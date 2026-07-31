Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Rent- og skittenvannstankene på 110 liter, samt Auto Fill-funksjonen på sitte-på-gulvvaskemaskinen B 110 R, muliggjør en arealytelse på 5100 m² per time.
Takket være et tankvolum på 110 liter hver for rent- og skittenvann, samt et diskbørstehode med 75 centimeter arbeidsbredde, oppnår vår sitte-på-gulvvaskemaskin B 110 R enkelt en arealytelse på rundt 5100 m² per time. Et sideskuredekke er også montert, noe som utvider arbeidsbredden med 10 centimeter og muliggjør rengjøring helt inntil kanten. Med det ressurssparende DOSE-doseringssystemet for rengjøringsmiddel, den tidsbesparende Auto-Fill-funksjonen for fylling av rentvannstanken og KIK-nøkkelsystemet for å unngå feilbetjening, har maskinen ytterligere utstyrsdetaljer for effektiv og brukervennlig drift. Et kraftig 170 Ah-batteri og en integrert batterilader er også inkludert i leveringsomfanget som standard. Brukeren drar nytte av praktisk setehøydejustering, enkle innstillingsmuligheter via fargedisplayet på over 30 språk, samt kjørelys for økt passiv sikkerhet.
Egenskaper og fordeler
Tids- og kostnadsbesparende sidebørster.Tillater rengjøring ved vegger eller hyller nær kantene. Svinger seg under maskinen i tilfelle hindringer, og unngår dermed skader. Kostnadsbesparelser ved å unngå manuell rengjøring i grenseområder.
Høydejusterbart setePerfekt sittestilling uavhengig av førers fysiske høyde. Ypperlig sittekomfort. Tillater lengre mer uanstrengte arbeidsøkter.
Hastighetsavhenging vanndosering.Reduserer vanntilførselen i svinger eller ved lave hastigheter. Den vannbesparende funksjonen øker arealytelsen. Raskere tørking av underlaget og lavere risiko for overskuddsvann i svinger.
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|750
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|950
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|110 / 110
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 5100
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|3600
|Batteri (V/Ah)
|24 / 170
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Ladetid for batteri (t)
|7
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 230
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (kg)
|75
|Snubredde (mm)
|1750
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 5,7
|Lydnivå (dB)
|59
|Nominell inngangseffekt (W)
|opptil 2350
|Tillatt totalvekt (kg)
|650
|Programvareoppdateringer tilgjengelig frem til
|2032-01-01
|Vekt uten tilbehør (kg)
|380
|Mål (L x B x H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Buet nal
- Sidebørstehode
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Tankrensesystem
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Magnetventil
- Totankssystem
- Høydejusterbart sete
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- standard kjørelys på dagtid
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- robust støtfanger foran
- med hastighetsavhengig vanndosering
- programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Perfekt til bruk i supermarkeder, kjøpesentre eller sykehus.
- Passer også for rengjøring av produksjonsområder og lager.