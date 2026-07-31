Robust, kompakt, manøvrerbar, batteridrevet: Vår batteridrevne B 150 R sitte-på gulvvaskemaskin yter sterkt under tøffe, hverdagslige arbeidsforhold med sine uunnværlige funksjoner og utmerkede standardutstyr. DOSE doseringssystemet for rengjøringsmiddel, eco!efficiency-modusen og det hastighetsavhengige vanndoseringssystemet bidrar alle til å spare ressurser og utføre rengjøringsoppgaver kostnadseffektivt. Auto-Fill-funksjonen sparer tid ved fylling av den 150 liters ferskvannstanken, mens det automatiske tankskyllesystemet gjør det enklere å rengjøre spillvannstanken. Med en arbeidsbredde på 90 cm, en arbeidshastighet på 8 km/t med styrevinkelsensor og den nye, ekstremt robuste nalbommen i støpt aluminium, tilbyr maskinen en eksepsjonell arealytelse på 7200 m²/t. Kjørelys forbedrer sikten, den svært robuste støtbeskyttelsen i stål med store avbøyningsruller beskytter bruker og maskin. B 150 R er svært enkel å betjene via det store fargedisplayet med 30 språk, samt de fargekodede kontrollelementene. For å sikre sikkerheten har maskinen også det patenterte KIK-nøkkelsystemet som muliggjør forskjellige brukerrettigheter og dermed praktisk talt utelukker operatørfeil.