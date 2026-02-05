Gå-bak gulvvaskemaskin B 80 W Bp for ulike batterityper (24 V, 170–240 Ah). Med børstehode og diskbørster, fullt automatisk heving og senking av sugenalen, 75 cm arbeidsbredde, stort LCD-fargedisplay, fremdriftsmotor og KIK-nøkkelsystem for å forhindre brukerfeil. I tillegg har den eco!efficiency-modus for lengre batteridriftstid, et tankskyllingssystem for automatisk og sprutefri rengjøring av skittentvannstanken, samt Auto-Fill-funksjonen for enkel påfylling av vanntanken. Merk: Dette er en eksempelkonfigurasjon. Maskinen er tilgjengelig i ulike konfigurasjonsalternativer, for eksempel med forskjellige batterier, med DOSE doseringsenhet for rengjøringsmiddel eller med 65 cm arbeidsbredde.