Batteridrevet ryggstøvsuger BV 5/1 Bp

BV 5/1 Bp er en batteridrevet tørrstøvsguer som ryggsekk, som lar deg jobbe med maksimal mobilitet og fleksibilitet helt uten strømkabel. Med sin høye sugekraft er den sammenlignbar med andre strømdrevne maskiner. Den patenterte, ergonomiske ryggsekkstøvsugeren gir deg et høyt nivå av komfort og er brukervennlig med direkte styring av funksjoner via kontrollpanelet på hoftebeltet. Med BV 5/1 kan du jobbe mer avslappet da du sparer tid.

Fordelen med batteridrevne støvsugere er at de kan tas med hvor som helst, og er derfor ideelle på små områder eller steder med få stikkontakter.