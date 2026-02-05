Sitte-på gulvvaskemaskinen B 260 RI Bp Pack er spesialdesignet for de tøffeste industrielle rengjøringsoppgavene. Maskinen imponerer med sitt meget omfattende standardutstyr, inkludert et stort 630 Ah batteri, en kraftig lader, sjenerøse 260 liters tanker, en tidsbesparende autofyll-funksjon, et manuelt tankskyllesystem, DOSE-rengjøringsmiddeldoseringssystem som sparer ressurser, et arbeidslys og integrerte sidebørster. Takket være den optimaliserte, integrerte feiefunksjonen sparer det nyutviklede valsebørstehodet R 120 tidkrevende manuell forfeiing samtidig som det reduserer risikoen for blokkering av nal. Nalen er også nyutviklet og optimert med hensyn til luftstrøm, og den yter utmerket med de to slitasjefrie Ec-turbinene for å levere enestående støvsugeresultater. Dens arbeidsbredde på 120 cm og kjørehastighet på opptil 10 km/t muliggjør høy yteevne på kort tid. Styrevinkelsensoren sørger for maksimal sikkerhet rundt svinger ved å bremse maskinen hvis hastigheten er for høy. I tillegg blir vannmengden som sprayes automatisk optimalisert ved kjøring i svinger.