Den batteridrevne gulvvaskemaskinen B 50 W Bp er ideell for effektiv rengjøring av gulv i industrielle miljøer. Det kompakte designet gir god oversikt og tilbyr utmerket manøvrerbarhet, selv i vanskelig tilgjengelige områder. Børstehode og nal laget av støpt aluminium gjør denne gå-bak-maskinen ekstremt robust og holdbar. Nalen sørger for perfekt suging, selv på ujevne overflater og i skarpe svinger. Børstehodet R 55 sikrer grundig og kraftig rengjøring – spesielt på strukturerte overflater. Det integrerte AGM-batteriet gir 115 Ah strøm for lang driftstid. Hjuldrift gjør maskinen lett å betjene og reduserer fysisk belastning for brukerne. Auto-rensefunksjon muliggjør kontaktfri rengjøring av skittenvannstanken, og auto-fyllsystemet gir enkel fylling av rentvannstanken med en automatisk vannstoppfunksjon. Rentvannstanken er i tillegg enkel å fylle opp ved enhver kran, med den universelle påfyllingsslangen. I tillegg kan avanserte innstillinger og informasjon enkelt styres fra smarttelefonen din med appen "Machine connect".