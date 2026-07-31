Gulvvaskemaskin BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
BD 70/75 W Classic Bp gulvvaskemaskin med 75-liters tank, dobbeltdiskt børstehode og litiumionbatterier. Svært enkel å bruke og ekstremt allsidig.
Enkelt konsept, enkel betjening og vedlikehold: Vår batteridrevne BD 70/75 W Classic Bp gå-bak-gulvvaskemaskin er ekstremt brukervennlig og leverer utmerket rengjøringsytelse takket være dobbeltdiskbørstehodet med justerbart børstetrykk og aluminiumsnal. Den robuste, ekstremt kompakte maskinen er også svært manøvrerbar og allsidig. Tankvolumet på 75 liter sikrer også lang driftstid uten problemer. Det nye 90 Ah litium-ion-batteriet, med ekstremt høy levetid og mulighet for påfylling, sikrer maksimal maskintilgjengelighet og lave totale eierkostnader over maskinens levetid.
Egenskaper og fordeler
Langtidsholdbart litium-ion-batteri
- Batteriet har 4- til 6- ganger så stabil gjenoppladningskapasitet som bly-syre-batterier
- Rask og middels lading for lengre driftstider og høyere produktivitet.
- Lav selvutladning ved lange pauser.
Børstehodet og nalen er laget av holdbar aluminium
- Robust maskinkonsept for tøffe arbeidsforhold med lave feilrater.
- Også utviklet for bruk under krevende forhold.
Svært enkelt betjeningskonsept
- Alle maskinfunksjoner kan betjenes med brytere, knapper og knotter.
- Fargekodede betjeningsanordninger for enkel bruk og kort innlæringstid.
Kompakt og robust konstruksjon
- Svært allsidig og lettmanøvrert maskin som gir god oversikt.
- Reduserer faren for å skade maskin eller utstyr.
Børstekontakttrykket kan justeres etter behov
- Børstekontakttrykket kan økes fra 30 til 50 kilo etter behov.
- Lavere kontakttrykk når det er lite smuss eller hvis gulvet er ømfintlig.
- Høyt kontakttrykk ved gjenstridig smuss eller fjerning av belegg.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|705
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1030
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|75 / 75
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 3525
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2115
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,6 / 90
|Batteritid (t)
|maks. 1,8
|Ladetid for batteri (t)
|7
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 5
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Snubredde (mm)
|1550
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,75
|Lydnivå (dB)
|63 - 65
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1850
|Tillatt totalvekt (kg)
|325
|Vekt uten tilbehør (kg)
|100
|Mål (L x B x H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Vinklet nal
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
Videoer
Bruksområder
- Ideell til rengjøring av butikker, kjøpesentre og jernvareforretninger
- Ideell for industrien, transportbransjen og flyplasser
- Godt egnet for vaktmesterfirmaer, f.eks. i idrettshaller