Den batteridrevne gulvvaskemaskinen, BD 50/55 W Classic Park, som du går bak, er robust, kompakt, allsidig og brukervennlig. Maskinen imponerer med vedlikeholdsrengjøring i forskjellige miljøer. Gulvvaskemaskinen kan brukes både i butikker og i industrien. Den sikrer utmerkede rengjøringsresultater takket være en diskbørste med arbeidsbredde på 51 cm, 27 kg børstetrykk, to store tanker på 55 liter og en 850 mm bred nal. Både diskbørstehode og nalbommen er laget av aluminium av høy kvalitet og har lang levetid. Den gode oversikten over området som skal rengjøres, integrert fremdrift og det komfortable firehjuls-systemet fremhever brukervennligheten til BD 50/55 W Classic Pack. BD 50/55 W Classic Pack medfølger et slitesterkt Gel-batteri på 76 Ah, som kan lades med den eksterne laderen som følger med.