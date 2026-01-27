gulv

Kärcher har rengjøringsmidler på gulv egnet for bruk med gulvvaskemaskin og manuell rengjøring med tradisjonell mopp.

Flekkfjerner

Flekkfjerning

Spesielle rengjøringsmidler for fjerning av flekker, tung olje, sot, osv. 

Hverdagsrengjøring

Hverdagsrengjøring

Vedlikeholdsrengjøring av alle vannavvisende, harde og elastiske gulv. Gir tripefri rengjøring og lav skumdannelse. Løser opp pålitelig fett, olje og mineralforurensninger og tørker raskt. 

Periodisk renhold

Periodisk renhold og pleie/ sprayrengjøring

Kombinert rengjøring og pleie som fjerner hæl- og gangmerker med sklisikring. Er flekkavvisende og slitesterke. 

Grunnrengjøringsmidler

Grunnrengjøringsmidler

Kraftig, grunnleggende rengjøring som fjerner selv gjensidige flekker, voks og tung tilsmussing. 

Pleiemidler

Pleiemidler

Midler for pleie og beskyttelse av harde og elastiske gulvbelegg. 