Gulvvaskemaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Sitte-på gulvvaskemaskinen B 150 R leveres standard med et valsebørstehode med 85 cm arbeidsbredde, en sidebørste og en robust sugebom i aluminium.
Opplev overlegen effektivitet med vår velutstyrte sitte-på gulvvaskemaskin B 150 R. Den er bygget for både krevende grovrengjøring og daglig vedlikehold, og leverer imponerende resultater med en kapasitet på over 6,800 m²/h. Maskinen kommer klar til bruk med et 220 Ah batteri, innebygd lader og praktiske kjørelys for dagtid. For å sikre et perfekt resultat hver gang, har maskinen et 85 cm bredt valsebørstehode i støpt aluminium med integrert for-feiefunksjon. Doble sidebørster fanger effektivt opp smuss, selv utenfor den direkte arbeidsbredden, mens den kraftige nalen i aluminium etterlater gulvet helt tørt. B 150 R er ikke bare kraftig, den er også smart. Med en kjørehastighet på opptil 8 km/h og hastighetsavhengig vanndosering jobber du raskt og sparer samtidig ressurser. Vårt unike DOSE-system for dosering av rengjøringsmiddel sørger i tillegg for perfekt blandingsforhold og redusert forbruk. Vi har også gjort den daglige driften så enkel og sikker som mulig. Auto-Fill-funksjonen og automatisk tankskylling gjør fylling og rengjøring av de store tankene på 150 l til en rask prosess. Samtidig gir det patenterte KIK-nøkkelsystemet full kontroll og forhindrer feilbetjening ved å ladeg tildele ulike tilgangsrettigheter til forskjellige brukere.
Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
- Laget av støpt aluminium med store støtfangerhjul.
- Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
- Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
- Sparer rengjøringsmiddel.
- Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
- Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Tankrensesystem
- Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
- Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
- Forbedret hygiene.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- 40 % lengre driftstid per batterilading.
- Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Stor fargeskjerm
- Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
- Raskt og enkel endring av innstillinger.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Elektrisk
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|850
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1180 - 1180
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|150 / 150
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|6800
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|4760
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|36 / 180
|Batteritid (t)
|maks. 5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 7
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|8
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|180 - 1300
|Snubredde (cm)
|181
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 7
|Lydnivå (dB)
|67 - 67
|Nominell inngangseffekt (W)
|opptil 2600
|Tillatt totalvekt (kg)
|957
|Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til
|2032-01-01
|Vekt uten tilbehør (kg)
|218
|Mål (L x B x H) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Batteri
- Innebygget lader
- Buet nal
- Sidebørste
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Integrert feiefunksjon
- Magnetventil
- Totankssystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- standard kjørelys på dagtid
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- Type sugelepper: Linatex®
- robust støtfanger foran
- med hastighetsavhengig vanndosering
- programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Bruksområder
- Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg
- Parkeringshus med flere etasjer
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien