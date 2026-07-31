Gulvvaskemaskin B 120 W DOSE (Diskbørste)
Gulvvaskemaskinen, B 120 W Bp DOSE, som du går bak, er designet for bruk på arealer fra 2000 til 4500 m². Maskinen har diskbørstehode, doseringsenhet for rengjøringsmiddelet, 120-liters tank og fremdrift. Valgfritt med fire batterier.
BD 120 W Bp Dose er en gå-bak gulvvaskemaskin med rengjøringsmiddeldoseringsenhet for batterier på 170 Ah til 240 Ah. Den er tilgjengelig med diskbørstehode i arbeidsbreddene 75 cm, 90 cm og 110 cm. Utstyrssettet imponerer med sin automatiske senking av børstehodet og nalen, en stor og brukervennlig LCD-skjerm samt fargekodede betjeningselementer som gir utmerket oversikt. Maskinen har også en praktisk KIK-nøkkelfunksjon, elektrisk justerbar børstetrykk og valg av ulike rengjøringsmoduser. Med den valgfrie Auto Fill-funksjonen kan man effektivt fylle på rentvannstanken, og det valgfrie tankrensesystemet muliggjør enkel og hygienisk rengjøring av skittentvannstanken.
Egenskaper og fordeler
4 batterier å velge mellom
- Batterityper: Vedlikeholdsfrie 170Ah / 180Ah / 240Ah batteri, og tilnærmet vedlikeholdsfrie 180Ah batteri.
- Ladekurven til den innebygde laderen er perfekt tilpasset til de forskjellige batteritypene.
- Utvidet batterilevetid.
Automatisk fylling
- Tidsbesparende fylling av rentvannstanken.
- Ved fylling med vannslange vil vannet stenges automatisk når tanken er full.
Automatisk heving og senking av børstehode og nal
- Nal og børstehode heves og senkes automatisk ut i fra valgt rengjøringsprogram.
- Praktisk automatisk heving av nal ved reversering
Diskbørstehode
- Enkel betjening, løsne børsten med fotpedalen, og lås ved å senke manuelt.
- Med arbeidsbredde på enten 75, 90 eller 110 cm.
EASY Operation-betjeningsbryter
- Enkel å bruke.
- Basisfunksjonene er lett tilgjengelig fra bryteren med programvalg.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Ekstra stillegående for bruk i støysensitive områder (f.eks. sykehus og hotell)
- For betydelig redusert energiforbruk og vesentlig lengre batteritid.
Enkel håndtering
- Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
- Forenklet bruk og kortere opplæring/ innføringstid.
Justerbart børstekontakttrykk
- Elektrisk justerbart kontakttrykk.
- Enkel justering av kontakttrykk.
Kraftig fremdrift
- Trinnløs drift forover og bakover.
- Maksimal hastighet kan forhåndsinnstilles.
Rett eller buet nal
- Optimal oppsugingsevne på alle gulv.
- Typer naler: naturgummi eller oljebestandig polyuretan, med spor (for sensitive gulv), lukkede (grove gulv).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1160
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|120 / 120
|Batteri (V/Ah)
|36 / 240
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²)
|7 - 25
|Vannforbruk (l/min)
|10
|Lydnivå (dB)
|69
|Spenning (V)
|100 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Nominell inngangseffekt (W)
|2200
|Vekt uten tilbehør (kg)
|450
|Mål (L x B x H) (mm)
|1782 x 977 x 1153
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Batterilader
Utstyr
- FACT
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
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