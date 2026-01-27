gulv
Kärcher har rengjøringsmidler på gulv egnet for bruk med gulvvaskemaskin og manuell rengjøring med tradisjonell mopp.
Flekkfjerning
Spesielle rengjøringsmidler for fjerning av flekker, tung olje, sot, osv.
Hverdagsrengjøring
Vedlikeholdsrengjøring av alle vannavvisende, harde og elastiske gulv. Gir tripefri rengjøring og lav skumdannelse. Løser opp pålitelig fett, olje og mineralforurensninger og tørker raskt.
Periodisk renhold og pleie/ sprayrengjøring
Kombinert rengjøring og pleie som fjerner hæl- og gangmerker med sklisikring. Er flekkavvisende og slitesterke.
Grunnrengjøringsmidler
Kraftig, grunnleggende rengjøring som fjerner selv gjensidige flekker, voks og tung tilsmussing.
Pleiemidler
Midler for pleie og beskyttelse av harde og elastiske gulvbelegg.