Gulvvaskemaskin du kan gå bak, B 80 W Bp, til forskjellige batterityper (24 V, 170–240 Ah). Med valsebørstesystem (inkl. funksjon for grovfeiing av større smuss), helautomatisk løfting og senking av nalen, arbeidsbredde på 65 cm, stor LCD-fargeskjerm, fremdrift og KIK-nøkkelsystem som hindrer driftsfeil. I tillegg har maskinen eco!efficiency-innstilling for lang batteridriftstid, tankrensesystem for automatisk og sprutfri rengjøring av skittenvannstanken, samt Auto-Fill-funksjon for komfortabel påfylling av vanntanken. Tips: Dette er et eksempel på en maskinkonfigurasjon. Maskinen er tilgjengelig i forskjellige utførelser, f.eks. med forskjellige batterier eller med strømkabel, med Dose-doseringsenhet for rengjøringsmiddelet eller med arbeidsbredde på 55 cm.