Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90

B 150 R sitte-på gulvvaskemaskin med to diskbørster, en arbeidsbredde på 90 cm og robust nalbom laget av støpt aluminium for optimale rengjøringsresultater og en arealytelse på 7200 m² i timen.

Robust, kompakt, manøvrerbar, batteridrevet: Vår batteridrevne B 150 R sitte-på gulvvaskemaskin yter sterkt under tøffe, hverdagslige arbeidsforhold med sine uunnværlige funksjoner og utmerkede standardutstyr. DOSE doseringssystemet for rengjøringsmiddel, eco!efficiency-modusen og det hastighetsavhengige vanndoseringssystemet bidrar alle til å spare ressurser og utføre rengjøringsoppgaver kostnadseffektivt. Auto-Fill-funksjonen sparer tid ved fylling av den 150 liters ferskvannstanken, mens det automatiske tankskyllesystemet gjør det enklere å rengjøre spillvannstanken. Med en arbeidsbredde på 90 cm, en arbeidshastighet på 8 km/t med styrevinkelsensor og den nye, ekstremt robuste nalbommen i støpt aluminium, tilbyr maskinen en eksepsjonell arealytelse på 7200 m²/t. Kjørelys forbedrer sikten, den svært robuste støtbeskyttelsen i stål med store avbøyningsruller beskytter bruker og maskin. B 150 R er svært enkel å betjene via det store fargedisplayet med 30 språk, samt de fargekodede kontrollelementene. For å sikre sikkerheten har maskinen også det patenterte KIK-nøkkelsystemet som muliggjør forskjellige brukerrettigheter og dermed praktisk talt utelukker operatørfeil.

Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
  • Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
  • Rask og enkel utskifting av sugenalen.
  • Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Diskbørstehode
  • Diskbørster og padholder er enkle å bytte.
  • Diskbørster tilgjengelig i forskjellige hardhetsnivåer: myk, middels og hard.
  • Diskrengjøringsmodeller, spesielt for bruk på glatte overflater.
Innovativt KIK-system
  • Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
  • Lavere servicekostnader.
  • Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Energibesparende eco!efficiency-modus
  • Redusert strømforbruk.
  • Opptil 40% lengre driftstid av batteri.
  • Svært stillegående og derfor ideell for rengjøring i støysensitive områder (rengjøring på dagtid i åpningstiden, på sykehus eller hoteller).
Tankrensesystem
  • Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
  • Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
  • Forbedret hygiene.
Med system for «DOSE»-doseringsenhet for rengjøringsmiddel
  • Sparer rengjøringsmiddel.
  • Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
  • Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Brukervennlig
  • Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
  • Enkel betjening og kortere opplæringstid.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Elektrisk
Arbeidsbredde for børste (mm) 900
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180 - 1180
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 150 / 150
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 7200
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 5040
Batteritype Minimalt vedlikeholdsbehov
Batteri (V/Ah) 36 / 240
Batteritid (t) maks. 5
Ladetid for batteri (t) ca 7
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Kjørehastighet (km/t) 8
Stigningskapasitet (%) 10
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (kg/g/cm²) 94 / 89
Snubredde (cm) 181
Vannforbruk (l/min) maks. 7
Lydnivå (dB) 67
Nominell inngangseffekt (W) opptil 2400
Tillatt totalvekt (kg) 957
Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til 2032-01-01
Vekt uten tilbehør (kg) 218
Mål (L x B x H) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Scope of supply

  • Batteri
  • Innebygget lader
  • Buet nal
  • robust sugebom i støpt aluminium
  • doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system

Utstyr

  • Auto Fill
  • Tankrensesystem
  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • DOSE
  • Parkeringsbrems
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
  • standard kjørelys på dagtid
  • liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
  • Type sugelepper: Linatex®
  • robust støtfanger foran
  • med hastighetsavhengig vanndosering
  • programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • hastighetsreduksjon i kurver for økt sikkerhet
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Gulvvaskemaskin B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Bruksområder
  • Egnet for bruk i produksjonshaller, lager, logistikkbygg og tungindustrianlegg
Tilbehør
Rengjøringsmidler