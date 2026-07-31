BD 120 W Bp Dose er en gå-bak gulvvaskemaskin med rengjøringsmiddeldoseringsenhet for batterier på 170 Ah til 240 Ah. Den er tilgjengelig med diskbørstehode i arbeidsbreddene 75 cm, 90 cm og 110 cm. Utstyrssettet imponerer med sin automatiske senking av børstehodet og nalen, en stor og brukervennlig LCD-skjerm samt fargekodede betjeningselementer som gir utmerket oversikt. Maskinen har også en praktisk KIK-nøkkelfunksjon, elektrisk justerbar børstetrykk og valg av ulike rengjøringsmoduser. Med den valgfrie Auto Fill-funksjonen kan man effektivt fylle på rentvannstanken, og det valgfrie tankrensesystemet muliggjør enkel og hygienisk rengjøring av skittentvannstanken.