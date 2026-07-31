Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85

Et rullebørstehode med en arbeidsbredde på 85 cm, en sidebørste og en robust aluminiumsnal er standard. Arealytelse på 6800 m²/t og arbeidshastighet på 8 km/t.

Den avanserte sitte-på-gulvvaskemaskinen B 150 R med langvarig 240 Ah-batteri, integrert batterilader og kjørelys yter imponerende med en arealytelse på litt over 6800 m² i timen. Optimale rengjøringsresultater sikres av det 85 cm brede valsebørstehodet i støpt aluminium med forfeiefunksjon, doble sidebørster som også samler opp avfall utenfor arbeidsbredden, vårt DOSE-doseringssystem for rengjøringsmiddel som sparer ressurser, eco!efficiency-modus, det hastighetsresponsive vanndoseringssystemet og den kraftige, robuste nalen i aluminium. Autofyllingsfunksjonen og automatisk tankskylling gjør at 150 liters ferskvanns- og spillvannstanker raskt kan fylles og rengjøres. Det store fargedisplayet, som kan stilles inn til 30 språk, og det patenterte KIK-nøkkelsystemet gjør betjeningen like enkel som den er sikker – muligheten til å tilordne forskjellige brukere forskjellige tilgangsrettigheter til programmene er effektiv for å forhindre operatørfeil. Med en kjørehastighet på 8 km/t og en rattvinkelsensor er dette en problemløser.

Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
  • Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
  • Rask og enkel utskifting av sugenalen.
  • Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
  • Laget av støpt aluminium med store støtfangerhjul.
  • Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
  • Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Innovativt KIK-system
  • Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
  • Lavere servicekostnader.
  • Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
  • Sparer rengjøringsmiddel.
  • Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
  • Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Tankrensesystem
  • Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
  • Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
  • Forbedret hygiene.
Energibesparende eco!efficiency-modus
  • Redusert strømforbruk.
  • 40 % lengre driftstid per batterilading.
  • Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Stor fargeskjerm
  • Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
  • Raskt og enkel endring av innstillinger.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Elektrisk
Arbeidsbredde for børste (mm) 850
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180 - 1180
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 150 / 150
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 6800
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 4760
Batteritype Minimalt vedlikeholdsbehov
Batteri (V/Ah) 36 / 240
Batteritid (t) maks. 5
Ladetid for batteri (t) ca 7
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Kjørehastighet (km/t) 8
Stigningskapasitet (%) 10
Børstehastighet (rpm) 180 - 1300
Børstetrykk (kg) 94
Snubredde (cm) 181
Vannforbruk (l/min) maks. 7
Lydnivå (dB) 67
Nominell inngangseffekt (W) opptil 2600
Tillatt totalvekt (kg) 957
Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til 2032-01-01
Vekt uten tilbehør (kg) 218
Mål (L x B x H) (mm) 1790 x 1070 x 1420

Scope of supply

  • Valsebørste: 2 Stk
  • Batteri
  • Innebygget lader
  • Buet nal
  • Sidebørste
  • robust sugebom i støpt aluminium
  • doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system

Utstyr

  • Auto Fill
  • Tankrensesystem
  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • DOSE
  • Parkeringsbrems
  • Integrert feiefunksjon
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
  • standard kjørelys på dagtid
  • liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
  • Type sugelepper: Linatex®
  • robust støtfanger foran
  • med hastighetsavhengig vanndosering
  • programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Bruksområder
  • Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg
  • Parkeringshus med flere etasjer
  • For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
Tilbehør
Rengjøringsmidler