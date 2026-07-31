Denne mikrofibermoppen fra Kärcher har fine mikrofibre som gir imponerende opptak av støv, smuss og fuktighet ved mopping i ett trinn på både glatte og lett strukturerte gulv. Klutens gode glideegenskaper sørger for enkel håndtering, noe som muliggjør lengre og mindre slitsomme arbeidsperioder. Moppen er utstyrt med sydde hjørner og totalt 4 fargede løkker i blått, rødt, gult og grønt. Dette fargekodingssystemet bidrar til å tildele moppen tydelig til spesifikke rengjøringsområder, og forhindrer effektivt spredning av smitte – overflødige løkker kan enkelt klippes av. Moppen kan brukes med flatmoppsystemer som benytter både doble og enkle bøttetraller med presse, samt til pre-fuktede metoder. Ved pre-fukting anbefales det å tilføre en mengde rengjøringsvæske som tilsvarer 180 prosent av moppeklutens tørrvekt. Med begge metodene er det vanligvis ikke nødvendig med en separat runde for tørkemopping.