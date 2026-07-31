Gulvvaskemaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85

Sitte-på gulvvaskemaskinen B 150 R leveres standard med et valsebørstehode med 85 cm arbeidsbredde, en sidebørste og en robust sugebom i aluminium.

Opplev overlegen effektivitet med vår velutstyrte sitte-på gulvvaskemaskin B 150 R. Den er bygget for både krevende grovrengjøring og daglig vedlikehold, og leverer imponerende resultater med en kapasitet på over 6,800 m²/h. Maskinen kommer klar til bruk med et 220 Ah batteri, innebygd lader og praktiske kjørelys for dagtid. For å sikre et perfekt resultat hver gang, har maskinen et 85 cm bredt valsebørstehode i støpt aluminium med integrert for-feiefunksjon. Doble sidebørster fanger effektivt opp smuss, selv utenfor den direkte arbeidsbredden, mens den kraftige nalen i aluminium etterlater gulvet helt tørt. B 150 R er ikke bare kraftig, den er også smart. Med en kjørehastighet på opptil 8 km/h og hastighetsavhengig vanndosering jobber du raskt og sparer samtidig ressurser. Vårt unike DOSE-system for dosering av rengjøringsmiddel sørger i tillegg for perfekt blandingsforhold og redusert forbruk. Vi har også gjort den daglige driften så enkel og sikker som mulig. Auto-Fill-funksjonen og automatisk tankskylling gjør fylling og rengjøring av de store tankene på 150 l til en rask prosess. Samtidig gir det patenterte KIK-nøkkelsystemet full kontroll og forhindrer feilbetjening ved å ladeg tildele ulike tilgangsrettigheter til forskjellige brukere.

Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
  • Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
  • Rask og enkel utskifting av sugenalen.
  • Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
  • Laget av støpt aluminium med store støtfangerhjul.
  • Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
  • Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Innovativt KIK-system
  • Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
  • Lavere servicekostnader.
  • Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
  • Sparer rengjøringsmiddel.
  • Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
  • Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Tankrensesystem
  • Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
  • Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
  • Forbedret hygiene.
Energibesparende eco!efficiency-modus
  • Redusert strømforbruk.
  • 40 % lengre driftstid per batterilading.
  • Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Stor fargeskjerm
  • Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
  • Raskt og enkel endring av innstillinger.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Elektrisk
Arbeidsbredde for børste (mm) 850
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180 - 1180
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 150 / 150
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 6800
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 4760
Batteritype Vedlikeholdsfritt
Batteri (V/Ah) 36 / 180
Batteritid (t) maks. 5
Ladetid for batteri (t) ca 7
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Kjørehastighet (km/t) 8
Stigningskapasitet (%) 10
Børstehastighet (rpm) 180 - 1300
Snubredde (cm) 181
Vannforbruk (l/min) maks. 7
Lydnivå (dB) 67 - 67
Nominell inngangseffekt (W) opptil 2600
Tillatt totalvekt (kg) 957
Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til 2032-01-01
Vekt uten tilbehør (kg) 218
Mål (L x B x H) (mm) 1790 x 1070 x 1420

Scope of supply

  • Valsebørste: 2 Stk
  • Batteri
  • Innebygget lader
  • Buet nal
  • Sidebørste
  • robust sugebom i støpt aluminium
  • doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system

Utstyr

  • Auto Fill
  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • DOSE
  • Parkeringsbrems
  • Integrert feiefunksjon
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
  • standard kjørelys på dagtid
  • liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
  • Type sugelepper: Linatex®
  • robust støtfanger foran
  • med hastighetsavhengig vanndosering
  • programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
Bruksområder
  • Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg
  • Parkeringshus med flere etasjer
  • For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
Tilbehør
Rengjøringsmidler