Gulvvaskemaskin B 80 W Bp DOSE (Valsebørste)
Gulvvaskemaskin (80 l) med fremdrift som du går bak. Ideell for gulvarealer på 1500–3000 m². Eksempel på konfigurasjon med kontraroterende valsebørster med feiefunksjon og arbeidsbredde på 65 cm.
Gulvvaskemaskin du kan gå bak, B 80 W Bp, til forskjellige batterityper (24 V, 170–240 Ah). Med valsebørstesystem (inkl. funksjon for grovfeiing av større smuss), helautomatisk løfting og senking av nalen, arbeidsbredde på 65 cm, stor LCD-fargeskjerm, fremdrift og KIK-nøkkelsystem som hindrer driftsfeil. I tillegg har maskinen eco!efficiency-innstilling for lang batteridriftstid, tankrensesystem for automatisk og sprutfri rengjøring av skittenvannstanken, samt Auto-Fill-funksjon for komfortabel påfylling av vanntanken. Tips: Dette er et eksempel på en maskinkonfigurasjon. Maskinen er tilgjengelig i forskjellige utførelser, f.eks. med forskjellige batterier eller med strømkabel, med Dose-doseringsenhet for rengjøringsmiddelet eller med arbeidsbredde på 55 cm.
Egenskaper og fordeler
4 batterier å velge mellomVedlikeholdsfritt med 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5), og lite vedlikehold med 180 Ah (C5). Batterilader som er kompatibel med de forskjellige batteritypene. For lang batterilevetid.
Auto Fill-funksjonTidsbesparende fylling av rentvannstanken. Automatisk påfylling stopper så snart tanken er full.
Automatisk heving og senking av børstehode og nalAutomatisk senkning avhengig av valgt vaskeprogram. Praktisk automatisk heving av nal ved reversering
Børstehode med valsebørste
- Tilgjengelig med arbeidsbredde på enten 65 eller 75 cm.
- Integrert skuff for grovere partikler beskytter nalen mot blokkeringer.
- Kontraroterende valsebørster bidrar til å spare vann.
EASY Operation
- Enkel å bruke.
- Basisfunksjonene kontrolleres enkelt via EASY-knappen.
eco!efficiency-modus
- For betydelig redusert energiforbruk og vesentlig lengre batteritid.
- Reduserer lydnivået for bruk i lydsensitive områder.
Enkel håndtering
- Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
- Forenklet bruk og kortere opplæring/ innføringstid.
Justerbart børstekontakttrykk
- Børstetrykk kan justeres elektronisk.
- Børstetrykket stilles inn og tilpasses rengjøringsbehovet.
- Automatisk justering av børstetrykk
Fremdrift
- Trinnløs drift forover og bakover.
- Forhåndsinnstilling av maksimal hastighet.
Rett eller buet nal
- Optimal oppsugingsevne på alle gulv.
- Sugelepper er enten laget av naturlig gummi eller oljeresistent polyuretan.
- Valgfrie slissede/lukkede sugelepper for sensitive gulv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|750
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|940
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|80 / 80
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|3000
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2250
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 240
|Batteritid (t)
|maks. 4
|Ladetid for batteri (t)
|ca 9
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|600 - 1400
|Børstetrykk (kg)
|54
|Vannforbruk (l/min)
|10
|Lydnivå (dB)
|69
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2200
|Tillatt totalvekt (kg)
|404
|Mål (L x B x H) (mm)
|1550 x 809 x 1154
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Batterilader
Utstyr
- FACT
- Feiefunksjon
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
Bruksområder
- Perfekt for bruk til rengjøring i svømmebassenger, på kjøpesentre og flyplasser
- Ideell for industrien, transportbransjen og flyplasser
Konfigurerbare enheter
Konfigurerbare komponenter