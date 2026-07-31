Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Robust og kompakt maskin med slitesterke metall/aluminiumskomponenter. Utstyr: AGM-batteri, DOSE-system, autofyll, automatisk skylling og O51 orbital børstehode.
Gulvvaskemaskinen B 50 W Bp har et kompakt design som gir god sikt og enkel manøvrering. Solid aggregat i metall, og formstøpt aluminiumsnal gir holdbarhet og effektiv sugekraft, også på strukturerte overflater og i trange hjørner. Appen "Machine Connect" gjør det mulig å tilpasse innstillinger og få informasjon via smarttelefon. AGM-batteriet med en kapasitet på 115 Ah gir lang driftstid. Det lavvibrerende O51-orbitale børstehuset gir gode rengjøringsresultater for både vedlikeholdsrengjøring og dyprengjøring. Ferskvannstanken kan fylles fra en hvilken som helst kran med den medfølgende fylle-slangen. Med opptil 25 prosent lavere vannforbruk enn tradisjonelle skivebørstehoder og mulighet for kjemikaliefri rengjøring, bidrar maskinen til mer bærekraftig bruk. DOSE-systemet sørger for presis dosering av rengjøringsmidler. Auto-rensefunksjonen gjør det mulig å rengjøre skittenvannstanken uten direkte kontakt med skitt, og ferskvannstanken kan fylles automatisk med auto-fyll-funksjonen.
Egenskaper og fordeler
Svært kompakt maskin
- God oversikt og utmerket manøvrerbarhet.
- Enkel håndtering, sikker og robust for å hindre skader.
«Machine connect»-app for smarttelefon
- Ekstra funksjoner og informasjon.
- Overvåkning av ressurser, økt produktivitet, informative animasjoner til vedlikehold og problemløsning.
- Justering av parametre, redigering av KIK-godkjenninger.
Børsteholde og nal laget av støpt aluminium
- Robuste og slitesterke komponenter.
- Mindre nedetid og høyere produksjon ved lavere kostnader.
Avrundet nal med Linatex-sugelepper
- Perfekt oppsuging, selv på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner.
- Reduserer risikoen for å skli, og mindre manuelt etterarbeid.
Enskivet O51 orbital børstehode
- Førteklasses mekanisk rengjøringsytelse.
- Opptil 40% kortere rengjøringstid/25% lavere vannforbruk enn diskbørstehoder.
- Rengjøring uten kjemikalier/striping.
Eco!Flow-system
- Vanndosering etter hastighet.
- Gjennomgående gode rengjøringsresultater, selv ved hjørner.
Ny, integrert «Dose»-doseringsenhet for rengjøringsmidler
- Nøyaktig dosering av rengjøringsmiddel.
- Gjennomgående gode rengjøringsresultater og effektive kostnadsbesparelser.
- Bytte av rengjøringsmidler uten kontakt takket være lukket system.
Automatisk tankrensesystem
- Kontaktløs rengjøring av skittenvannstanken.
- Ingen spruting.
Automatisk påfylling av rent vann
- Rask og enkel påfylling av rentvannstanken.
- Tidsbesparelser under rengjøringsprosessen, ingen overfylling takket være automatisk stopp.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|510
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|850
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|50 / 50
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 3060
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|1840
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 6
|Børstehastighet (rpm)
|20
|Børstetrykk (kg)
|36
|Snubredde (mm)
|1400
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,5
|Lydnivå (dB)
|65
|Tillatt totalvekt (kg)
|245
|Vekt uten tilbehør (kg)
|181
|Mål (L x B x H) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Scope of supply
- Batteri
- Batterilader
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- DOSE
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
- Tankrensesystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- orbitalt børstehode
- styres ved hjelp av app
- Auto Fill
- Type sugelepper: Linatex®
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av bygninger, i butikker og offentlige bygninger
- Egnet til rengjøring av gulv i kantiner, på skoler og sykehus
- Ideell for vedlikeholds- og mellomrengjøring, for eksempel i offentlige bygg.