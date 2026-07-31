Takket være et tankvolum på 110 liter hver for rent- og skittenvann, samt et diskbørstehode med 75 centimeter arbeidsbredde, oppnår vår sitte-på-gulvvaskemaskin B 110 R enkelt en arealytelse på rundt 5100 m² per time. Et sideskuredekke er også montert, noe som utvider arbeidsbredden med 10 centimeter og muliggjør rengjøring helt inntil kanten. Med det ressurssparende DOSE-doseringssystemet for rengjøringsmiddel, den tidsbesparende Auto-Fill-funksjonen for fylling av rentvannstanken og KIK-nøkkelsystemet for å unngå feilbetjening, har maskinen ytterligere utstyrsdetaljer for effektiv og brukervennlig drift. Et kraftig 170 Ah-batteri og en integrert batterilader er også inkludert i leveringsomfanget som standard. Brukeren drar nytte av praktisk setehøydejustering, enkle innstillingsmuligheter via fargedisplayet på over 30 språk, samt kjørelys for økt passiv sikkerhet.