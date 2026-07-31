Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
Med aluminiumsbørstehode med forfeiefunksjon og en arbeidsbredde på 85 cm, kan vår B 150 R sitte-på gulvvaskemaskin oppnå en arealytelse på opptil 6800 m² i timen.
B 150 R sitte-on gulvvaskemaskin drives av et kraftig 240 Ah blybatteri, og yter imponerende godt under tøffe, daglige rengjøringsoppgaver. Den oppnår en arealytelse på opptil 6800 m² i timen – med en arbeidshastighet på 8 km/t. Det 85 cm brede rullebørstehodet med forfeiefunksjon, nalbom for optimale støvsugingresultater er begge laget av høykvalitets, robust aluminium. Maskinen har 2150 l tanker for ferskvann og spillvann, som er raske å fylle og enkle å rengjøre takket være Auto-Fill-funksjonen, samt DOSE-doseringssystemet for rengjøringsmiddel som sparer ressurser. Vanndoseringssystemet sparer tid og ressurser. Det reduserer vannforsyningen selv i svinger, og sammen med rattvinkelsensoren øker det sikkerheten. Det store fargedisplayet gjør maskinen enkel å betjene. I tillegg bidrar det integrerte KIK-nøkkelsystemet til å utelukke betjeningsfeil. Kjørelys som er standard og synlig på avstand, og robust støtbeskyttelse i stål beskytter også brukeren og maskinen under drift.
Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
- Laget av støpt aluminium med store støtfangerhjul.
- Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
- Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
- Sparer rengjøringsmiddel.
- Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
- Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Tankrensesystem
- Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
- Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
- Forbedret hygiene.
Stor fargeskjerm
- Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
- Raskt og enkel endring av innstillinger.
Brukervennlig
- Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Elektrisk
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|850
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1180 - 1180
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|150 / 150
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|7600
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|5320
|Batteritype
|Minimalt vedlikeholdsbehov
|Batteri (V/Ah)
|36 / 240
|Batteritid (t)
|maks. 5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 7
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|8
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|1300
|Snubredde (cm)
|181
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 7
|Lydnivå (dB)
|67
|Tillatt totalvekt (kg)
|957
|Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til
|2032-01-01
|Vekt uten tilbehør (kg)
|218
|Mål (L x B x H) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Innebygget lader
- Batteri og lader inkludert
- Buet nal
- Sidebørstehode
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Tankrensesystem
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Integrert feiefunksjon
- Feiefunksjon
- Magnetventil
- Totankssystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- standard kjørelys på dagtid
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- Type sugelepper: Linatex®
- robust støtfanger foran
- med hastighetsavhengig vanndosering
- programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Bruksområder
- For bruk i produksjonslokaler, logistikk-sentre, tungindustri og lagerbygninger
- Parkeringshus med flere etasjer
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien