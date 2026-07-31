Enkelt konsept, enkel betjening og vedlikehold: Vår batteridrevne BD 70/75 W Classic Bp push-gulvvaskemaskin er ekstremt brukervennlig og leverer utmerket rengjøringsytelse takket være det doble børstehodet med justerbart børstetrykk og aluminiumsnal. Den robuste, ekstremt kompakte maskinen er også svært manøvrerbar og allsidig. 75 liters tankvolum og det nye 180 Ah litium-ion-batteriet sikrer også uanstrengt lang driftstid. I tillegg imponerer batteriet, som raskt kan lades opp med 50 ampere ladestrøm, med ekstremt høy syklusstabilitet, noe som tillater mellomlading og dermed sikrer høy tilgjengelighet for maskinen.