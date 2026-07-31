Gulvvaskemaskin B 120 W DOSE (Diskbørste)

Gulvvaskemaskinen, B 120 W Bp DOSE, som du går bak, er designet for bruk på arealer fra 2000 til 4500 m². Maskinen har diskbørstehode, doseringsenhet for rengjøringsmiddelet, 120-liters tank og fremdrift. Valgfritt med fire batterier.

BD 120 W Bp Dose er en gå-bak gulvvaskemaskin med rengjøringsmiddeldoseringsenhet for batterier på 170 Ah til 240 Ah. Den er tilgjengelig med diskbørstehode i arbeidsbreddene 75 cm, 90 cm og 110 cm. Utstyrssettet imponerer med sin automatiske senking av børstehodet og nalen, en stor og brukervennlig LCD-skjerm samt fargekodede betjeningselementer som gir utmerket oversikt. Maskinen har også en praktisk KIK-nøkkelfunksjon, elektrisk justerbar børstetrykk og valg av ulike rengjøringsmoduser. Med den valgfrie Auto Fill-funksjonen kan man effektivt fylle på rentvannstanken, og det valgfrie tankrensesystemet muliggjør enkel og hygienisk rengjøring av skittentvannstanken.

Egenskaper og fordeler
4 batterier å velge mellom
  • Batterityper: Vedlikeholdsfrie 170Ah / 180Ah / 240Ah batteri, og tilnærmet vedlikeholdsfrie 180Ah batteri.
  • Ladekurven til den innebygde laderen er perfekt tilpasset til de forskjellige batteritypene.
  • Utvidet batterilevetid.
Automatisk fylling
  • Tidsbesparende fylling av rentvannstanken.
  • Ved fylling med vannslange vil vannet stenges automatisk når tanken er full.
Automatisk heving og senking av børstehode og nal
  • Nal og børstehode heves og senkes automatisk ut i fra valgt rengjøringsprogram.
  • Praktisk automatisk heving av nal ved reversering
Diskbørstehode
  • Enkel betjening, løsne børsten med fotpedalen, og lås ved å senke manuelt.
  • Med arbeidsbredde på enten 75, 90 eller 110 cm.
EASY Operation-betjeningsbryter
  • Enkel å bruke.
  • Basisfunksjonene er lett tilgjengelig fra bryteren med programvalg.
Energibesparende eco!efficiency-modus
  • Ekstra stillegående for bruk i støysensitive områder (f.eks. sykehus og hotell)
  • For betydelig redusert energiforbruk og vesentlig lengre batteritid.
Enkel håndtering
  • Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
  • Forenklet bruk og kortere opplæring/ innføringstid.
Justerbart børstekontakttrykk
  • Elektrisk justerbart kontakttrykk.
  • Enkel justering av kontakttrykk.
Kraftig fremdrift
  • Trinnløs drift forover og bakover.
  • Maksimal hastighet kan forhåndsinnstilles.
Rett eller buet nal
  • Optimal oppsugingsevne på alle gulv.
  • Typer naler: naturgummi eller oljebestandig polyuretan, med spor (for sensitive gulv), lukkede (grove gulv).
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1160
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 120 / 120
Batteri (V/Ah) 36 / 240
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²) 7 - 25
Vannforbruk (l/min) 10
Lydnivå (dB) 69
Spenning (V) 100 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Nominell inngangseffekt (W) 2200
Vekt uten tilbehør (kg) 450
Mål (L x B x H) (mm) 1782 x 977 x 1153

Scope of supply

  • Diskbørste: 2 Stk
  • Batterilader

Utstyr

  • FACT
  • Kraftig fremdrift
  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin B 120 W DOSE (Diskbørste)
Gulvvaskemaskin B 120 W DOSE (Diskbørste)
Gulvvaskemaskin B 120 W DOSE (Diskbørste)
Gulvvaskemaskin B 120 W DOSE (Diskbørste)

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