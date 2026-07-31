Gulvvaskemaskin BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
Den allsidige gulvvaskemaskinen som du går bak, BD 50/55 W Classic Pack, har en diskbørste med arbeidsbredde på 51 cm og 55-liters tanker, og kan rengjøre opptil 2000 m²/t.
Den batteridrevne gulvvaskemaskinen, BD 50/55 W Classic Park, som du går bak, er robust, kompakt, allsidig og brukervennlig. Maskinen imponerer med vedlikeholdsrengjøring i forskjellige miljøer. Gulvvaskemaskinen kan brukes både i butikker og i industrien. Den sikrer utmerkede rengjøringsresultater takket være en diskbørste med arbeidsbredde på 51 cm, 27 kg børstetrykk, to store tanker på 55 liter og en 850 mm bred nal. Både diskbørstehode og nalbommen er laget av aluminium av høy kvalitet og har lang levetid. Den gode oversikten over området som skal rengjøres, integrert fremdrift og det komfortable firehjuls-systemet fremhever brukervennligheten til BD 50/55 W Classic Pack. BD 50/55 W Classic Pack medfølger et slitesterkt Gel-batteri på 76 Ah, som kan lades med den eksterne laderen som følger med.
Egenskaper og fordeler
Justerbart børstehode i aluminiumFor svært gode rengjøringsytelse Svært robust design Materialer i høy kvalitet for lang holdbarhet
2-hjulsdrekk med 4 hjulEnkel å transportere Øker brukervennlighet og minsker fysisk innsats. Ideel for lengre arbeidsøkter, uten å gjøre brukerne mer slitne.
Lettfattelig betjeningEnkelt å starte maskinen. Reduserer krav til opplæring og tiden det tar å gjøre seg kjent med maskinen. Betjeningsfeil er tilnærmet utelukket med et svært lettfattelig og selvforklarende konsept.
Standard buet nal
- Mindre vann på gulvet etter rengjøring gir hurtigere tørking.
- Minimerer risikoen for å skil på områder som nettopp er rengjort.
- Øker sugekraft og sikkerhet.
Ergonomisk utforming
- For brukere med forskjellig høyde.
- Øker brukskomfort.
- Gjør rengjøringen mer effektiv.
Robust standard chassis
- Høy kvalitet forebygger deformasjoner
- Øker driftssikkerheten.
- Reduserer kostnader og tid brukt til vedlikehold.
Sugesystem med unikt design
- Enkel å vedlikeholde.
- Reduserer driftsstøy.
- Øker brukervennligheten.
Separat system med skittenvannstank
- Svært enkel å rengjøre.
- Øker hygienen.
Lokket til rentvannstanken er laget for dosering av rengjøringsmiddel
- For praktisk øy nøyaktig dosering av rengjøringsmidler.
- Reduserer forbruk av og kostnader til rengjøringsmidler.
Praktisk base
- For oppbevaring av forskjelling tilbehør.
- Utstyr til manuell rengjøring er alltid innen rekkevidde.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|510
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|850
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|55 / 55
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 2550
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|1530
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 76
|Batteritid (t)
|maks. 2
|Ladetid for batteri (t)
|ca 8,7
|Kjørehastighet (km/t)
|maks. 6
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (kg)
|27
|Snubredde (mm)
|1400
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,6
|Lydnivå (dB)
|65,2
|Tillatt totalvekt (kg)
|240
|Vekt uten tilbehør (kg)
|152
|Mål (L x B x H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri og lader inkludert
- robust sugebom i støpt aluminium
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
- Type sugelepper: Linatex®
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
Videoer
Bruksområder
- Perfekt for bygningsvedlikehold eller for offentlige bygninger og kontorområder.
- For bruk på hoteller og i catering-bransjen, detaljhandel og hos bilforhandlere
- For rengjøring i helsesektoren, transportindustrien og industri.