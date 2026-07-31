Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF

Robust og kompakt maskin med slitesterke metall/aluminiumskomponenter. Utstyr: AGM-batteri, DOSE-system, autofyll, automatisk skylling og O51 orbital børstehode.

Gulvvaskemaskinen B 50 W Bp har et kompakt design som gir god sikt og enkel manøvrering. Solid aggregat i metall, og formstøpt aluminiumsnal gir holdbarhet og effektiv sugekraft, også på strukturerte overflater og i trange hjørner. Appen "Machine Connect" gjør det mulig å tilpasse innstillinger og få informasjon via smarttelefon. AGM-batteriet med en kapasitet på 115 Ah gir lang driftstid. Det lavvibrerende O51-orbitale børstehuset gir gode rengjøringsresultater for både vedlikeholdsrengjøring og dyprengjøring. Ferskvannstanken kan fylles fra en hvilken som helst kran med den medfølgende fylle-slangen. Med opptil 25 prosent lavere vannforbruk enn tradisjonelle skivebørstehoder og mulighet for kjemikaliefri rengjøring, bidrar maskinen til mer bærekraftig bruk. DOSE-systemet sørger for presis dosering av rengjøringsmidler. Auto-rensefunksjonen gjør det mulig å rengjøre skittenvannstanken uten direkte kontakt med skitt, og ferskvannstanken kan fylles automatisk med auto-fyll-funksjonen.

Egenskaper og fordeler
Svært kompakt maskin
  • God oversikt og utmerket manøvrerbarhet.
  • Enkel håndtering, sikker og robust for å hindre skader.
«Machine connect»-app for smarttelefon
  • Ekstra funksjoner og informasjon.
  • Overvåkning av ressurser, økt produktivitet, informative animasjoner til vedlikehold og problemløsning.
  • Justering av parametre, redigering av KIK-godkjenninger.
Børsteholde og nal laget av støpt aluminium
  • Robuste og slitesterke komponenter.
  • Mindre nedetid og høyere produksjon ved lavere kostnader.
Avrundet nal med Linatex-sugelepper
  • Perfekt oppsuging, selv på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner.
  • Reduserer risikoen for å skli, og mindre manuelt etterarbeid.
Enskivet O51 orbital børstehode
  • Førteklasses mekanisk rengjøringsytelse.
  • Opptil 40% kortere rengjøringstid/25% lavere vannforbruk enn diskbørstehoder.
  • Rengjøring uten kjemikalier/striping.
Eco!Flow-system
  • Vanndosering etter hastighet.
  • Gjennomgående gode rengjøringsresultater, selv ved hjørner.
Ny, integrert «Dose»-doseringsenhet for rengjøringsmidler
  • Nøyaktig dosering av rengjøringsmiddel.
  • Gjennomgående gode rengjøringsresultater og effektive kostnadsbesparelser.
  • Bytte av rengjøringsmidler uten kontakt takket være lukket system.
Automatisk tankrensesystem
  • Kontaktløs rengjøring av skittenvannstanken.
  • Ingen spruting.
Automatisk påfylling av rent vann
  • Rask og enkel påfylling av rentvannstanken.
  • Tidsbesparelser under rengjøringsprosessen, ingen overfylling takket være automatisk stopp.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 510
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 50 / 50
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 3060
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1840
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Kjørehastighet (km/t) maks. 6
Børstehastighet (rpm) 20
Børstetrykk (kg) 36
Snubredde (mm) 1400
Vannforbruk (l/min) maks. 2,5
Lydnivå (dB) 65
Tillatt totalvekt (kg) 245
Vekt uten tilbehør (kg) 181
Mål (L x B x H) (mm) 1380 x 610 x 1082

Scope of supply

  • Batteri
  • Batterilader
  • Buet nal
  • robust sugebom i støpt aluminium
  • doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system

Utstyr

  • DOSE
  • Kraftig fremdrift
  • Totankssystem
  • Tankrensesystem
  • Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
  • orbitalt børstehode
  • styres ved hjelp av app
  • Auto Fill
  • Type sugelepper: Linatex®
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF

Videoer

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Bruksområder
  • Perfekt for rengjøring av bygninger, i butikker og offentlige bygninger
  • Egnet til rengjøring av gulv i kantiner, på skoler og sykehus
  • Ideell for vedlikeholds- og mellomrengjøring, for eksempel i offentlige bygg.
Tilbehør
Rengjøringsmidler