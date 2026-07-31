Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
B 150 R sitte-på gulvvaskemaskin med to diskbørster, en arbeidsbredde på 90 cm og robust nalbom laget av støpt aluminium for optimale rengjøringsresultater og en arealytelse på 7200 m² i timen.
Robust, kompakt, manøvrerbar, batteridrevet: Vår batteridrevne B 150 R sitte-på gulvvaskemaskin yter sterkt under tøffe, hverdagslige arbeidsforhold med sine uunnværlige funksjoner og utmerkede standardutstyr. DOSE doseringssystemet for rengjøringsmiddel, eco!efficiency-modusen og det hastighetsavhengige vanndoseringssystemet bidrar alle til å spare ressurser og utføre rengjøringsoppgaver kostnadseffektivt. Auto-Fill-funksjonen sparer tid ved fylling av den 150 liters ferskvannstanken, mens det automatiske tankskyllesystemet gjør det enklere å rengjøre spillvannstanken. Med en arbeidsbredde på 90 cm, en arbeidshastighet på 8 km/t med styrevinkelsensor og den nye, ekstremt robuste nalbommen i støpt aluminium, tilbyr maskinen en eksepsjonell arealytelse på 7200 m²/t. Kjørelys forbedrer sikten, den svært robuste støtbeskyttelsen i stål med store avbøyningsruller beskytter bruker og maskin. B 150 R er svært enkel å betjene via det store fargedisplayet med 30 språk, samt de fargekodede kontrollelementene. For å sikre sikkerheten har maskinen også det patenterte KIK-nøkkelsystemet som muliggjør forskjellige brukerrettigheter og dermed praktisk talt utelukker operatørfeil.
Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Diskbørstehode
- Diskbørster og padholder er enkle å bytte.
- Diskbørster tilgjengelig i forskjellige hardhetsnivåer: myk, middels og hard.
- Diskrengjøringsmodeller, spesielt for bruk på glatte overflater.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- Opptil 40% lengre driftstid av batteri.
- Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Tankrensesystem
- Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
- Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
- Forbedret hygiene.
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
- Sparer rengjøringsmiddel.
- Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
- Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Brukervennlig
- Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
- Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Elektrisk
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|900
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1180 - 1180
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|150 / 150
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|7200
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|5040
|Batteritype
|Minimalt vedlikeholdsbehov
|Batteri (V/Ah)
|36 / 240
|Batteritid (t)
|maks. 5
|Ladetid for batteri (t)
|ca 7
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Kjørehastighet (km/t)
|8
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|94 / 89
|Snubredde (cm)
|181
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 7
|Lydnivå (dB)
|67
|Nominell inngangseffekt (W)
|opptil 2400
|Tillatt totalvekt (kg)
|957
|Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til
|2032-01-01
|Vekt uten tilbehør (kg)
|218
|Mål (L x B x H) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Batteri
- Innebygget lader
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Tankrensesystem
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Magnetventil
- Totankssystem
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- standard kjørelys på dagtid
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- Type sugelepper: Linatex®
- robust støtfanger foran
- med hastighetsavhengig vanndosering
- programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Bruksområder
- Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg