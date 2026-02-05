Gulvvaskemaskin B 80 W Bp DOSE (Diskbørste)

Kompakt, brukervennlig og batteridrevet gå-bak-gulvvaskemaskin med drift, kjemidosering, diskbørste, 80 L tank, 75 cm arb.bredde og justerbart børstetrykk Ideell for flater på 1500-3000 m².

Gå-bak gulvvaskemaskin B 80 W Bp for ulike batterityper (24 V, 170–240 Ah). Med børstehode og diskbørster, fullt automatisk heving og senking av sugenalen, 75 cm arbeidsbredde, stort LCD-fargedisplay, fremdriftsmotor og KIK-nøkkelsystem for å forhindre brukerfeil. I tillegg har den eco!efficiency-modus for lengre batteridriftstid, et tankskyllingssystem for automatisk og sprutefri rengjøring av skittentvannstanken, samt Auto-Fill-funksjonen for enkel påfylling av vanntanken. Merk: Dette er en eksempelkonfigurasjon. Maskinen er tilgjengelig i ulike konfigurasjonsalternativer, for eksempel med forskjellige batterier, med DOSE doseringsenhet for rengjøringsmiddel eller med 65 cm arbeidsbredde.

Egenskaper og fordeler
4 batterier å velge mellom
  • Batterityper: Vedlikeholdsfritt 170 Ah (C5) med fleeceteknologi / Vedlikeholdsfritt 180 Ah (C5) / Batteri med lavt vedlikeholdsbehov 180 Ah (C5) / Vedlikeholdsfritt 240 Ah (C5)
  • Ladekurven til den innebygde laderen er perfekt tilpasset til de forskjellige batteritypene.
  • For lang batterilevetid.
Automatisk fylling
  • Tidsbesparende fylling av rentvannstanken.
  • Ved fylling med vannslange vil vannet stenges automatisk når tanken er full.
Automatisk heving og senking av børstehode og nal
  • Nal og børstehode heves og senkes automatisk ut i fra valgt rengjøringsprogram.
  • Praktisk automatisk heving av nal ved reversering
Diskbørstehode
  • Med 65 eller 75 cm arbeidsbredde
  • Enkelt og raskt børstebytte. Børsten frigjøres via fotpedal, og låses igjen ved å senkes eller klipses fast manuelt.
EASY Operation-betjeningsbryter
  • Enkel å bruke.
  • Basisfunksjonene kontrolleres enkelt via EASY-knappen.
Energibesparende eco!efficiency-modus
  • For betydelig redusert energiforbruk og vesentlig lengre batteritid.
  • Ekstra stillegående for bruk i støysensitive områder (f.eks. sykehus og hotell)
Enkel håndtering
  • Enkel og brukervennlig med tydelige og fargekodede kontrollelementer.
  • Forenklet bruk og kortere opplæring/ innføringstid.
Justerbart børstekontakttrykk
  • Elektrisk justerbart kontakttrykk.
  • Enkel justering av kontakttrykk.
  • Automatisk justering av børstetrykk
Kraftig fremdrift
  • Trinnløs drift forover og bakover.
  • Maksimal hastighet kan forhåndsinnstilles.
Rett eller buet nal
  • Optimal oppsugingsevne på alle gulv.
  • Ulike nalgummi tilgjengelig: naturgummi, oljebestandig polyuretan, nalblader med slisser/ spor for sensitive gulv, eller flate for røffere overflater.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 750
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 940
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 80 / 80
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 3000
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2250
Batteritype Vedlikeholdsfritt
Batteri (V/Ah) 24 / 240
Batteritid (t) maks. 4
Ladetid for batteri (t) ca 9
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 210
Børstetrykk (kg) 54
Snubredde (mm) 1800
Vannforbruk (l/min) 10
Lydnivå (dB) 69
Spenning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Nominell inngangseffekt (W) maks. 2200
Tillatt totalvekt (kg) 404
Mål (L x B x H) (mm) 1617 x 810 x 1154

Scope of supply

  • Diskbørste: 2 Stk
  • Batterilader

Utstyr

  • Kraftig fremdrift
  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin B 80 W Bp DOSE (Diskbørste)
Konfigurerbare enheter

Konfigurerbare komponenter

Home Base rengjøringssett består av klips og avlaster til mopp, samt flaskeholder. Med andre ord en perfekt løsning for sikker frakt av mopp direkte på gulvvaskemaskinen.

Home Base rengjøringssett består av klips og avlaster til mopp, samt flaskeholder. Med andre ord en perfekt løsning for sikker frakt av mopp direkte på gulvvaskemaskinen.

Tilbehør
Rengjøringsmidler