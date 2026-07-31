Opplev overlegen effektivitet med vår velutstyrte sitte-på gulvvaskemaskin B 150 R. Den er bygget for både krevende grovrengjøring og daglig vedlikehold, og leverer imponerende resultater med en kapasitet på over 6,800 m²/h. Maskinen kommer klar til bruk med et 220 Ah batteri, innebygd lader og praktiske kjørelys for dagtid. For å sikre et perfekt resultat hver gang, har maskinen et 85 cm bredt valsebørstehode i støpt aluminium med integrert for-feiefunksjon. Doble sidebørster fanger effektivt opp smuss, selv utenfor den direkte arbeidsbredden, mens den kraftige nalen i aluminium etterlater gulvet helt tørt. B 150 R er ikke bare kraftig, den er også smart. Med en kjørehastighet på opptil 8 km/h og hastighetsavhengig vanndosering jobber du raskt og sparer samtidig ressurser. Vårt unike DOSE-system for dosering av rengjøringsmiddel sørger i tillegg for perfekt blandingsforhold og redusert forbruk. Vi har også gjort den daglige driften så enkel og sikker som mulig. Auto-Fill-funksjonen og automatisk tankskylling gjør fylling og rengjøring av de store tankene på 150 l til en rask prosess. Samtidig gir det patenterte KIK-nøkkelsystemet full kontroll og forhindrer feilbetjening ved å ladeg tildele ulike tilgangsrettigheter til forskjellige brukere.