Gulvvaskemaskin B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
Kompakt B 50 W Bp gulvvaskemaskin utstyrt med 115 Ah AGM batteri, R55 børstehode og robust nal laget av støpt aluminium.
Den batteridrevne gulvvaskemaskinen B 50 W Bp er ideell for effektiv rengjøring av gulv i industrielle miljøer. Det kompakte designet gir god oversikt og tilbyr utmerket manøvrerbarhet, selv i vanskelig tilgjengelige områder. Børstehode og nal laget av støpt aluminium gjør denne gå-bak-maskinen ekstremt robust og holdbar. Nalen sørger for perfekt suging, selv på ujevne overflater og i skarpe svinger. Børstehodet R 55 sikrer grundig og kraftig rengjøring – spesielt på strukturerte overflater. Det integrerte AGM-batteriet gir 115 Ah strøm for lang driftstid. Hjuldrift gjør maskinen lett å betjene og reduserer fysisk belastning for brukerne. Auto-rensefunksjon muliggjør kontaktfri rengjøring av skittenvannstanken, og auto-fyllsystemet gir enkel fylling av rentvannstanken med en automatisk vannstoppfunksjon. Rentvannstanken er i tillegg enkel å fylle opp ved enhver kran, med den universelle påfyllingsslangen. I tillegg kan avanserte innstillinger og informasjon enkelt styres fra smarttelefonen din med appen "Machine connect".
Egenskaper og fordeler
Svært kompakt maskinGod oversikt og utmerket manøvrerbarhet. Enkel håndtering, sikker og robust for å hindre skader.
«Machine connect»-app for smarttelefonEkstra funksjoner og informasjon. Overvåkning av ressurser, økt produktivitet, informative animasjoner til vedlikehold og problemløsning. Justering av parametre, redigering av KIK-godkjenninger.
Børsteholde og nal laget av støpt aluminiumRobuste og slitesterke komponenter. Mindre nedetid og høyere produksjon ved lavere kostnader.
Avrundet nal med Linatex-sugelepper
- Perfekt oppsuging, selv på strukturerte overflater og rundt knappe hjørner.
- Reduserer risikoen for å skli, og mindre manuelt etterarbeid.
Dobbelt valsebørstehode R 55
- Høyt kontakttrykk og høy børstehastighet.
- Utmerket rengjøringsresultat, inkludert for dyptgående rengjøring og på strukturerte gulv.
- Integrert forhåndsfeiefunksjon.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|550
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|850
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|50 / 50
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 3600
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2160
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 115
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 10
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 6
|Børstehastighet (rpm)
|965
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Snubredde (mm)
|1400
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,6
|Lydnivå (dB)
|65
|Tillatt totalvekt (kg)
|235
|Vekt uten tilbehør (kg)
|171
|Mål (L x B x H) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Batteri
- Batterilader
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
Utstyr
- FACT
- Feiefunksjon
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
- styres ved hjelp av app
- Type sugelepper: Linatex®
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av bygninger, i butikker og offentlige bygninger
- Egnet til rengjøring av gulv i kantiner, på skoler og sykehus
- Til vedlikeholdsrengjøring i f.eks. offentlige bygninger