Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55

Kompakt B 50 W Bp gulvvaskemaskin utstyrt med 115 Ah AGM batteri, R55 børstehode og robust nal laget av støpt aluminium.

Den batteridrevne gulvvaskemaskinen B 50 W Bp er ideell for effektiv rengjøring av gulv i industrielle miljøer. Det kompakte designet gir god oversikt og tilbyr utmerket manøvrerbarhet, selv i vanskelig tilgjengelige områder. Børstehode og nal laget av støpt aluminium gjør denne gå-bak-maskinen ekstremt robust og holdbar. Nalen sørger for perfekt suging, selv på ujevne overflater og i skarpe svinger. Børstehodet R 55 sikrer grundig og kraftig rengjøring – spesielt på strukturerte overflater. Det integrerte AGM-batteriet gir 115 Ah strøm for lang driftstid. Hjuldrift gjør maskinen lett å betjene og reduserer fysisk belastning for brukerne. Auto-rensefunksjon muliggjør kontaktfri rengjøring av skittenvannstanken, og auto-fyllsystemet gir enkel fylling av rentvannstanken med en automatisk vannstoppfunksjon. Rentvannstanken er i tillegg enkel å fylle opp ved enhver kran, med den universelle påfyllingsslangen. I tillegg kan avanserte innstillinger og informasjon enkelt styres fra smarttelefonen din med appen "Machine connect".

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55: Svært kompakt maskin
Svært kompakt maskin
God oversikt og utmerket manøvrerbarhet. Enkel håndtering, sikker og robust for å hindre skader.
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55: «Machine connect»-app for smarttelefon
«Machine connect»-app for smarttelefon
Ekstra funksjoner og informasjon. Overvåkning av ressurser, økt produktivitet, informative animasjoner til vedlikehold og problemløsning. Justering av parametre, redigering av KIK-godkjenninger.
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55: Børsteholde og nal laget av støpt aluminium
Børsteholde og nal laget av støpt aluminium
Robuste og slitesterke komponenter. Mindre nedetid og høyere produksjon ved lavere kostnader.
Avrundet nal med Linatex-sugelepper
  • Perfekt oppsuging, selv på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner.
  • Reduserer risikoen for å skli, og mindre manuelt etterarbeid.
Dobbelt valsebørstehode R 55
  • Høyt kontakttrykk og høy børstehastighet.
  • Utmerket rengjøringsresultat, inkludert for dyptgående rengjøring og på strukturerte gulv.
  • Integrert forhåndsfeiefunksjon.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 550
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 50 / 50
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 3600
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2160
Batteritype Vedlikeholdsfritt
Batteri (V/Ah) 24 / 115
Batteritid (t) maks. 2,5
Ladetid for batteri (t) ca 10
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Kjørehastighet (km/t) maks. 6
Børstehastighet (rpm) 965
Børstetrykk (kg/g/cm²) 15,5 / 63
Snubredde (mm) 1400
Vannforbruk (l/min) maks. 2,6
Lydnivå (dB) 65
Tillatt totalvekt (kg) 235
Vekt uten tilbehør (kg) 171
Mål (L x B x H) (mm) 1284 x 663 x 1082

Scope of supply

  • Valsebørste: 2 Stk
  • Batteri
  • Batterilader
  • Buet nal
  • robust sugebom i støpt aluminium

Utstyr

  • FACT
  • Feiefunksjon
  • Kraftig fremdrift
  • Totankssystem
  • styres ved hjelp av app
  • Type sugelepper: Linatex®
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55

Videoer

Bruksområder
  • Perfekt for rengjøring av bygninger, i butikker og offentlige bygninger
  • Egnet til rengjøring av gulv i kantiner, på skoler og sykehus
  • Til vedlikeholdsrengjøring i f.eks. offentlige bygninger
Tilbehør
Rengjøringsmidler