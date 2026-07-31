B 150 R sitte-on gulvvaskemaskin drives av et kraftig 240 Ah blybatteri, og yter imponerende godt under tøffe, daglige rengjøringsoppgaver. Den oppnår en arealytelse på opptil 6800 m² i timen – med en arbeidshastighet på 8 km/t. Det 85 cm brede rullebørstehodet med forfeiefunksjon, nalbom for optimale støvsugingresultater er begge laget av høykvalitets, robust aluminium. Maskinen har 2150 l tanker for ferskvann og spillvann, som er raske å fylle og enkle å rengjøre takket være Auto-Fill-funksjonen, samt DOSE-doseringssystemet for rengjøringsmiddel som sparer ressurser. Vanndoseringssystemet sparer tid og ressurser. Det reduserer vannforsyningen selv i svinger, og sammen med rattvinkelsensoren øker det sikkerheten. Det store fargedisplayet gjør maskinen enkel å betjene. I tillegg bidrar det integrerte KIK-nøkkelsystemet til å utelukke betjeningsfeil. Kjørelys som er standard og synlig på avstand, og robust støtbeskyttelse i stål beskytter også brukeren og maskinen under drift.