|63 - 65
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1850
|Tillatt totalvekt (kg)
|325
|Vekt uten tilbehør (kg)
|100
|Mål (L x B x H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Hurtiglader
- Vinklet nal
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
Bruksområder
- Ideell til rengjøring av butikker, kjøpesentre og jernvareforretninger
- Ideell for industrien, transportbransjen og flyplasser
- Perfekt for rengjøring av svømmehaller, idrettshaller og kjøpesentre