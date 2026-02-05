Den robuste sitte-på gulvvaskemaskinen B 260 RI Bp Pack kan brukes til en lang rekke rengjøringsoppgaver. Leveres med 260 liters rentvanns- og skittenvannstanker, doseringssystemet DOSE for ressursbesparende dosering av rengjøringsmiddel, autofyll-funksjon og manuelt tankskyllesystemet for rengjøring. Maskinen er designet for tøffe industrielle forhold og er utstyrt med arbeidslys og et 630 Ah batteri sammen med tilhørende lader. De effektive valsebørstene sparer tidkrevende manuell forhåndsfeiing takket være optimalisert, integrert feiefunksjon samtidig som den reduserer risikoen for blokkering av nal. Nalen er også nyutviklet og optimert med hensyn til luftstrøm, den yter utmerket med de to slitasjefrie Ec-turbinene for å levere enestående støvsugeresultater. Dens arbeidsbredde på 100 cm og kjørehastighet på opptil 10 km/t muliggjør høy yteevne på kort tid. Styrevinkelsensoren sørger for maksimal sikkerhet rundt svinger ved å bremse maskinen hvis hastigheten er for høy. I tillegg blir vannmengden som sprayes automatisk optimalisert ved kjøring i svinger.