Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD

Rent- og skittenvannstankene på 110 liter, samt Auto Fill-funksjonen på sitte-på-gulvvaskemaskinen B 110 R, muliggjør en arealytelse på 5100 m² per time.

Takket være et tankvolum på 110 liter hver for rent- og skittenvann, samt et diskbørstehode med 75 centimeter arbeidsbredde, oppnår vår sitte-på-gulvvaskemaskin B 110 R enkelt en arealytelse på rundt 5100 m² per time. Et sideskuredekke er også montert, noe som utvider arbeidsbredden med 10 centimeter og muliggjør rengjøring helt inntil kanten. Med det ressurssparende DOSE-doseringssystemet for rengjøringsmiddel, den tidsbesparende Auto-Fill-funksjonen for fylling av rentvannstanken og KIK-nøkkelsystemet for å unngå feilbetjening, har maskinen ytterligere utstyrsdetaljer for effektiv og brukervennlig drift. Et kraftig 170 Ah-batteri og en integrert batterilader er også inkludert i leveringsomfanget som standard. Brukeren drar nytte av praktisk setehøydejustering, enkle innstillingsmuligheter via fargedisplayet på over 30 språk, samt kjørelys for økt passiv sikkerhet.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD: Tids- og kostnadsbesparende sidebørster.
Tids- og kostnadsbesparende sidebørster.
Tillater rengjøring ved vegger eller hyller nær kantene. Svinger seg under maskinen i tilfelle hindringer, og unngår dermed skader. Kostnadsbesparelser ved å unngå manuell rengjøring i grenseområder.
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD: Høydejusterbart sete
Høydejusterbart sete
Perfekt sittestilling uavhengig av førers fysiske høyde. Ypperlig sittekomfort. Tillater lengre mer uanstrengte arbeidsøkter.
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD: Hastighetsavhenging vanndosering.
Hastighetsavhenging vanndosering.
Reduserer vanntilførselen i svinger eller ved lave hastigheter. Den vannbesparende funksjonen øker arealytelsen. Raskere tørking av underlaget og lavere risiko for overskuddsvann i svinger.
Robust nal laget av støpt aluminium
  • Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
  • Rask og enkel utskifting av sugenalen.
  • Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 750
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 950
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 110 / 110
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 5100
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600
Batteri (V/Ah) 24 / 170
Batteritid (t) maks. 2,5
Ladetid for batteri (t) 7
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 230
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Stigningskapasitet (%) 10
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (kg) 75
Snubredde (mm) 1750
Vannforbruk (l/min) maks. 5,7
Lydnivå (dB) 59
Nominell inngangseffekt (W) opptil 2350
Tillatt totalvekt (kg) 650
Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til 2032-01-01
Vekt uten tilbehør (kg) 380
Mål (L x B x H) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Batteri og innebygget lader inkludert
  • Buet nal
  • Sidebørstehode
  • robust sugebom i støpt aluminium
  • doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system

Utstyr

  • Auto Fill
  • Tankrensesystem
  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • DOSE
  • Parkeringsbrems
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Høydejusterbart sete
  • Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
  • standard kjørelys på dagtid
  • liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
  • robust støtfanger foran
  • med hastighetsavhengig vanndosering
  • programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD

Videoer

Bruksområder
  • Perfekt til bruk i supermarkeder, kjøpesentre eller sykehus.
  • Passer også for rengjøring av produksjonsområder og lager.
Tilbehør
Rengjøringsmidler