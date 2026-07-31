Gulvvaskemaskinen B 50 W Bp har et kompakt design som gir god sikt og enkel manøvrering. Solid aggregat i metall, og formstøpt aluminiumsnal gir holdbarhet og effektiv sugekraft, også på strukturerte overflater og i trange hjørner. Appen "Machine Connect" gjør det mulig å tilpasse innstillinger og få informasjon via smarttelefon. AGM-batteriet med en kapasitet på 115 Ah gir lang driftstid. Det lavvibrerende O51-orbitale børstehuset gir gode rengjøringsresultater for både vedlikeholdsrengjøring og dyprengjøring. Ferskvannstanken kan fylles fra en hvilken som helst kran med den medfølgende fylle-slangen. Med opptil 25 prosent lavere vannforbruk enn tradisjonelle skivebørstehoder og mulighet for kjemikaliefri rengjøring, bidrar maskinen til mer bærekraftig bruk. DOSE-systemet sørger for presis dosering av rengjøringsmidler. Auto-rensefunksjonen gjør det mulig å rengjøre skittenvannstanken uten direkte kontakt med skitt, og ferskvannstanken kan fylles automatisk med auto-fyll-funksjonen.