Det kompakte designet på denne gulvvaskemaskinen gir renholder god sikt og manøvrerbarhet. Den er solid konstruert med aggregat i metall og en formstøpt aluminiumsnal, som gir effektiv sugekraft, også på strukturerte overflater og i trange hjørner. Innstillinger og informasjon kan enkelt håndteres via smarttelefon. Ferskvannstanken kan fylles fra en vanlig kran med den medfølgende fylle-slangen. Det lavvibrerende O51-orbitale børstehuset gir pålitelige resultater for både vedlikeholdsrengjøring og dyprengjøring. Med opptil 25 prosent lavere vannforbruk enn tradisjonelle skivebørstehoder og mulighet for kjemikaliefri rengjøring, bidrar maskinen til redusert ressursbruk. Litium-ion-batteriet med en kapasitet på 80 Ah gir lengre driftstid. DOSE-systemet sikrer nøyaktig dosering av rengjøringsmiddel, auto-rensefunksjonen lar deg rengjøre skittenvannstanken uten direkte kontakt, og auto-fyll-systemet gjør det enkelt å fylle ferskvannstanken med automatisk stoppfunksjon.