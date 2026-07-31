Enkelt konsept, enkel betjening og vedlikehold: Vår batteridrevne BD 70/75 W Classic Bp gå-bak-gulvvaskemaskin er ekstremt brukervennlig og leverer utmerket rengjøringsytelse takket være dobbeltdiskbørstehodet med justerbart børstetrykk og aluminiumsnal. Den robuste, ekstremt kompakte maskinen er også svært manøvrerbar og allsidig. Tankvolumet på 75 liter sikrer også lang driftstid uten problemer. Det nye 90 Ah litium-ion-batteriet, med ekstremt høy levetid og mulighet for påfylling, sikrer maksimal maskintilgjengelighet og lave totale eierkostnader over maskinens levetid.