Gulvvaskemaskin B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Sitte-på gulvvaskemaskinen B 260 RI Bp Pack er godt egnet for tøffe industrielle bruksområder. Maskinen har rullebørste, 100 cm arbeidsbredde, og leveres med kraftig batteri og høyytelsesbatterilader.
Den robuste sitte-på gulvvaskemaskinen B 260 RI Bp Pack kan brukes til en lang rekke rengjøringsoppgaver. Leveres med 260 liters rentvanns- og skittenvannstanker, doseringssystemet DOSE for ressursbesparende dosering av rengjøringsmiddel, autofyll-funksjon og manuelt tankskyllesystemet for rengjøring. Maskinen er designet for tøffe industrielle forhold og er utstyrt med arbeidslys og et 630 Ah batteri sammen med tilhørende lader. De effektive valsebørstene sparer tidkrevende manuell forhåndsfeiing takket være optimalisert, integrert feiefunksjon samtidig som den reduserer risikoen for blokkering av nal. Nalen er også nyutviklet og optimert med hensyn til luftstrøm, den yter utmerket med de to slitasjefrie Ec-turbinene for å levere enestående støvsugeresultater. Dens arbeidsbredde på 100 cm og kjørehastighet på opptil 10 km/t muliggjør høy yteevne på kort tid. Styrevinkelsensoren sørger for maksimal sikkerhet rundt svinger ved å bremse maskinen hvis hastigheten er for høy. I tillegg blir vannmengden som sprayes automatisk optimalisert ved kjøring i svinger.
Egenskaper og fordeler
Nyutviklet børstehode med valsebørsterSterkt forbedrede feieresultater og forhindrer blokkering av nal. Valsebørstene kan byttes i løpet av sekunder og uten verktøy Perfekt rengjørings resultat
10km/t kjøre hastighetMuliggjør en høy områdeytelse på kort tid og rask transport. Styrevinkelsensoren fungerer som en sikkerhetsfunksjon når du kjører i svinger. Det er automatisk bremsing hvis hastigheten er for høy når du kjører i svinger.
2 sugeturbiner som standardUtmerkede sugeresultater på alle overflater. Vedlikeholdsfrie Ec turbiner Optimalisert luftstrøm med nyutviklet sugebom.
Industriell og robust sugebom
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Robust parallellogramholder med en unnvikelsesfunksjon for hindringer.
Kjemi doserings enhet
- Sparer rengjøringsmiddel.
- Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
- Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Stor fargeskjerm
- Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
- Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- 40 % lengre driftstid per batterilading.
- Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (cm)
|100
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1220
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1220
|Arbeidsbredde for oppsuging (cm)
|114
|Tankkapasitet rent-/skittenvann ( )
|260 / 260
|Avfallsbeholder (l)
|26
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 10000
|Praktisk arealkapasitet (m²)
|7000
|Batteritype
|Minimalt vedlikeholdsbehov
|Batteri (V/Ah)
|36 / 630
|Batteritid (t)
|maks. 5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 12
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 10
|Stigningskapasitet (%)
|maks. 15
|Børstehastighet (rpm)
|1250
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Snubredde (cm)
|212
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 9
|Lydnivå (dB)
|73
|Tillatt totalvekt (kg)
|1840
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1430
|Mål (L x B x H) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Batteri og lader inkludert
- Buet nal
- Sidebørste
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Tankrensesystem
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Integrert feiefunksjon
- Justerbart styrehjul
- Feiefunksjon
- Magnetventil
- Totankssystem
- standard kjørelys på dagtid
- Type sugelepper: Linatex®
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg