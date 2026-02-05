Gulvvaskemaskin B 150 R + R 85

B 150 R + R85 er en kompakt batteridrevet gulvvaskemaskin for mellomstore flater på 3000-6000 m² med bl.a. 150 L tank, 2 valsebørster, 90 cm vaskebredde, justering av børstehastighet m.m.

Den kompakte batteridrevne gulvvaskemaskinen B 150 R + R85 har to valsebørster med arbeidsbredde på 85 cm. Fargekodede kontrollelementer og EASY-Operation bryter gir enkel betjening og praktisk drift. Alle innstillinger justeres på en stor fargeskjerm. For å beskytte mot feilaktig bruk kan tilgangsrettigheter gis via KIK-nøkkelsystemet. I eco!efficiency-innstilling jobber maskinen med redusert støynivå, og bruker mindre vann og energi. FACT-funksjonen gjør det mulig å justere børstehastigheten mellom 3 nivåer. Tankrensesystem fås som tilleggsutstyr, og sikrer hygienisk og enkel rengjøring av skittenvannstanken. Maskinen kan konfigureres med autofyll-funksjon som sørger for at du sparer tid ved fylling av maskinen. Den kan også utstyres med innebygget lader (valgfritt). B 150 R + R85 er en konfigurasjonsutgave av B 150 R. Det finnes flere konfigurasjonsmuligheter.

Egenskaper og fordeler
Robust nal laget av støpt aluminium
  • Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
  • Rask og enkel utskifting av sugenalen.
  • Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Valsebørsteholde med integrert feieenhet
  • Laget av støpt aluminium med store støtfangerhjul.
  • Sparer tid med integrert forhåndsfeiing av grov smuss.
  • Svært jevn og stille drift for arbeid i støyfølsomme områder.
Innovativt KIK-system
  • Forbedrede sikkerhetstiltak mot feilbetjening.
  • Lavere servicekostnader.
  • Optimal tilpassing til den individuelle rengjøringsoppgaven uten å overfordre brukeren.
Automatisk fylling (Tilleggsfunksjonalitet)
  • Automatisk fylling av rentvannstank.
  • Ved vannfylling med tilkoblet vannslange stopper fyllingen automatisk når tanken er full.
4 batterier å velge mellom
  • Batterityper: vedlikeholdsfritt med 36 V/180 Ah, tilnærmet vedlikeholdsfritt 36 V/180 Ah, vedlikeholdsfritt med 36 V/240 Ah, tilnærmet vedlikeholdsfritt 36 V/240 Ah.
Energibesparende eco!efficiency-modus
  • Redusert strømforbruk.
  • 40 % lengre driftstid per batterilading.
  • Svært stillegående og ideell for rengjøring i støysensitive områder.
Stor fargeskjerm
  • Tydelig visning av nåværende rengjøringsprogram.
  • Raskt og enkel endring av innstillinger.
Tankrensesystem (tilleggsutstyr)
  • Enkel rengjøring av skittenvannstanken.
  • Vannbesparelse på opptil 70 % sammenlignet med rengjøring med vanlig vannslange.
  • Forbedret hygiene.
Innebygget lader
  • Ikke behov for ekstra lader.
  • Praktisk og enkel håndtering.
  • Justerbar for ulike batterityper.
DOSE kjemidoseringssett (Ekstrautstyr)
  • Sparer rengjøringsmiddel.
  • Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
  • Rengjøringsmiddel kan skiftes uten at rentvannstanken må tømmes.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Arbeidsbredde for børste (mm) 850
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 150 / 150
Avfallsbeholder (l) 9
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 5100
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600
Batteri (V) 36
Batteritid (t) maks. 5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Stigningskapasitet (%) 10
Børstehastighet (rpm) 600 - 1300
Børstetrykk (g/cm²) 505
Vannforbruk (l/min) maks. 7
Lydnivå (dB) 61
Nominell inngangseffekt (W) opptil 2600
Tillatt totalvekt (kg) 957
Mål (L x B x H) (mm) 1790 x 910 x 1410

Scope of supply

  • Valsebørste: 2 Stk
  • Buet nal
  • Sidebørste

Utstyr

  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • DOSE
  • Feiefunksjon
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Type sugelepper: Linatex®
  • robust støtfanger foran
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • ekstremt stille valsebørstehode for støyfølsomme områder
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Bruksområder
  • Kjøpesentre/ Byggevarehandel
  • Parkeringshus med flere etasjer
  • For innvending rengjøring av beholdere i transport- og logistikksektoren, innen landbruket, næringsmiddelindustrien og kjemisk industri.
  • For rengjøringsoppgaver i næringsmiddel- og kjemikalieindustrien
