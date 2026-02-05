Gulvvaskemaskin B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Gulvvaskemaskinen B 260 RI Bp Pack gir utmerkede oppsugingsresultater: Med 10 km/t kjørehastighet og robust design er den godt egenet for tøffe industrielle bruksområder. Kommer med batteri og ekstern lader som standard
Sitte-på gulvvaskemaskinen B 260 RI Bp Pack er spesialdesignet for de tøffeste industrielle rengjøringsoppgavene. Maskinen imponerer med sitt meget omfattende standardutstyr, inkludert et stort 630 Ah batteri, en kraftig lader, sjenerøse 260 liters tanker, en tidsbesparende autofyll-funksjon, et manuelt tankskyllesystem, DOSE-rengjøringsmiddeldoseringssystem som sparer ressurser, et arbeidslys og integrerte sidebørster. Takket være den optimaliserte, integrerte feiefunksjonen sparer det nyutviklede valsebørstehodet R 120 tidkrevende manuell forfeiing samtidig som det reduserer risikoen for blokkering av nal. Nalen er også nyutviklet og optimert med hensyn til luftstrøm, og den yter utmerket med de to slitasjefrie Ec-turbinene for å levere enestående støvsugeresultater. Dens arbeidsbredde på 120 cm og kjørehastighet på opptil 10 km/t muliggjør høy yteevne på kort tid. Styrevinkelsensoren sørger for maksimal sikkerhet rundt svinger ved å bremse maskinen hvis hastigheten er for høy. I tillegg blir vannmengden som sprayes automatisk optimalisert ved kjøring i svinger.
Egenskaper og fordeler
Nyutviklet børstehode med valsebørsterSterkt forbedrede feieresultater og forhindrer blokkering av nal. Valsebørstene kan byttes i løpet av sekunder og uten verktøy Perfekt rengjørings resultat
10km/t kjøre hastighetMuliggjør en høy områdeytelse på kort tid og rask transport. Styrevinkelsensoren fungerer som en sikkerhetsfunksjon når du kjører i svinger. Det er automatisk bremsing hvis hastigheten er for høy når du kjører i svinger.
2 sugeturbiner som standardUtmerkede sugeresultater på alle overflater. Vedlikeholdsfrie Ec turbiner Optimalisert luftstrøm med nyutviklet sugebom.
Industriell og robust sugebom
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Robust parallellogramholder med en unnvikelsesfunksjon for hindringer.
Kjemi doserings enhet
- Sparer rengjøringsmiddel.
- Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
- Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Stor fargeskjerm
- Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
- Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- 40 % lengre driftstid per batterilading.
- Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (cm)
|120
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1420
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1420
|Arbeidsbredde for oppsuging (cm)
|134
|Tankkapasitet rent-/skittenvann ( )
|260 / 260
|Avfallsbeholder (l)
|32
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 12000
|Praktisk arealkapasitet (m²)
|8400
|Batteritype
|Minimalt vedlikeholdsbehov
|Batteri (V/Ah)
|36 / 630
|Batteritid (t)
|maks. 5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 12
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 10
|Stigningskapasitet (%)
|maks. 15
|Børstehastighet (rpm)
|1250
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Snubredde (cm)
|212
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 9
|Lydnivå (dB)
|73
|Tillatt totalvekt (kg)
|1840
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1448
|Mål (L x B x H) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Batteri og lader inkludert
- Buet nal
- Sidebørste
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Tankrensesystem
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Integrert feiefunksjon
- Justerbart styrehjul
- Feiefunksjon
- Magnetventil
- Totankssystem
- standard kjørelys på dagtid
- Type sugelepper: Linatex®
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg