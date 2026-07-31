Den kompakte batteridrevne gulvvaskemaskinen B 150 R Adv + R85 har to valsebørster med arbeidsbredde på 85 cm. Fargekodede kontrollelementer og EASY-Operation bryter gir enkel betjening og praktisk drift. Alle innstillinger justeres på en stor fargeskjerm. For å beskytte mot feilaktig bruk kan tilgangsrettigheter gis via KIK-nøkkelsystemet. Med drift på alle hjul rengjør maskinen svært godt også i svinger og bakker. I eco!efficiency-innstilling jobber maskinen med redusert støynivå, og bruker mindre vann og energi. FACT-funksjonen gjør det mulig å justere børstehastigheten mellom 3 nivåer. Hygienisk tankrensesystem sikrer enkel rengjøring av skittenvannstanken. Maskinen har autofyll-funksjon som sørger for at du sparer tid ved fylling av maskinen. Den er utstyrt med innebygget lader, som gjør det enkelt å lade den opp. B 150 R Adv + R90 er en konfigurasjonsutgave av B 150 R. Det finnes flere konfigurasjonsmuligheter.