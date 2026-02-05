Gulvvaskemaskin B 80 W Bp DOSE (Diskbørste)
Kompakt, brukervennlig og batteridrevet gå-bak-gulvvaskemaskin med drift, kjemidosering, diskbørste, 80 L tank, 75 cm arb.bredde og justerbart børstetrykk Ideell for flater på 1500-3000 m².
Gå-bak gulvvaskemaskin B 80 W Bp for ulike batterityper (24 V, 170–240 Ah). Med børstehode og diskbørster, fullt automatisk heving og senking av sugenalen, 75 cm arbeidsbredde, stort LCD-fargedisplay, fremdriftsmotor og KIK-nøkkelsystem for å forhindre brukerfeil. I tillegg har den eco!efficiency-modus for lengre batteridriftstid, et tankskyllingssystem for automatisk og sprutefri rengjøring av skittentvannstanken, samt Auto-Fill-funksjonen for enkel påfylling av vanntanken. Merk: Dette er en eksempelkonfigurasjon. Maskinen er tilgjengelig i ulike konfigurasjonsalternativer, for eksempel med forskjellige batterier, med DOSE doseringsenhet for rengjøringsmiddel eller med 65 cm arbeidsbredde.
Egenskaper og fordeler
4 batterier å velge mellom
- Batterityper: Vedlikeholdsfritt 170 Ah (C5) med fleeceteknologi / Vedlikeholdsfritt 180 Ah (C5) / Batteri med lavt vedlikeholdsbehov 180 Ah (C5) / Vedlikeholdsfritt 240 Ah (C5)
- Ladekurven til den innebygde laderen er perfekt tilpasset til de forskjellige batteritypene.
- For lang batterilevetid.
Automatisk fylling
- Tidsbesparende fylling av rentvannstanken.
- Ved fylling med vannslange vil vannet stenges automatisk når tanken er full.
Automatisk heving og senking av børstehode og nal
- Nal og børstehode heves og senkes automatisk ut i fra valgt rengjøringsprogram.
- Praktisk automatisk heving av nal ved reversering
Diskbørstehode
- Med 65 eller 75 cm arbeidsbredde
- Enkelt og raskt børstebytte. Børsten frigjøres via fotpedal, og låses igjen ved å senkes eller klipses fast manuelt.
EASY Operation-betjeningsbryter
- Enkel å bruke.
- Basisfunksjonene kontrolleres enkelt via EASY-knappen.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- For betydelig redusert energiforbruk og vesentlig lengre batteritid.
- Ekstra stillegående for bruk i støysensitive områder (f.eks. sykehus og hotell)
Enkel håndtering
- Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
- Forenklet bruk og kortere opplæring/ innføringstid.
Justerbart børstekontakttrykk
- Elektrisk justerbart kontakttrykk.
- Enkel justering av kontakttrykk.
- Automatisk justering av børstetrykk
Kraftig fremdrift
- Trinnløs drift forover og bakover.
- Maksimal hastighet kan forhåndsinnstilles.
Rett eller buet nal
- Optimal oppsugingsevne på alle gulv.
- Ulike nalgummi tilgjengelig: naturgummi, oljebestandig polyuretan, nalblader med slisser/ spor for sensitive gulv, eller flate for røffere overflater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|750
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|940
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|80 / 80
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|3000
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2250
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 240
|Batteritid (t)
|maks. 4
|Ladetid for batteri (t)
|ca 9
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|210
|Børstetrykk (kg)
|54
|Snubredde (mm)
|1800
|Vannforbruk (l/min)
|10
|Lydnivå (dB)
|69
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2200
|Tillatt totalvekt (kg)
|404
|Mål (L x B x H) (mm)
|1617 x 810 x 1154
Scope of supply
- Diskbørste: 2 Stk
- Batterilader
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Totankssystem
Konfigurerbare enheter
Konfigurerbare komponenter