Den avanserte sitte-på-gulvvaskemaskinen B 150 R med langvarig 240 Ah-batteri, integrert batterilader og kjørelys yter imponerende med en arealytelse på litt over 6800 m² i timen. Optimale rengjøringsresultater sikres av det 85 cm brede valsebørstehodet i støpt aluminium med forfeiefunksjon, doble sidebørster som også samler opp avfall utenfor arbeidsbredden, vårt DOSE-doseringssystem for rengjøringsmiddel som sparer ressurser, eco!efficiency-modus, det hastighetsresponsive vanndoseringssystemet og den kraftige, robuste nalen i aluminium. Autofyllingsfunksjonen og automatisk tankskylling gjør at 150 liters ferskvanns- og spillvannstanker raskt kan fylles og rengjøres. Det store fargedisplayet, som kan stilles inn til 30 språk, og det patenterte KIK-nøkkelsystemet gjør betjeningen like enkel som den er sikker – muligheten til å tilordne forskjellige brukere forskjellige tilgangsrettigheter til programmene er effektiv for å forhindre operatørfeil. Med en kjørehastighet på 8 km/t og en rattvinkelsensor er dette en problemløser.