Gulvvaskemaskin B 150 R + R 85
B 150 R + R85 er en kompakt batteridrevet gulvvaskemaskin for mellomstore flater på 3000-6000 m² med bl.a. 150 L tank, 2 valsebørster, 90 cm vaskebredde, justering av børstehastighet m.m.
Den kompakte batteridrevne gulvvaskemaskinen B 150 R + R85 har to valsebørster med arbeidsbredde på 85 cm. Fargekodede kontrollelementer og EASY-Operation bryter gir enkel betjening og praktisk drift. Alle innstillinger justeres på en stor fargeskjerm. For å beskytte mot feilaktig bruk kan tilgangsrettigheter gis via KIK-nøkkelsystemet. I eco!efficiency-innstilling jobber maskinen med redusert støynivå, og bruker mindre vann og energi. FACT-funksjonen gjør det mulig å justere børstehastigheten mellom 3 nivåer. Tankrensesystem fås som tilleggsutstyr, og sikrer hygienisk og enkel rengjøring av skittenvannstanken. Maskinen kan konfigureres med autofyll-funksjon som sørger for at du sparer tid ved fylling av maskinen. Den kan også utstyres med innebygget lader (valgfritt). B 150 R + R85 er en konfigurasjonsutgave av B 150 R. Det finnes flere konfigurasjonsmuligheter.
Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
- Laget av støpt aluminium med store støtfangerhjul.
- Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
- Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Innovativt KIK-system
- Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
- Lavere servicekostnader.
- Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Automatisk fylling (Tilleggsfunksjonalitet)
- Automatisk fylling av rentvannstank.
- Ved vannfylling med tilkoblet vannslange stopper fyllingen automatisk når tanken er full.
4 batterier å velge mellom
- Batterityper: vedlikeholdsfritt med 36 V/180 Ah, tilnærmet vedlikeholdsfritt 36 V/180 Ah, vedlikeholdsfritt med 36 V/240 Ah, tilnærmet vedlikeholdsfritt 36 V/240 Ah.
Energibesparende eco!efficiency-modus
- Redusert strømforbruk.
- 40 % lengre driftstid per batterilading.
- Svært stillegående og ideell for rengjøring i støysensitive områder.
Stor fargeskjerm
- Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
- Raskt og enkel endring av innstillinger.
Tankrensesystem (tilleggsutstyr)
- Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
- Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
- Forbedret hygiene.
Innebygget lader
- Ikke behov for ekstra lader.
- Praktisk og enkel håndtering.
- Justerbar for ulike batterityper.
DOSE kjemidoseringssett (Ekstrautstyr)
- Sparer rengjøringsmiddel.
- Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
- Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|850
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|1180
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|150 / 150
|Avfallsbeholder (l)
|9
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|5100
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|3600
|Batteri (V)
|36
|Batteritid (t)
|maks. 5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|600 - 1300
|Børstetrykk (g/cm²)
|505
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 7
|Lydnivå (dB)
|61
|Nominell inngangseffekt (W)
|opptil 2600
|Tillatt totalvekt (kg)
|957
|Mål (L x B x H) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Buet nal
- Sidebørste
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Feiefunksjon
- Magnetventil
- Totankssystem
- Type sugelepper: Linatex®
- robust støtfanger foran
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Videoer
Bruksområder
- Kjøpesentre/ Byggevarehandel
- Parkeringshus med flere etasjer
- For innvending rengjøring av beholdere i transport- og logistikksektoren, innen landbruket, næringsmiddelindustrien og kjemisk industri.
- For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien