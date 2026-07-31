Den avanserte sitte-på-gulvvaskemaskinen B 150 R med et langvarig 240 Ah-batteri, integrert batterilader og kjørelys yter imponerende med en arealytelse på litt over 7200 m² i timen. Det 90 cm brede valsebørstehodet kombinert med vårt økonomiske DOSE-vaskemiddeldoseringssystem, eco!efficiency-modus, hastighetsavhengig vanndoseringssystem og den kraftige, robuste aluminiumsnalen gir de beste rengjøringsresultatene. Litium-ion-batteriene med lang produsentgaranti gjør rengjøringen problemfri: det er ikke nødvendig å bytte batteri i løpet av apparatets levetid, den har hurtiglade- og mellomladefunksjoner, tilbyr sikker håndtering og de beste totale eierkostnadene. Med automatisk fyllefunksjon og automatisk tankskylling kan 150-liters tanke for ferskt og skittent vann fylles eller rengjøres raskt for ekstra bekvemmelighet. Det patenterte KIK-nøkkelsystemet forhindrer effektivt operatørfeil ved hjelp av individuelle tilgangsrettigheter. Med 8 km/t kjørehastighet og rattvinkelsensor.