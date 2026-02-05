Den kompakte batteridrevne gulvvaskemaskinen B 150 R + R85 har to valsebørster med arbeidsbredde på 85 cm. Fargekodede kontrollelementer og EASY-Operation bryter gir enkel betjening og praktisk drift. Alle innstillinger justeres på en stor fargeskjerm. For å beskytte mot feilaktig bruk kan tilgangsrettigheter gis via KIK-nøkkelsystemet. I eco!efficiency-innstilling jobber maskinen med redusert støynivå, og bruker mindre vann og energi. FACT-funksjonen gjør det mulig å justere børstehastigheten mellom 3 nivåer. Tankrensesystem fås som tilleggsutstyr, og sikrer hygienisk og enkel rengjøring av skittenvannstanken. Maskinen kan konfigureres med autofyll-funksjon som sørger for at du sparer tid ved fylling av maskinen. Den kan også utstyres med innebygget lader (valgfritt). B 150 R + R85 er en konfigurasjonsutgave av B 150 R. Det finnes flere konfigurasjonsmuligheter.