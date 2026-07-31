Gulvvaskemaskin BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Kraftig 285 Ah batteri og lader inkludert som standard: vår BR 85/100 W Bp Pack Classic gå-bak gulvvaskemaskin med en arbeidsbredde på 85 cm og 100 l tanker.
Fullt utstyrt med et 285 Ah batteri som gir lang brukstid, en tilhørende lader og et bredt spekter av nyttige og praktiske utstyrsfunksjoner, imponerer vår BR 85/100 W Bp Pack Classic gå-bak-gulvvaskemaskin helt fra start. Med en arbeidsbredde på 85 cm og tankvolum på 100 liter muliggjør den en arealprestasjon på opptil 4800 kvadratmeter per time. Komponenter som utsettes for mye belastning, som valsebørstehoder og sugenaler, er laget av solid støpt aluminium og kan derfor brukes til de tøffeste rengjøringsoppgavene. Den kraftige 3kkdriften kan justeres kontinuerlig for transport- og rengjøringshastigheter på opptil 5 km/t og takler også skråninger uten problemer. Brukervennlige og praktiske detaljer, som den utmerkede oversikten, enkel betjening og integrert Home Base-adapter, som gjør det mulig å frakte ekstra rengjøringsredskaper, fullfører det smarte helhetskonseptet til BR 85/100 W Bp Pack Classic.
Egenskaper og fordeler
Svært utsatte komponenter som nal og børstehode laget i aluminium av høy kvalitet
- Robust maskinkonsept for tøffe arbeidsforhold med lave feilrater.
- Også utviklet for bruk under krevende forhold.
Børstekontakttrykket kan justeres i 2 trinn
- Kan økes manuelt fra 40 til 68 kilo ved behov.
- Lavere kontakttrykk ved lettere tilsmussing eller på ømfintlige gulv.
- Høyere kontakttrykk ved gjenstridig smuss eller fjerning av belegg.
Effektig og kraftig 300 W drivmotor
- Bidrar også til enkel forsering av hellinger og mindre kraftanstrengelse fra brukeren.
- Kjørehastigheten kan justeres med tilgjengelig potensiometer.
Fargede og lett synlige betjeningsanordninger
- Fargekodede betjeningsanordninger gir enklere bruk og kortere opplæring.
Smart Home Base-system
- Tilleggsutstyr for feste av manuelt rengjøringsutstyr som f.eks. kroker, beholdere, mopp, osv.
Rimelig maskin i Classics-serien
- Svært mye for pengene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|850
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1090
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|100 / 100
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 4250
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2550
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 285
|Batteritid (t)
|maks. 4,25
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|220 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|1200
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|49,5 / 155
|Lydnivå (dB)
|63 - 65
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2350
|Vekt uten tilbehør (kg)
|110
|Mål (L x B x H) (mm)
|1525 x 910 x 1065
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
Videoer
Bruksområder
- Ideell for støvsuging i butikk, byggevarehus, kjøpesentre, handel, industri og på flyplasser.