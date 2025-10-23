BATTERIDREVNE STØVSUGERE
Kärcher batteridrevne støvsugere er stillegående, og uten forstyrrende kabler er de ideelle til usjenerende rengjøring i forretningslokaler, butikker o.l. i kontor- og åpningstider.
Uavhengig og effektivt arbeid
Med våre batteridrevne tørrstøvsugere har du alt du trenger - topp ytelse og kvalitet. Oppladbare batterier til fordel for stømkabel sikrer uavbrutt rengjøring. I vår serie batteridrevne støvsugere har vi i tillegg til tradisjonelle støvsugere en håndholdt støvsuger HV 1/1, og ryggstøvsuger BV 5/1 til bruk på trange områder som kinoer, busser, tog og fly.
Krever ikke strømtilførsel
BV 5/1 Bp tilbyr den beste rengjøringsytelsen på markedet med det innovative 36 Volt batteriet.
Enkel i bruk
Alle funksjoner kontrolleres fra hoftebeltet, og gir både praktisk og ergonomisk rengjøring. Batteristatusen vises hele tiden på indikatoren.
Energi- og tidsbesparende
I miljøvennlig modus virker BV 5/1 Bp med mindre energiforbruk og gir lengre brukstid.
Ikke mer plugging av stikkontakter
Uansett hvem som jobber med våre maskiner, sparer man kroppen og stressnivået ved å slippe å plugge strømkabler ut og inn flere ganger daglig.
Kraftig
Vår nye BP 750 litiumion-batteri er kraftig, og viser deg ladestatus på batteriindikatoren.
Fra 0 til 100 på 60 minutter
Batteriene lades til full kapaitet på maksimalt 60 minutter. Laderen er kompatibel med batterier opp til 36 Volt.
Batteridrevet ryggstøvsuger BV 5/1 Bp
BV 5/1 Bp er en batteridrevet tørrstøvsguer som ryggsekk, som lar deg jobbe med maksimal mobilitet og fleksibilitet helt uten strømkabel. Med sin høye sugekraft er den sammenlignbar med andre strømdrevne maskiner. Den patenterte, ergonomiske ryggsekkstøvsugeren gir deg et høyt nivå av komfort og er brukervennlig med direkte styring av funksjoner via kontrollpanelet på hoftebeltet. Med BV 5/1 kan du jobbe mer avslappet da du sparer tid.
Fordelen med batteridrevne støvsugere er at de kan tas med hvor som helst, og er derfor ideelle på små områder eller steder med få stikkontakter.
Batteridrevet tørrstøvsuger T 9/1 Bp
Med vår kraftige batteridrevne støvsuger T 9/1 Bp er det ingen forskjell på ytelse og rengjøringsresultater sammenlignet med våre og andre modeller med strømkabel. Den imponerer med mobilitet, fleksibilitet og økt produktivitet. Dette gjør vår T 9/1 Bp til den ideelle tørrstøvsugeren for rengjøring innen hotell-, transport- og detaljbransjen.
Videoer
BV 5/1 Bp
HV 1/1 Bp håndholdt